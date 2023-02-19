США накрыла череда странных пожаров

Какие-то странные дела творятся по ту сторону океана. Только за февраль в США произошло несколько серьезных пожаров на разных предприятиях и железной дороге. Экологи и правительство делают вид, что все в порядке, а вот местные жители пребывают в недоумении, как им выжить в экологическом аду.
И так, 3 февраля в городке Ист-Палестайн, штат Огайо, сошёл с рельсов состав из 50 вагонов с винилхлоридом, высокоядовитым сырьём для производства пластмасс.
6 февраля по не выясненным причинам загорелась крупная мебельная фабрика Morgan Li в Чикаго.
«Мы даже не знаем, какие химические вещества там могут быть, то, что мы называем продуктами неполного сгорания», — доктор Дэвид Забер.
В этот же день произошел крупный пожар на химическом заводе в округе Ла-Салл, штат Иллинойс, в окраине Чикаго.
11 февраля обнаружилась крупная утечка на нефтепроводе в Неваде, из-за которой режим ЧС был объявлен на всей территории штата.
13 февраля загорелся завод по переработке мусора в Дорале (Флорида) работающий на возобновляемых источниках энергии. Горит уже неделю, пожарным не удается его потушить. Чиновники советуют жителям держать окна закрытыми, включать кондиционеры и менять воздушные фильтры, если они замечают, что в помещении становиться темно.
16 февраля, все та же Флорида. Пожар вспыхнул около 2 часов ночи в компании Nursery Supplies Inc. в Киссимми, к югу от Орландо. Загорелись почти 5 акров поддонов с пластиковыми горшками для растений, пластик активно выделял ядовитый черный дым.
17 февраля загорелся объект по хранению и переработке отходов в Брейнтри, штат Массачусетс. Пока огонь горел всю ночь, городские власти попросили местных жителей оставаться в своих домах с закрытыми окнами. На следующий день власти заявили на пресс-конференции, что они еще не определили опасные материалы, которые сгорели в огне.
Ну и бонусом, коротко о состоянии железных дорог в Америке. То чувство, когда к концу недели реально устал на работе.
Источник:
- Мощный взрыв баллона с пропаном во время пожара в США
- Рыбаки выпрыгнули из своей лодки за мгновение до столкновение с катером
- Пассажир нью-йоркского метро прокатился снаружи поезда, зацепившись за двери вагона
- Шоссе в ад: жуткие видео пожаров в Калифорнии
- Пожарный поймал сброшенную с третьего этажа горящего здания девочку
-------------
По всей видимости, если правительство их игнорит, то скорее всего перед ними стоят какие-то более важные вопросы, требующие принятия более экстренных решений, и отодвигающие проблемы граждан страны на второй план.
Как Содом и Гоморру.