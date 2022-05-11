40 старых фотографий знаменитостей, которые не так легко найти

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Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, принцесса Диана — это не просто знаменитости, а настоящие иконы поп-культуры. Найти их гламурные фотосессии не составляет труда, но вот ради по-настоящему ценных и интересных кадров придется потрудиться. К счастью, сообщество OldSchoolCelebs на Reddit облегчает эту задачу — здесь 111 000 участников регулярно делятся редкими старинными фотографиями самых известных людей на планете.
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8. Том Круз, Эмилио Эстевес, Си Томас Хауэлл, Патрик Суэйзи, Ральф Маччио, Роб Лоу и Мэтт Диллон, «Изгои», 1983 год
14. Бен Аффлек и Мэтт Деймон звонят мамам после того, как получили "Оскар" за фильм "Умница Уилл Хантинг", 1997 год
30. "Певец Джимми Роджерс и его жена Коллин в день свадьбы в Камасе, штат Вашингтон, 1957 год. Четыре месяца спустя его заметят, и он запишет свою первую продавшую миллионы копий песню (Honeycomb). Это мои родители"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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обожаю эту песню.
Сначала подумал, что опечатка. Потом прочел это голосом Шона Коннери. Понял, что шутка прямо в точку. Жалко, что большинство посетителей Фишек слышат его почти оренбургское шыкание за переводом.
Молодца!!!