30 образов от стилиста, который предлагает кардинальное преображение

Мади Бекдаир - стилист из Казахстана, который предлагает услугу под названием "Кардинальная трансформация". "Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы поменять свою внешность всего за один день, как в популярных сериалах?" - спрашивает он на своем сайте. Если ответ - "да", остается лишь обратиться к Бекдаиру и его команде, обсудить свои мечты и надежды... а потом просто не узнать себя в зеркале!
Работа по изменению образа начинается с постановки целей и разработки идеального стиля для клиента. Второй этап - осмотр существующего гардероба, в ходе которого стилист определяет, что из одежды можно оставить, что нужно заменить. Затем совместная закупка одежды, отвечающей новому образу.
Следующий этап - работа визажиста, который дает клиенту индивидуальные и конкретные рекомендации. Потом клиента передают парикмахеру, который выполняет новую прическу и дает советы по уходу за ней. Ну а под конец появляется фотограф, чтобы запечатлеть результаты. На них-то мы с вами и посмотрим!
Следующий этап - работа визажиста, который дает клиенту индивидуальные и конкретные рекомендации. Потом клиента передают парикмахеру, который выполняет новую прическу и дает советы по уходу за ней. Ну а под конец появляется фотограф, чтобы запечатлеть результаты. На них-то мы с вами и посмотрим!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 женщин, которые полностью доверились стилисту и не пожалели
- 30 женщин, которые решили, что седина им к лицу
- Визажист, о котором мечтает каждая девушка планеты
- 30 чудесных преображений от талантливого стилиста и его команды
- 30 человек, которые испытали на себе "эффект Золушки"
8
Понравилось8
Новости партнёров
Загрузка...
Если человек и так стремится одеваться красиво, то тут возможны варианты.