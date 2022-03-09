В Пензе взорвался резервуар с битумом, есть погибшие

По информации в ряде СМИ, после взрыва площадь разлитого битума составляет около 2 га. Причины разгерметизации емкости пока выясняются. Предположительно, был нарушен технологический процесс при перекачке битума, однако возможно во время расследования данного дела всплывут и другие малоочевидные пока факторы.



