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25 фотографий знаменитостей из школьных альбомов

25 фотографий знаменитостей из школьных альбомов

Автор:
14 июля 2022 20:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   звезды в молодости   знаменитости   школьный альбом   шоу бизнес   
563
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Будем честными, если вы сейчас заглянете в свой выпускной альбом, вряд ли вы останетесь довольны увиденным, даже если в школе чувствовали себя суперзвездой. Но что же насчет настоящих звезд? Как самые крутые и успешные люди в мире выглядели в самый неловкий период своей жизни? За ответом придется заглянуть в их школьные альбомы!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   звезды   звезды в молодости   знаменитости   школьный альбом   шоу бизнес   
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3  комментария
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5k
Умница-красавица 2 часа назад
И только Клуни как был красавчиком, так и остался
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2k
!ГЕНнадий Полчаса назад
Больше половины не знаю...
А вроде и фотки старые, а не нынешний мусор..
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4k
Горожанин 4 часа назад
Кто все эти люди?
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