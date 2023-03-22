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Очередной мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

Очередной мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

Автор:
22 марта 2023 23:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Пасаден   США   Химический завод   взрыв   происшествие   экология   
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На этот раз взрыв произошел в на заводе по производству химических веществ в пригороде Хьюстона Пасадене. По предварительным данным, пострадал один человек.

После мощного взрыва на предприятии INEOS Phenol начался пожар. Сообщается, что через некоторое время он был потушен. По информации Associated Press, с места происшествия госпитализировали одного пострадавшего.

В лучших и уже устоявшихся традициях, администрация города сообщила в Twitter, что "никаких защитных мер" жителям принимать не требуется

Как сообщает телеканал "Смотри", на заводе производят кумол – ароматическое органическое соединение в виде горючей жидкости, используемое для производства различных вещей, включая гербициды и пестициды, чистящие средства и автохимию. Эвакуация жителей близлежащих районов не проводилось. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

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Метки: Пасаден   США   Химический завод   взрыв   происшествие   экология   
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12  комментариев
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11k
Sasa 2 часа назад
А я думаю, что они сами это делают!
В США уже давно все промоборудование изношено, т.к. деньги давно вкладывались не в родное, а китайское или индийское. Соответственно, в связи разбродом сейчас в самих США так и в мире, принято решение вернуть производство на родину. "Не родины" не хотят вкладываться в перевод своего производства, а точнее "ихнего" на родину, в США. А у "родины" нет таких финансов, чтоб провести реконструкцию или техперевооружение до современного высокотехнологичного производства, которое есть за границей США. Денег нет, точнее их все отдают на войну в окраину Российской Империи с Остатками Российской Империи или СССР. Где деньги, Зин? А у страховщиков! Подпалил, и вот тебе выплаты. Старое уже сгорело, ликвидировать не надо, сэкономили, а новое купим на страховые выплаты. Чем не версия?
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3k
Бровеносец в потёмках 50 минут назад
Ау, а где либеродрилы с воплями о том, до чего Байден довёл страну? Что чиновники совсем оборзели, что им плевать на народ, что ни в одной нормальной стране, кроме "америкашки", такого случиться не может, так как там нет коррупции и тот, кто подобное допустил, сразу отправится на нары и никто его не отмажет?
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10k
Григорий Бабкин 51 минуту назад
Был такой старый анекдот, пиндосы пригрозили нейтронной бомбой. Это когда всё живое исчезает, а всё материальное остаётся. Союз пригрозил в ответ заслать к ним роту прапорщиков. Это когда всё живое остаётся, а вот всё материальное... Короче пиндосня тогда заткнулась.
По ходу, всё-таки прапоров забросили. Иначе я эту хрень объяснить не могу. Ну один, хрен с ним - два. Но, когда счёт идёт на десятки, это ни хрена не случайность.
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816
Kra 58 минут назад
может страховку пытаются получить, чтобы построить новый завод?
у них же там все по страховке?
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983
SmartCat101 Час назад
Русский след в этом уже нашли?
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7k
Slowly Час назад
Для страховки настало время. Амортизация достигла системного апогея, плюс опять же Петрова-Баширова привлечь можно, типа они мстят за Северные потоки. Идеальный коленкор для омереке.
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5k
Frank Borman Час назад
Гибридно-асимметричная война продолжается. ГРУ не зря ест свой хлеб.
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6k
Андрей Крылов Час назад
Гори наши враги синем и разным пламенем! Вот ни чуть не жалко.
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25k
Slawa49 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Гур 2 часа назад
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rutt 2 часа назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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