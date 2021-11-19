Художник помог звездам встретить самих себя в юности

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Талантливый художник Фульвио Обрегон , известный в сети как Фулалео, создал необычный проект под названием «Я и другой я», в котором знаменитости встречаются с самими собой, какими они были в начале своей карьеры. Каждый рисунок полон мелких, но очень важных деталей: очки Джона Леннона, которые были на нем в день смерти, в руках у Йоко Оно, футболка Мадонны с изображением ее первого мужа Шона Пенна, инопланетянин на носочках Дрю Бэрримор и другие отсылки к памятным моментам из жизни известных людей.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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