Пушистые "наплечники" - новая тенденция в соцсетях

То, что кошки любят угнездиться на плечах своего владельца, известно всем. Но есть и другие домашние животные, которые при удобном случае не прочь сделать то же самое! Вот целая коллекция теплых и живых "наплечников", при виде которых сразу становится ясно: мода на них никогда не пройдет.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Персидская кошка ослепла в руках недобросовестного заводчика
- Кошка слишком любила лежать на коленях, и хитрые хозяева решили ее обмануть
- Девушка доверила свою кошку родителям, а они втайне бросили ее в приюте
- Киця - угрюмая прелесть, от которой все в восторге
- 19 доказательств того, что кошки - главные хозяева в доме
Метки: домашние животные домашние питомцы кошки мимими мир животных поведение животных хозяева животные
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...