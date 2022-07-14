25 фотографий знаменитостей из школьных альбомов

Будем честными, если вы сейчас заглянете в свой выпускной альбом, вряд ли вы останетесь довольны увиденным, даже если в школе чувствовали себя суперзвездой. Но что же насчет настоящих звезд? Как самые крутые и успешные люди в мире выглядели в самый неловкий период своей жизни? За ответом придется заглянуть в их школьные альбомы!