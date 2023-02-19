FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 208 постов • 19 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
США накрыла череда странных пожаров

США накрыла череда странных пожаров

Автор:
19 февраля 2023 13:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: США   аварии   видео   заводы   поезда   пожары   экология   
1395
5
4

Какие-то странные дела творятся по ту сторону океана. Только за февраль в США произошло несколько серьезных пожаров на разных предприятиях и железной дороге. Экологи и правительство делают вид, что все в порядке, а вот местные жители пребывают в недоумении, как им выжить в экологическом аду.

И так, 3 февраля в городке Ист-Палестайн, штат Огайо, сошёл с рельсов состав из 50 вагонов с винилхлоридом, высокоядовитым сырьём для производства пластмасс.


6 февраля по не выясненным причинам загорелась крупная мебельная фабрика Morgan Li в Чикаго.

«Мы даже не знаем, какие химические вещества там могут быть, то, что мы называем продуктами неполного сгорания», — доктор Дэвид Забер.

В этот же день произошел крупный пожар на химическом заводе в округе Ла-Салл, штат Иллинойс, в окраине Чикаго.


11 февраля обнаружилась крупная утечка на нефтепроводе в Неваде, из-за которой режим ЧС был объявлен на всей территории штата.


13 февраля загорелся завод по переработке мусора в Дорале (Флорида) работающий на возобновляемых источниках энергии. Горит уже неделю, пожарным не удается его потушить. Чиновники советуют жителям держать окна закрытыми, включать кондиционеры и менять воздушные фильтры, если они замечают, что в помещении становиться темно.


Так же 13 февраля сошли с рельсов ещё два грузовых состава в штатах Техас и Южная Каролина.



16 февраля, все та же Флорида. Пожар вспыхнул около 2 часов ночи в компании Nursery Supplies Inc. в Киссимми, к югу от Орландо. Загорелись почти 5 акров поддонов с пластиковыми горшками для растений, пластик активно выделял ядовитый черный дым.



17 февраля загорелся объект по хранению и переработке отходов в Брейнтри, штат Массачусетс. Пока огонь горел всю ночь, городские власти попросили местных жителей оставаться в своих домах с закрытыми окнами. На следующий день власти заявили на пресс-конференции, что они еще не определили опасные материалы, которые сгорели в огне.


Ну и бонусом, коротко о состоянии железных дорог в Америке. То чувство, когда к концу недели реально устал на работе.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: США   аварии   видео   заводы   поезда   пожары   экология   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Григорий Час назад
пару месяцев назад смотрел ролик на ютубе, там один дядя американский говорил, что "америка скоро начнёт люто гореть", экономика падает, выручки нет, а денег надо - страховка покроет .... вот видать дядя знал о чём говорит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
3k
Leonid 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
320
Liberman 16 минут назад
все просто - владельцы бизнесов несут убытки, а продать свои предприятия не могут - вот и сжигают/устраивают аварии надеясь на страховые выплаты... вот только ж.д. почему в авариях?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
koleos72 16 минут назад
Жители америки, запомните - в первую очередь банк, вокзал, телеграф!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Света 16 минут назад
А почему там в видео эти цистерны скатывались? Может кто специалист, знает? Ведь и скорости не было и поворота, уклона на вид тоже нет и эдак спокойненько кувырк, кувырк одна за одной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Losterdin 24 минуты назад
министру транспорта говноамерики некогда ему трубу прочищают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
heta Полчаса назад
Рядом с местами ЧП есть достопримечательности? Шпили, например...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Shtoppi 48 минут назад
<<...а вот местные жители пребывают в недоумении, как им выжить в экологическом аду.>>
-------------
По всей видимости, если правительство их игнорит, то скорее всего перед ними стоят какие-то более важные вопросы, требующие принятия более экстренных решений, и отодвигающие проблемы граждан страны на второй план.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Потёмкин 50 минут назад
А нехрен было ноги неграм лобызать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Axel 52 минуты назад
А не хрен было китайский шарик сбивать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
Великий Немой 57 минут назад
Странно, что пиндосы до сих пор не догадались! Это-же лично Путин и его сообщники!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kucher Час назад
А вот нефиг было рептилоидные тарелки сбивать! На Нибиру приняли решение сжечь пиндосов к чертям собачьим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
906
StoneWolf Час назад
Так это Владимир Владимирович и Александр Григорьевич саботируют мирный запад. Батька по телеку вещал))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Georgyi Час назад
Божья кара!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Александр Ломовицкий Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Андрей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
albedo Час назад
Господь Бог карает.
Как Содом и Гоморру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

67535



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 удивительных фактов о Земле, в которые сложно поверить
25 удивительных фактов о Земле, в которые сложно поверить
«Бедная и больная»: Валентина Талызина, которая сыграла в «Иронии судьбы» и озвучила главную героиню, раскритиковала Барбару Брыльску за слова о России
«Бедная и больная»: Валентина Талызина, которая сыграла в «Иронии судьбы» и озвучила...
Набирающие популярность в сообществах
Колокольцев уволил высокопоставленных сотрудников МВД за формализм
Колокольцев уволил высокопоставленных сотрудников МВД за формализм
Петр I и его наследники: почему их не было
Петр I и его наследники: почему их не было
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как это развидеть?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#интересное#познавательно#Мемы#животные#США
#факты#история#Приколы#забавно#подборка#полиция#Прошлое#кот
#Юмор#в мире#Прикол#картинки#кино#красота#СССР
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Шоссе в ад: жуткие видео пожаров в Калифорнии Шоссе в ад: жуткие видео пожаров в Калифорнии Пожарный поймал сброшенную с третьего этажа горящего здания девочку Пожарный поймал сброшенную с третьего этажа горящего здания девочку Пассажир нью-йоркского метро прокатился снаружи поезда, зацепившись за двери вагона Пассажир нью-йоркского метро прокатился снаружи поезда, зацепившись за двери вагона Рыбаки выпрыгнули из своей лодки за мгновение до столкновение с катером Рыбаки выпрыгнули из своей лодки за мгновение до столкновение с катером Семейная пара запечатлела на видео, как огненный вихрь превращается в водяной смерч Семейная пара запечатлела на видео, как огненный вихрь превращается в водяной смерч

На что жалуетесь?

Вернуться