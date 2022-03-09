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В Пензе взорвался резервуар с битумом, есть погибшие

В Пензе взорвался резервуар с битумом, есть погибшие (5 фото + 2 видео)

Автор:
09 марта 2022 15:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: битум   взрыв   видео   пенза   разлив битума   цистерна   экология   
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ЧП произошло сегодня, 9 марта, утром, на улице Антонова.

На ОАО «Энергоснабжающее предприятие» сегодня разгерметизировалась емкость с битумом. ЧП произошло во время перекачки битума из автоцистерн в емкость для хранения. В какой-то момент раздался взрыв и 1,9 тонн нефтепродукта хлынули из резервуара наружу.


Взрыв цистерны попал на видео:



Водители транспорта не пострадали, а вот рабочие, участвовавшие в процессе, находились в самом эпицентре событий.

По сообщениям агентства Интерфакс , три человека погибли на месте, семеро госпитализированы. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.



На месте ЧП работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области: 25 человек и 6 единиц техники, - сообщают местные СМИ. Сотрудникам Росприроднадзора, а также представителям Пензенского филиала ЦЛАТИ (Центра лабораторных анализов и технических измерений) в Пензенском Федеральном округе предстоит дать оценку ущерба.

По информации в ряде СМИ, после взрыва площадь разлитого битума составляет около 2 га. Причины разгерметизации емкости пока выясняются. Предположительно, был нарушен технологический процесс при перекачке битума, однако возможно во время расследования данного дела всплывут и другие малоочевидные пока факторы.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: битум   взрыв   видео   пенза   разлив битума   цистерна   экология   
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15  комментариев
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22k
Влад 56 минут назад
1.8 тонны это всего 2 кубометра, это ниочем. Может 18 тонн? 2 куба никак не могут так залить такую большую площадь. При слое в 1 см он покроет всего 200 м2, а тут речь о 2-х Га.
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7k
Trenzel2003 Минуту назад
Когда в детстве жгли куски битума, было очень больно когда капля попадала на руку. А тут полный П. Как минимум 19 тонн вылилось. Хорошо без возгорания.
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1k
Иван 5 минут назад
Хохлобендеронацисты диверсию устроили.
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22k
Юрий 24 минуты назад
На взрыв не похоже. Скорее всего емкость сильно корродирована была. Для перекачки стали разогревать битум, в емкости давление поднялось и разорвало её. Видно, что в начале пошла струя, а потом разрушение ёмкости. Люки забыли открыть?
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−3
хитрый особист Полчаса назад
Жесть...Тотслучай,когда выжившие будут завидовать погибшим!
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982
Трям Полчаса назад
1,9 тонн? Может 19 или 190 тонн?
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740
Василий 40 минут назад
Мне кажется, что это не взрыв, а прорыв емкости.
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11k
котегRUS 43 минуты назад
ужас
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6k
Борис Карабанов 55 минут назад
Вот, смертушка-то лютая...
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