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20 потешных питомцев, которые легко могут поднять настроение

20 потешных питомцев, которые легко могут поднять настроение

Автор:
23 января 2024 21:50
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Потешные   забота   наблюдать   настроение   поднять   
1038
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Наши любимцы могут учудить что угодно: упасть с небольшой лестницы, застрять в тапочке или прыгнуть в бассейн — эти несчастные случаи делают животных еще более забавными. Они как маленькие дети, которым нужна помощь и забота. За нашими пушистыми друзьями можно наблюдать вечно, взгляните на их ежедневные исследования.

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Метки: Питомцы   Потешные   забота   наблюдать   настроение   поднять   
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1  комментарий
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Александр 20 минут назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде...

Умоляю Вас о помощи:

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет.
Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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