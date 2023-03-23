Известное видео со снежным человеком улучшили с помощью нейросети

Умелец обработал с помощью нейросети кадры из известного видео 1967 года, на котором, как утверждается, запечатлён снежный человек. Нейросеть убрала тряску и улучшила общее качество.
Правда ли это был снежный человек или нет до сих пор не доказано даже учеными. Улучшенное видео вызвало новую волну споров в сети.
В видео предполагаемый йети очень похож на человека в костюме гориллы. Однако некоторые пользователи сети ставят под сомнение эту версию. Они уверены, что создать подобный реалистичный костюм в 1967 году было практически нереально.
Полное видео 1967 года, на котором, по словам авторов, запечатлён снежный человек.
Источник:
Источник:
- Сыночек 35+ лет пришёл с мамой на приём: невыдуманные истории от медиков про "бытовых инвалидов"
- Жизненные ситуации, которые могли произойти только в кабинете стоматолога
- «Один пациент доил себя в кофе»: невероятные истории людей, побывавших в психбольнице
Это самое весомое доказательство?
- С Йети? Надо чаще мыть...
Не коверкайте классику.