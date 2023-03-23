На мужчину, катавшего по Москве львёнка, завели уголовное дело

Автомобиль с экзотичным животным автоинспекторы остановили на улице Герасима Курина ещё 9 марта. Однако после проверки, в том числе состояния животного, на жителя южного региона возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), сообщает главк столичного МВД.



Специалисты осмотрев малыша, пришли к выводу, что владелец не смог обеспечить правильное питание и уход для львёнка, из-за чего у животного развился рахит, который впоследствии мог привести к его смерти. Сообщается, что четырёхмесячного котёнка забрали специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Сейчас он находится в центре реабилитации диких животных.