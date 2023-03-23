16 фотодоказательств того, что макияж даже дурнушку превращает в красавицу

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Нельзя недооценивать силу макияжа. С его помощью женщины выглядят как победительницы конкурсов красоты. Предлагаем посмотреть на фотопримеры до и после, которые доказывают, что косметику придумали не зря.
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3. Иногда фото до и после макияжа так сильно отличаются, что кажется, что на фото два разных человека
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PS пышные обычно более раскрепощенные
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