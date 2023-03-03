Москвич предложил набивать тату кошкам и поплатился

После реакции депутата Госдумы, Удалец попытался оправдаться, заявив, что не имел в виду настоящие татуировки, а только переводные.





На самом деле это просто наклеечки были. Ни одному сфинксу татуировка не была сделана. Обращались с животными корректно, они были сыты, довольны, кожа цела. Здесь можно лишь говорить о неосведомленности населения, что бывает такой вариант. Не вижу в этом ничего плохого. Это переводные татуировки. То есть всё супер





Хотя изначально, днём ранее, он довольно агрессивно отвечал своим недовольным подписчикам и комментаторам и явно говорил о самых настоящих татуировках.