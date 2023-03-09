Озорная рыжая девчушка из «Чародеев»: как сложилась судьба юной актрисы?

«Чародеи» – это давно уже не просто культовый фильм. Это история. В картине Константина Бромберга снялась целая плеяда советских звёзд: Золотухин, Гафт, Абдулов и не только. Мелькнула среди них и эта забавная рыжая звёздочка.
Анна Ашимова, сыгравшая девочку Нину, уроженка Улан-Удэ. Родилась в 1973 году. Кстати, отец Анны азербайджанец, но характерную внешность рыженькая веснушчатая дочь не унаследовала. После переезда семьи в Москву девочка, как и многие советские школьники, стала посещать танцевальный кружок в Доме пионеров. Где её и ещё нескольких выразительных девчонок заметила ассистент режиссёра и пригласила принять участие в пробах.
Среди нескольких десятков кандидаток на роль сестрёнки главного героя отобрали третьеклассницу Ашимову.
Безусловно, участие в съёмках стало одним из самых ярких эпизодов жизни девочки. Кто может похвастаться тем, что пообщался с такими артистами как Михаил Светин, Александр Абдулов, Александра Яковлева, Эммануил Виторган?
Опыта у юной актрисы не было. Не всё шло гладко, хотя на экране этого и не видно. По традиции Нину Пухову переозвучила взрослая актриса Светлана Харлап: обычно режиссёры не рисковали и не доверяли озвучивание юным артистам. Песни персонажа в картине исполнили Лариса Долина и Ольга Рождественская.
После выхода фильма девочка проснулась знаменитой. Но в среде сверстников слава обошлась Ане дорого: ей пришлось пережить зависть одноклассников, обидные прозвища, даже травлю. Возможно поэтому столкнувшаяся с изнанкой знаменитости школьница и не стала продолжать развивать актёрскую карьеру.
Анна получила экономическое образование, вышла замуж, сосредоточила силы на карьере. Когда у супругов родился сын Александр, женщина полностью сконцентрировалась на ребёнке и семье.
Анна Гайдаш не растеряла некоего детского очарования и по сей день. Хотя женщина отметила в этом году юбилей – 50-летие. У неё всё те же миловидные черты и рыжие кудряшки. Женщина занимается домашним хозяйством и, судя по фото в её социальных сетях, любит путешествовать и проводить время за активным отдыхом вместе с родными.
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А переозвучка - отдельный ужас...)