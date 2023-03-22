Очередной мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

После мощного взрыва на предприятии INEOS Phenol начался пожар. Сообщается, что через некоторое время он был потушен. По информации Associated Press, с места происшествия госпитализировали одного пострадавшего.

В лучших и уже устоявшихся традициях, администрация города сообщила в Twitter, что "никаких защитных мер" жителям принимать не требуется