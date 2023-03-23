Известное видео со снежным человеком улучшили с помощью нейросети

В видео предполагаемый йети очень похож на человека в костюме гориллы. Однако некоторые пользователи сети ставят под сомнение эту версию. Они уверены, что создать подобный реалистичный костюм в 1967 году было практически нереально.

Полное видео 1967 года, на котором, по словам авторов, запечатлён снежный человек.