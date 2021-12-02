15 питомцев, которые заслужили звание "Лучший подниматель настроения"

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Даже несколько минут общения с животными могут стать для нас отличным антидепрессантом. Потому что только наши пушистые друзья могут научить нас безусловной любви, не используя ни единого слова, и заставить нас смеяться над своими странными поступками. Посмотрите...
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