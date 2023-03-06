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Редкие фото отечественных звёзд, которые мало кто видел

Редкие фото отечественных звёзд, которые мало кто видел

Автор:
06 марта 2023 14:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: архивные фото   звезды   знаменитости   редкие кадры   советские актеры   старые фото   шоу бизнес   
1272
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Жизнь известных людей, несмотря на публичность, остаётся загадкой. Благодаря архивным снимкам можно взглянуть на их реальные эмоции вне сцены, попытаться угадать отношения с близкими и даже прочувствовать атмосферу на фото. Многих уже нет в этом мире, но приятно увидеть их счастливые лица.

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Метки: архивные фото   звезды   знаменитости   редкие кадры   советские актеры   старые фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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74k
Viktor Полчаса назад
Дебильные подписи: Не Виктор Рыбин, а Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, не Василий Шукшин, а Василий Шукшин и Георний Бурков, не Иван Ургант с родственниками, а Нина Ургант с сыном и дебильным внуком!
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760
Kra 6 минут назад
да, редкие фото, жаль, что мало )
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22k
Сталкер 16 минут назад
Пост– недоделка.
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Спелая кукурузинка

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