На мужчину, катавшего по Москве львёнка, завели уголовное дело

Говорит, в Дербенте подарили. А что собирался с ним делать, не объяснил.
Интересного пассажира столичные автоинспекторы обнаружили в остановленном каршеринговом авто. Маленький и пока безобидный львёнок, как оказалось, не имел документов. А на вопросы полицейских владелец путанно отвечал, что привёз дикое животное из Дербента — там котёнка ему якобы и подарили.
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Автомобиль с экзотичным животным автоинспекторы остановили на улице Герасима Курина ещё 9 марта. Однако после проверки, в том числе состояния животного, на жителя южного региона возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), сообщает главк столичного МВД.
Специалисты осмотрев малыша, пришли к выводу, что владелец не смог обеспечить правильное питание и уход для львёнка, из-за чего у животного развился рахит, который впоследствии мог привести к его смерти. Сообщается, что четырёхмесячного котёнка забрали специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Сейчас он находится в центре реабилитации диких животных.
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До рахита довёл.
Малышу ведь не вискас нужен.
А специальная смесь - замена материнского молока.