В Пензе взорвался резервуар с битумом, есть погибшие

ЧП произошло сегодня, 9 марта, утром, на улице Антонова.
На ОАО «Энергоснабжающее предприятие» сегодня разгерметизировалась емкость с битумом. ЧП произошло во время перекачки битума из автоцистерн в емкость для хранения. В какой-то момент раздался взрыв и 1,9 тонн нефтепродукта хлынули из резервуара наружу.
Взрыв цистерны попал на видео:
Водители транспорта не пострадали, а вот рабочие, участвовавшие в процессе, находились в самом эпицентре событий.
По сообщениям агентства Интерфакс , три человека погибли на месте, семеро госпитализированы. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
На месте ЧП работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области: 25 человек и 6 единиц техники, - сообщают местные СМИ. Сотрудникам Росприроднадзора, а также представителям Пензенского филиала ЦЛАТИ (Центра лабораторных анализов и технических измерений) в Пензенском Федеральном округе предстоит дать оценку ущерба.
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По информации в ряде СМИ, после взрыва площадь разлитого битума составляет около 2 га. Причины разгерметизации емкости пока выясняются. Предположительно, был нарушен технологический процесс при перекачке битума, однако возможно во время расследования данного дела всплывут и другие малоочевидные пока факторы.
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АНТИФИШКИ
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Все там будем.