FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 28 постов • 6 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
30 образов от стилиста, который предлагает кардинальное преображение

30 образов от стилиста, который предлагает кардинальное преображение (31 фото)

Автор:
30 января 2021 13:23
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: было и стало   до и после   красота   макияж   образ   прическа   стилист   трансформация   
465
31
Мади Бекдаир - стилист из Казахстана, который предлагает услугу под названием "Кардинальная трансформация". "Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы поменять свою внешность всего за один день, как в популярных сериалах?" - спрашивает он на своем сайте. Если ответ - "да", остается лишь обратиться к Бекдаиру и его команде, обсудить свои мечты и надежды... а потом просто не узнать себя в зеркале!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: было и стало   до и после   красота   макияж   образ   прическа   стилист   трансформация   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Max Shtirlic Час назад
Большинство фигня полная - любого вытряхни из домашнего халата и треников, одень цивильное - вот уже другой человек :) Тут никакой стилист не нужен :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Slonyash 3 минуты назад
Это чо за нах?


Это чо за нах?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Nefrion 16 минут назад
ИМХО, что бы решить между "удобно, но некрасиво" и "красиво но неудобно" стилист особо не нужен.
Если человек и так стремится одеваться красиво, то тут возможны варианты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр Час назад
30 образов от стилиста, который предлагает кардинальное преображение
30 образов от стилиста, который предлагает кардинальное преображение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
573
Максим Ш Час назад
30 образов от стилиста, который предлагает кардинальное преображение
30 образов от стилиста, который предлагает кардинальное преображение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vacony Час назад
вы бы еще фотки из душа и свадьбы сравнили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вари правильно Вари правильно К такому жизнь меня не готовила: 16 фотографий невест из Азии К такому жизнь меня не готовила: 16 фотографий невест из Азии 30 женщин, которые полностью доверились стилисту и не пожалели 30 женщин, которые полностью доверились стилисту и не пожалели 30 женщин, которые решили, что седина им к лицу 30 женщин, которые решили, что седина им к лицу 30 чудесных преображений от талантливого стилиста и его команды 30 чудесных преображений от талантливого стилиста и его команды 15 российских и зарубежных звёзд, которые отлично выглядят без макияжа 15 российских и зарубежных звёзд, которые отлично выглядят без макияжа
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

480770



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
6
60
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану
0
170
Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Фильм «Заводной апельсин»: О том, как зрителя превращают в «собаку Павлова»
2
32
Фильм «Заводной апельсин»: О том, как зрителя превращают в «собаку Павлова»
Стартап разработал батарею для электромобиля, которая заряжается всего за 5 минут
1
44
Стартап разработал батарею для электромобиля, которая заряжается всего за 5 минут
Tesla представила обновленный седан Model S 2021 со штурвалом и игровой системой (8 фото)
Tesla представила обновленный седан Model S 2021 со штурвалом и игровой системой (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#кино#Россия#дом#прикольные#люди#Разное#девушки#дтп
#фото#прикол#природа#навальный#картинки#город#факты#в мире#дети#коты
#животные#интересное#сша#история#приколы#знаменитости#коронавирус#кот#дикая природа#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться