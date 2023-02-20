Впервые опубликована видеозапись первого в истории погружения к «Титанику» в 1986 году

38 лет назад экипажу из трех человек повезло стать первыми людьми в мире, увидевшими «непотопляемый» корабль на дне океана. Океанографический институт Вудс-Хоул (Woods Hole Oceanographic Institution, WHOI) опубликовал на Youtube видео продолжительностью почти полтора часа, в котором подводный аппарат «Джейсон-младший» приближается к «Титанику» и садится на палубу, когда-то заполненную восторженными пассажирами, отплывшими в Америку 111 лет назад.
Видео продолжительностью более 80 минут было снято на глубине 3 780 метров у берегов канадского Ньюфаундленда и рассказывает о самых выдающихся мгновениях того погружения.
Короткая версия (1 минута)
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Видео целиком (82 минуты)
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В другом ролике Роберт Баллард, руководитель миссии на борту подводного корабля «Элвин», восхищается огромными размерами «Титаника», когда тот вырос перед ним массивной стеной, выходящей из мутных вод.
«Первое, что я увидел, выходящим из темноты на расстоянии 30 футов [9 метров] от нас, была эта стена, гигантская стена из клепаной стали, которая возвышалась на 100 с лишним футов [30+ метров] над нами, — вспоминает Баллард. — Я ни разу не посмотрел на «Титаник» свысока. Я смотрел вверх на «Титаник». В нём не было ничего маленького».
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Баллард добавил, что на месте крушения или вокруг него не осталось ни человеческой плоти, ни костей, но он видел обувь, в том числе ту, что, по-видимому, принадлежала матери с ребенком, и эта обувь выглядела как надгробная плита, отмечающая место, где пассажиры теперь покоятся на дне океана.
«Казалось, будто люди смотрели на нас в ответ. На самом деле, это было довольно жутко», — сказал он.
Публикация видео приурочена к переизданию фильма режиссера Джеймса Кэмерона 1997 года «Титаник» к его 25-летию.
«Спустя более века после гибели «Титаника» человеческие истории, воплощенные в великом корабле, продолжают находить отклик, — говорится в заявлении океанского исследователя и режиссера Джеймса Кэмерона. — Как и многие другие, я был потрясен, когда «Элвин» и «Джейсон-младший» отважились спуститься к месту крушения. Выпуская эти кадры, WHOI помогает рассказать важную часть истории, которая охватывает поколения и весь земной шар».
«Титаник», который называли «непотопляемым кораблем», затонул на четвертый день своего первого рейса из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк. Гигантский корабль столкнулся с айсбергом, раскололся надвое и пошел ко дну — 1517 из 2224 пассажиров и членов экипажа на борту погибли.
WHOI вместе с французской организацией океанографических исследований IFREMER обнаружил «могилу» корабля 1 сентября 1985 года с помощью буксируемой подводной камеры.
Девять месяцев спустя команда WHOI вернулась на место в «Элвине» и засняла интерьер корабля с помощью дистанционно управляемого подводного исследовательского аппарата «Джейсон-младший». По сути, именно благодаря этим сложным аппаратам, способным выдерживать невероятные условия, открытие 1985 года и путешествие 1986 года вообще стали возможными — об этом говорит инженер WHOI Энди Боуэн, который помогал их разрабатывать.
«”Титаник” лежит в той части океана, которую можно назвать бездонной равниной. Он находится на глубине более 13 000 футов [почти 4 километра] в океане», — сказал Боуэн. — Температура воды в этом месте близка к температуре замерзания, и, пожалуй, самой большой проблемой является его удаленность и, в частности, суровая окружающая среда в плане давления, которому подвергается наше оборудование».
Занятный факт: «Титаник» затонул примерно в 2:20 ночи, а открытие 1985 года произошло ровно в 2 часа ночи. Баллард вспоминает, как один из членов экипажа взглянул на часы и сказал: «Он утонет через 20 минут».
По словам Балларда, история «Титаника» по сей день завораживает людей, и на то немало причин. В то время это был самый большой океанский лайнер в мире, и предполагалось, что он практически непотопляем. Среди его пассажиров были самые богатые и знаменитые люди мира, а после катастрофы мы услышали множество историй о героизме и храбрости экипажа и пассажиров корабля.
«Думаю, каждый задается вопросом: “Что бы сделал я, если бы оказался там?”», — говорит Баллард.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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