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Художник помог звездам встретить самих себя в юности

Художник помог звездам встретить самих себя в юности (20 фото)

Автор:
19 ноября 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   знаменитости   между прошлым и будущим   необычно   портреты   художник   шоу бизнес   
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Талантливый художник Фульвио Обрегон , известный в сети как Фулалео, создал необычный проект под названием «Я и другой я», в котором знаменитости встречаются с самими собой, какими они были в начале своей карьеры. Каждый рисунок полон мелких, но очень важных деталей: очки Джона Леннона, которые были на нем в день смерти, в руках у Йоко Оно, футболка Мадонны с изображением ее первого мужа Шона Пенна, инопланетянин на носочках Дрю Бэрримор и другие отсылки к памятным моментам из жизни известных людей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   звезды   знаменитости   между прошлым и будущим   необычно   портреты   художник   шоу бизнес   
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Вжик 47 секунд назад
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