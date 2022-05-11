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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5819 постов • 727 подписчиков подписаться
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40 старых фотографий знаменитостей, которые не так легко найти

40 старых фотографий знаменитостей, которые не так легко найти

Автор:
11 мая 2022 19:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: винтажные снимки   звезды   звезды в молодости   знаменитости   старые фото   шоу бизнес   
5735
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Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, принцесса Диана — это не просто знаменитости, а настоящие иконы поп-культуры. Найти их гламурные фотосессии не составляет труда, но вот ради по-настоящему ценных и интересных кадров придется потрудиться. К счастью, сообщество OldSchoolCelebs на Reddit облегчает эту задачу — здесь 111 000 участников регулярно делятся редкими старинными фотографиями самых известных людей на планете.

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30. "Певец Джимми Роджерс и его жена Коллин в день свадьбы в Камасе, штат Вашингтон, 1957 год. Четыре месяца спустя его заметят, и он запишет свою первую продавшую миллионы копий песню (Honeycomb). Это мои родители"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: винтажные снимки   звезды   звезды в молодости   знаменитости   старые фото   шоу бизнес   
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20  комментариев
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3k
Frank Borman 2 часа назад
24. Принцесса Диана дремлет во время представления в музее, 1981 год

Народная прынцесса закемарила. Наверное, бухала всю ночь подряд. А может, трахалась с Чарли.
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88k
Дмитрий 7 минут назад
Прошла эпоха , завяли помидоры - сейчас только бузова и хохлы .
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30
Саня Док 16 минут назад
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1k
Sergius SPb Полчаса назад
Понятно. Все прошли тест на знание западных элит?
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34k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Blondie сразу и не узнать

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427
Никита 50 минут назад
Харрисон Форд говорите!
Ссылка www.youtube.com
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48
Rastafari777 56 минут назад
О, классная подборка фото. Многие их них впервые вижу. Уитни такая лапочка в юности. И пухленькая Гвен Стефани. Ёшки матрёшки)
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Помните песенку Крематория- "Таня"? чета накатило-
А у Тани на флэту был старинный патефон
Железная кровать и телефон
И больше всех она любила Rolling Stones
Janis Joplin, T. Rex и Doors...
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5k
Divergent?!? 3 часа назад
"Шон Коннери ешт пашту, 1963 год".

Сначала подумал, что опечатка. Потом прочел это голосом Шона Коннери. Понял, что шутка прямо в точку. Жалко, что большинство посетителей Фишек слышат его почти оренбургское шыкание за переводом.

Молодца!!!
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