Впервые опубликована видеозапись первого в истории погружения к «Титанику» в 1986 году

В другом ролике Роберт Баллард, руководитель миссии на борту подводного корабля «Элвин», восхищается огромными размерами «Титаника», когда тот вырос перед ним массивной стеной, выходящей из мутных вод.

«Первое, что я увидел, выходящим из темноты на расстоянии 30 футов [9 метров] от нас, была эта стена, гигантская стена из клепаной стали, которая возвышалась на 100 с лишним футов [30+ метров] над нами, — вспоминает Баллард. — Я ни разу не посмотрел на «Титаник» свысока. Я смотрел вверх на «Титаник». В нём не было ничего маленького».