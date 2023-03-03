Москвич предложил набивать тату кошкам и поплатился

Мужчину не только захейтили в соцсетях, но пообещали написать на него заявление в полицию и прокуратуру.
Столичный тату-мастер Юрий Удалец 1 марта, в День кошек, опубликовал пост, в котором похвастался, что "создал новое уникальное предложение на рынке" — татуировки для кошек породы Сфинкс. По его словам, забитые наколками коты — это модно и привлекательно, такой питомец обеспечит охваты и множество лайков в соцсетях. По данным некоторых тг-каналов, Удалец за уникальную услугу просит миллион рублей и обещает, что процесс «происходит комфортно, стерильно и безопасно», а во время нанесения тату кот будет находиться под наркозом.
Надо ли говорить, что подавляющее большинство пользователей Сети не оценили такое эксклюзивное предложение и пообещали написать на
живодёра татуировщика заявление в полицию?
Спустя сутки к возмущённым людям присоединился первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он тоже счёл нанесение татуировок на домашних питомцев живодёрством.
Это татуировка на теле маленький кошки. Это причинение мучений животному, на которые ни одна кошка не подписывалась. Животное не виновато, что у него хозяин – идиот. Мое мнение: это надо запрещать наряду с подрезанием голосовых связок собакам и удалением когтей кошкам вместе с фалангами пальцев как калечащую операцию. Правовая оценка этим действиям должна быть дана со стороны прокуратуры и МВД
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После реакции депутата Госдумы, Удалец попытался оправдаться, заявив, что не имел в виду настоящие татуировки, а только переводные.
На самом деле это просто наклеечки были. Ни одному сфинксу татуировка не была сделана. Обращались с животными корректно, они были сыты, довольны, кожа цела. Здесь можно лишь говорить о неосведомленности населения, что бывает такой вариант. Не вижу в этом ничего плохого. Это переводные татуировки. То есть всё супер
Хотя изначально, днём ранее, он довольно агрессивно отвечал своим недовольным подписчикам и комментаторам и явно говорил о самых настоящих татуировках.
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Владимир Бурматов в свою очередь заметил, что такие мастера как Удалец должны объясняться в полиции, а не в соцсетях. Сообщается, что скоро к нему в салон могут наведаться силовики с проверкой.
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В упор не замечают обрезание ушей и хвостов у собак, массовые убийство бурёнок и хрюшек.
А вот наколка у котов, это пипец как страшно и бесчеловечно.
Эти татуированных сфинксов...