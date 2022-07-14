25 фотографий знаменитостей из школьных альбомов

563
26
Будем честными, если вы сейчас заглянете в свой выпускной альбом, вряд ли вы останетесь довольны увиденным, даже если в школе чувствовали себя суперзвездой. Но что же насчет настоящих звезд? Как самые крутые и успешные люди в мире выглядели в самый неловкий период своей жизни? За ответом придется заглянуть в их школьные альбомы!
×
×
2. Ченнинг Татум
"Я твердо верю, что звездный час любого человека - это тот момент, когда он выкладывается на полную катушку во благое дело и обессилен на поле боя", - Винс Ломбарди.
4. Райан Гослинг
"Меня привлекают фильмы с сильными женскими персонажами, потому что сильные женские персонажи есть в моей жизни".
10. Джон Ледженд
"Все мужчины должны быть феминистами. Если мужчин будут волновать права женщин, мир будет лучше".
19. Канье Уэст
"Йоу, альбом. Можешь продолжать, но моя фотография за третий год была лучшей фотографией всех времен!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Актеры, которые чуть не погибли на съемках
- 30 раз, когда знаменитости появлялись на красной ковровой дорожке со своими детьми
- Космический ковбой: 25 любопытных фактов о Харрисоне Форде
- 40 старых фотографий знаменитостей, которые не так легко найти
- 15 звезд, у которых куча детей, и 15, которым и без них хорошо
Новости партнёров
А вроде и фотки старые, а не нынешний мусор..