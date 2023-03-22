Очередной мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

На этот раз взрыв произошел в на заводе по производству химических веществ в пригороде Хьюстона Пасадене. По предварительным данным, пострадал один человек.
После мощного взрыва на предприятии INEOS Phenol начался пожар. Сообщается, что через некоторое время он был потушен. По информации Associated Press, с места происшествия госпитализировали одного пострадавшего.
В лучших и уже устоявшихся традициях, администрация города сообщила в Twitter, что "никаких защитных мер" жителям принимать не требуется
Как сообщает телеканал "Смотри", на заводе производят кумол – ароматическое органическое соединение в виде горючей жидкости, используемое для производства различных вещей, включая гербициды и пестициды, чистящие средства и автохимию. Эвакуация жителей близлежащих районов не проводилось. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Источник:
- Пожарные в США спасли девочку из горящего дома
- Во Флориде тусовщиков на лодке едва не раздавил подъемный мост
- 159 человек оказались под завалами после обрушения дома во Флориде
- В США внедорожник врезался в магазин с пиротехникой
- В Пензе взорвался резервуар с битумом, есть погибшие
В США уже давно все промоборудование изношено, т.к. деньги давно вкладывались не в родное, а китайское или индийское. Соответственно, в связи разбродом сейчас в самих США так и в мире, принято решение вернуть производство на родину. "Не родины" не хотят вкладываться в перевод своего производства, а точнее "ихнего" на родину, в США. А у "родины" нет таких финансов, чтоб провести реконструкцию или техперевооружение до современного высокотехнологичного производства, которое есть за границей США. Денег нет, точнее их все отдают на войну в окраину Российской Империи с Остатками Российской Империи или СССР. Где деньги, Зин? А у страховщиков! Подпалил, и вот тебе выплаты. Старое уже сгорело, ликвидировать не надо, сэкономили, а новое купим на страховые выплаты. Чем не версия?
По ходу, всё-таки прапоров забросили. Иначе я эту хрень объяснить не могу. Ну один, хрен с ним - два. Но, когда счёт идёт на десятки, это ни хрена не случайность.
у них же там все по страховке?