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Известное видео со снежным человеком улучшили с помощью нейросети

Известное видео со снежным человеком улучшили с помощью нейросети

Автор:
23 марта 2023 11:25
Метки: видео   интересно   история   йети   нейросеть   снежный человек   
4235
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Умелец обработал с помощью нейросети кадры из известного видео 1967 года, на котором, как утверждается, запечатлён снежный человек. Нейросеть убрала тряску и улучшила общее качество.

Правда ли это был снежный человек или нет до сих пор не доказано даже учеными. Улучшенное видео вызвало новую волну споров в сети.

В видео предполагаемый йети очень похож на человека в костюме гориллы. Однако некоторые пользователи сети ставят под сомнение эту версию. Они уверены, что создать подобный реалистичный костюм в 1967 году было практически нереально.


Полное видео 1967 года, на котором, по словам авторов, запечатлён снежный человек.

Источник:

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Метки: видео   интересно   история   йети   нейросеть   снежный человек   
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35  комментариев
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22k
homerchik 3 часа назад
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14k
Кот Скрипалей 45 минут назад
Почему сейчас, в объективы фотоловушек, это чудище не попадается?
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6k
Кот 53 минуты назад
По-моему стало отчетливо видно что это мужик в костюме гориллы.
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8k
ишты 58 минут назад
Чем дело-то кончилось?
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9k
BarOb Час назад
Зря они нервосеть использовали, стало видно, что всё туфта
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557
ruslan d Час назад
"Они уверены, что создать подобный реалистичный костюм в 1967 году было практически нереально". С такого расстояния и при таком качестве можно было и без костюма жути нагнать
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10k
Летучий Мыш Час назад
Эта нейросеть из снежного человека снежную бабу сделала или мне показалось?
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381
Кристофер Робин Кот Скрипалей 45 минут назад
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1k
Юлия Фоксина Час назад
При увеличении видно же что этот костюм :)
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13k
Мистер Фикс Час назад
Уже сто лет как известно, что это постановка
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29k
koleos72 2 часа назад
У СЧ походка, как у офисного работника! Ещё портфель подмышку и прямиком в Чешский дворик! Даже штанов не надо!
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10k
Hunson Abadeer 2 часа назад
Рент-ТВ уже едет к вам!))))
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3k
Yàlìshān dà 2 часа назад
Это хорошо, но ИИ то тут причем?
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9k
Dabus 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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6k
heta 2 часа назад
"Они уверены, что создать подобный реалистичный костюм в 1967 году было практически нереально."
Это самое весомое доказательство?
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709
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Хоть какой-то прок от нейросети.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−3
13k
котегRUS 3 часа назад
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1k
Лимонадный Джо 3 часа назад
А в чём был смысл оригинальной съёмки? Что данным фильмом хотели показать? А дальнейшее уже походит на анимацию.
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15k
Совранский 3 часа назад
с первых секунд отчетливо видно. Ягодичная мышца не работает при хотьбе - что как то странно - Не?
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9k
SSD 3 часа назад
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53
Vir 3 часа назад
походка аниматора
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Fidel

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