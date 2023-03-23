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16 фотодоказательств того, что макияж даже дурнушку превращает в красавицу

16 фотодоказательств того, что макияж даже дурнушку превращает в красавицу

Автор:
23 марта 2023 11:52
Метки: девушки и макияж   до и после   макияж   преображения   сила макияжа   трансформация   
2959
16

Нельзя недооценивать силу макияжа. С его помощью женщины выглядят как победительницы конкурсов красоты. Предлагаем посмотреть на фотопримеры до и после, которые доказывают, что косметику придумали не зря.

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Метки: девушки и макияж   до и после   макияж   преображения   сила макияжа   трансформация   
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32  комментария
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13k
Antique computer 3 часа назад
16 доказательств того, как косметика маскирует плохую внешность. Но красавиц из них так и не получилось.
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2k
Enotko Ytko 8 минут назад
рукожопы каки-то
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9k
Евгений 10 минут назад
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0
Йорик 11 минут назад
11 более менее выглядит и без макияжа, остальные, прям очень ужасно
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−1
Roman B 13 минут назад
Не лучшие примеры перевоплощения. Как было страшно, так и осталось
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34k
Барклай 24 минуты назад
Нойзом фотки размыли и все
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820
Kra 48 минут назад
ох... с такими дефектами кожи, макияж вблизи смотрится, наверное, как пластилин размазанный по лицу - "толстый, толстый слой..."
Какой-то театральный грим, а не макияж!
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10k
Света 53 минуты назад
Почти на всех фото макияж однотипный и женщины стали похожи как родственницы. У многих и так красивые глаза, надо чуточку подчеркнуть, добавить акцент губами и уже лучше. Но не как штамповка одинаковых куколок. У многих просто проблема с кожей. Надо не шпаклевать, а лечить и от солца беречь. Если кожа будет свежо и здорово выглядеть, то многослойная штукатурка вообще не нужна! Вот собралась на прогулку с собаней. Макияж занял менее 10 минут. Никаких штукатурок, только немного теней, тушь на ресницы и помада. Это зима. Летом и того меньше.
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6k
ekarataev 53 минуты назад
Похоже, не получилось у них.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 58 минут назад
половина, как внутривенные наркоманы! тьфу!!!
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Час назад
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6k
Кот Час назад
Лучший косметолог работал у Пьера Вудмана! Выщипал усы Каринке, побрил письку, гля: красавица!
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175
Александр Час назад
Что-то пластмассовые какие-то в макияже. Косметологи себе сильно льстят насчёт превращения.
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4k
Нуи Хусим 2 часа назад
Это в первую очередь показывает, что нужно следить за собой, кожа, зубы и все прочее. Тогда ничего закрашивать и подкрашивать не придется.
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1
Сергей Лпатов 2 часа назад
Если вам нужна женщина для секса и позерства то [мат] красивых и гламурных
Если для жизни выбирайте душой, которая вам подойдет и не смотрите на тело!
PS пышные обычно более раскрепощенные
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17k
Наталья 2 часа назад
16 примеров того, как превратить женщину в куклу.
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37k
Aleks 2 часа назад
Где красавицы?
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46k
Мойша 2 часа назад
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3k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
красота страшная сила!
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5k
Горожанин 2 часа назад
Нет смысла долго распространяться. Первое же фото. Без макияжа - сочная, симпатичная девушка во всей своей молодой красе. С макияжем - безликая, серая кукла, в которой нет ни молодости, ни естественности, ни притягательности. Мымра.
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15k
Совранский 2 часа назад
Это прям "подстава современной жизни" ))) Девушки - далее мужской юмор(просьба не читать или без обид)))
Познакомился с длинноволосой блонди, синие глаза, рост средний, грудь/попа выпирает.
Начала раздеваться: локоны сняла, линзы, бельё с вставками, туфли с мега каблуком, макияж смыла!
Откуда дома рыжий спаниель ? - думать с "будуна", так себе занятие))))))))))))))))))))
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Спелая кукурузинка

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