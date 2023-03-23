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На мужчину, катавшего по Москве львёнка, завели уголовное дело

На мужчину, катавшего по Москве львёнка, завели уголовное дело

Автор:
23 марта 2023 12:00
Сообщество : Криминал
Метки: Дербент   Москва   автоиспекторы   видео   львёнок   мвд   уголовное дело   
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Говорит, в Дербенте подарили. А что собирался с ним делать, не объяснил.

Интересного пассажира столичные автоинспекторы обнаружили в остановленном каршеринговом авто. Маленький и пока безобидный львёнок, как оказалось, не имел документов. А на вопросы полицейских владелец путанно отвечал, что привёз дикое животное из Дербента — там котёнка ему якобы и подарили.

Автомобиль с экзотичным животным автоинспекторы остановили на улице Герасима Курина ещё 9 марта. Однако после проверки, в том числе состояния животного, на жителя южного региона возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), сообщает главк столичного МВД.

Специалисты осмотрев малыша, пришли к выводу, что владелец не смог обеспечить правильное питание и уход для львёнка, из-за чего у животного развился рахит, который впоследствии мог привести к его смерти. Сообщается, что четырёхмесячного котёнка забрали специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Сейчас он находится в центре реабилитации диких животных.

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Метки: Дербент   Москва   автоиспекторы   видео   львёнок   мвд   уголовное дело   
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11  комментариев
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8k
Алексей 2 часа назад
Без детского кресла нельзя.
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34k
Барклай 10 минут назад
Ой, дебилы. Он же вырастет. Куда потом такое здоровое животное
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16k
Андрей Час назад
Прямо жестокое обращение с животными? Тоже мне живодера поймали.
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2k
Егерь Час назад
Малыш Симба)
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6k
perekrestok 2 часа назад
Хорошо что котенка специалистам передали. А так зачем лев в частных руках? Это ведь не игрушка а ооооочень большая дикая кошка. С ней общаться и воспитывать надо уметь.
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1k
Сергей Викторович 2 часа назад
опять каршеринг....
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2k
Alex 2 часа назад
Урод
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18k
Вася 2 часа назад
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