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Пушистые "наплечники" - новая тенденция в соцсетях

Пушистые "наплечники" - новая тенденция в соцсетях (41 фото)

Автор:
08 января 2021 14:17
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   домашние питомцы   кошки   мимими   мир животных   поведение животных   хозяева животные   
216
41
То, что кошки любят угнездиться на плечах своего владельца, известно всем. Но есть и другие домашние животные, которые при удобном случае не прочь сделать то же самое! Вот целая коллекция теплых и живых "наплечников", при виде которых сразу становится ясно: мода на них никогда не пройдет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   домашние питомцы   кошки   мимими   мир животных   поведение животных   хозяева животные   
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7k
Barachek_Obachek 17 минут назад
Показалось 3-х глазая
Показалось 3-х глазая
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3k
Мих 8 минут назад
Ждем новых эпидемий. Даешь идиотизм в массы!
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