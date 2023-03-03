FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13591 пост • 1582 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Москвич предложил набивать тату кошкам и поплатился

Москвич предложил набивать тату кошкам и поплатился

Автор:
03 марта 2023 14:36
Сообщество : Животные
Метки: Москва   видео   возмущение   депутат   кошки   тату   услуга   
1051
4
2

Мужчину не только захейтили в соцсетях, но пообещали написать на него заявление в полицию и прокуратуру.

Столичный тату-мастер Юрий Удалец 1 марта, в День кошек, опубликовал пост, в котором похвастался, что "создал новое уникальное предложение на рынке" — татуировки для кошек породы Сфинкс. По его словам, забитые наколками коты — это модно и привлекательно, такой питомец обеспечит охваты и множество лайков в соцсетях. По данным некоторых тг-каналов, Удалец за уникальную услугу просит миллион рублей и обещает, что процесс «происходит комфортно, стерильно и безопасно», а во время нанесения тату кот будет находиться под наркозом.


Надо ли говорить, что подавляющее большинство пользователей Сети не оценили такое эксклюзивное предложение и пообещали написать на живодёра татуировщика заявление в полицию?


Спустя сутки к возмущённым людям присоединился первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он тоже счёл нанесение татуировок на домашних питомцев живодёрством.


Это татуировка на теле маленький кошки. Это причинение мучений животному, на которые ни одна кошка не подписывалась. Животное не виновато, что у него хозяин – идиот. Мое мнение: это надо запрещать наряду с подрезанием голосовых связок собакам и удалением когтей кошкам вместе с фалангами пальцев как калечащую операцию. Правовая оценка этим действиям должна быть дана со стороны прокуратуры и МВД

После реакции депутата Госдумы, Удалец попытался оправдаться, заявив, что не имел в виду настоящие татуировки, а только переводные.


На самом деле это просто наклеечки были. Ни одному сфинксу татуировка не была сделана. Обращались с животными корректно, они были сыты, довольны, кожа цела. Здесь можно лишь говорить о неосведомленности населения, что бывает такой вариант. Не вижу в этом ничего плохого. Это переводные татуировки. То есть всё супер


Хотя изначально, днём ранее, он довольно агрессивно отвечал своим недовольным подписчикам и комментаторам и явно говорил о самых настоящих татуировках.

Владимир Бурматов в свою очередь заметил, что такие мастера как Удалец должны объясняться в полиции, а не в соцсетях. Сообщается, что скоро к нему в салон могут наведаться силовики с проверкой.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Москва   видео   возмущение   депутат   кошки   тату   услуга   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Faithless Час назад
Сколько ко дегенератов на земле матушке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
41k
Лесли 🥰 21 минуту назад
На мозгах себе пусть тату сделает дол.бое.б! И пусть машинку ему в жопу засунут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
789
Никита Помянтовский Полчаса назад
Самые тупые всегда, это противники татуировок, потому-что внятных аргументов у них никогда нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Полчаса назад
Хомячки негодуют и стучат лапками по клаве в бессильной злобе)))
В упор не замечают обрезание ушей и хвостов у собак, массовые убийство бурёнок и хрюшек.
А вот наколка у котов, это пипец как страшно и бесчеловечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
taxcop 48 минут назад
А ничего, что породистым животным и так татуировки делают? Как вы уже задрали двуличные «любители» животных!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
turyst 52 минуты назад
А в чём уникальность-то?

Эти татуированных сфинксов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 54 минуты назад
а так же запретить тату и чипы собакам, бирки коровам и свиньям, кольца быкам, подрезать перья гусям и уткам, стрижку овец, отбирать яйца у кур, кожаную обувь, натуральные шубы, мясную пищу, корриду, цирки, зоопарки, аквариумы ... да всё нахер давай запретим!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ego sum qui sum 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир Час назад
Остальные предложили набивать морду этому москвичу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

137124



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лесник услышал под окнами жалобный плач. Это оказалась волчица. Лесник спас истощенную волчицу, а весной она удивила мужчину
Лесник услышал под окнами жалобный плач. Это оказалась волчица. Лесник спас истощенную...
"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки
"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки
Набирающие популярность в сообществах
У чиновницы Евгении Васильевой изъяли 5 чемоданов драгоценностей. Как сейчас живет "опальная" госслужащая?
У чиновницы Евгении Васильевой изъяли 5 чемоданов драгоценностей. Как сейчас живет...
Вы часто поднимаете голову вверх, когда идете по улице?⁠⁠
Вы часто поднимаете голову вверх, когда идете по улице?⁠⁠
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересное#люди#подборка#шоу бизнес#красота#картинки#Ynews#дети
#интересно#история#факты#забавно#криминал#познавательно#Приколы#Прошлое#самолет#женщины
#Юмор#животные#Прикол#Россия#новости#Жизнь#природа#США#аварии#знаменитости
Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Кот ловко открыл запертую дверь, и помог хозяйке попасть домой Кот ловко открыл запертую дверь, и помог хозяйке попасть домой Без шансов: настырная кошка не дает буддийскому монаху молиться Без шансов: настырная кошка не дает буддийскому монаху молиться "Хватит учиться": кошка отвлекает маленькую хозяйку от домашней работы "Хватит учиться": кошка отвлекает маленькую хозяйку от домашней работы Китайская студентка взяла с собой на пары кота Китайская студентка взяла с собой на пары кота

На что жалуетесь?

Вернуться