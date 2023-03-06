Редкие фото отечественных звёзд, которые мало кто видел

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Жизнь известных людей, несмотря на публичность, остаётся загадкой. Благодаря архивным снимкам можно взглянуть на их реальные эмоции вне сцены, попытаться угадать отношения с близкими и даже прочувствовать атмосферу на фото. Многих уже нет в этом мире, но приятно увидеть их счастливые лица.
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3. Александр Абдулов, Николай Караченцов и артист балета и педагог Игорь Моисеев с супругой
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