США накрыла череда странных пожаров

6 февраля по не выясненным причинам загорелась крупная мебельная фабрика Morgan Li в Чикаго.

«Мы даже не знаем, какие химические вещества там могут быть, то, что мы называем продуктами неполного сгорания», — доктор Дэвид Забер.

В этот же день произошел крупный пожар на химическом заводе в округе Ла-Салл, штат Иллинойс, в окраине Чикаго.



