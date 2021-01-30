30 образов от стилиста, который предлагает кардинальное преображение

Работа по изменению образа начинается с постановки целей и разработки идеального стиля для клиента. Второй этап - осмотр существующего гардероба, в ходе которого стилист определяет, что из одежды можно оставить, что нужно заменить. Затем совместная закупка одежды, отвечающей новому образу.



Следующий этап - работа визажиста, который дает клиенту индивидуальные и конкретные рекомендации. Потом клиента передают парикмахеру, который выполняет новую прическу и дает советы по уходу за ней. Ну а под конец появляется фотограф, чтобы запечатлеть результаты. На них-то мы с вами и посмотрим!