Озорная рыжая девчушка из «Чародеев»: как сложилась судьба юной актрисы?

Анна Гайдаш не растеряла некоего детского очарования и по сей день. Хотя женщина отметила в этом году юбилей – 50-летие. У неё всё те же миловидные черты и рыжие кудряшки. Женщина занимается домашним хозяйством и, судя по фото в её социальных сетях, любит путешествовать и проводить время за активным отдыхом вместе с родными.