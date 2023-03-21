25 растений, с которыми нужно быть предельно осторожными

Белый змеиный корень (Eupatorium rugosum) — потенциально смертельное растение, родом из лесов восточной части Соединённых Штатов. Своё зловещее название растение берёт из мифа о том, индейцы лечили с его помощью укусы змей.

Несмотря на непритязательный внешний вид, растение обладает ядовитым действием — и его листья, и корни содержат опасное вещество, известное как треметол. Даже маленькая доза белого змеиного корня может вызвать «молочную болезнь» — рвоту, тремор и слабость. В тяжелых случаях возможен летальный исход.