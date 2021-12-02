15 питомцев, которые заслужили звание "Лучший подниматель настроения"

Даже несколько минут общения с животными могут стать для нас отличным антидепрессантом. Потому что только наши пушистые друзья могут научить нас безусловной любви, не используя ни единого слова, и заставить нас смеяться над своими странными поступками. Посмотрите...

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Это самое милое, что я видел 0 Источник:

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Мы подружились 0 Источник:

Молочная кома 0 Источник:

Кто здесь? 0 Источник:

А я ушёл на работу 0 Источник:

Он всё ещё у меня за спиной? 0 Источник:

Самый красивый цветочек 0 Источник:

Два умильных пятачка 0 Источник:

Это любовь 0 Источник:

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Она всегда встречает меня с работы 0 Источник:

Невозможно пройти мимо 0 Источник:

Они ждут меня, чтобы поиграть 0 Источник:

Она так уморительна! 0 Источник: