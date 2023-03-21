25 растений, с которыми нужно быть предельно осторожными

Существует множество опасных для здоровья и жизни растений. Они настолько ядовиты, что в лучшем случае у человека начнутся рвота и галлюцинации, а в худшем исход будет летальным. Прежде чем попробовать красивую ягодку или добавить листья в салат, убедитесь, что они вас не убьют.
Белый змеиный корень (Eupatorium rugosum) — потенциально смертельное растение, родом из лесов восточной части Соединённых Штатов. Своё зловещее название растение берёт из мифа о том, индейцы лечили с его помощью укусы змей.
Несмотря на непритязательный внешний вид, растение обладает ядовитым действием — и его листья, и корни содержат опасное вещество, известное как треметол. Даже маленькая доза белого змеиного корня может вызвать «молочную болезнь» — рвоту, тремор и слабость. В тяжелых случаях возможен летальный исход.
Это растение широко распространено в умеренной зоне, особенно во влажных и болотистых местах. У него очаровательных белые цветы в форме зонтиков и кружевные зелёные листья, но будьте осторожны — это одно из самых ядовитых растений Северного полушария. В его корнях и листьях содержится цикутоксин, сильнейший нейротоксин. Если в пищу попадёт даже небольшое количество вёха, это может закончиться рвотой, судорогами и смертью всего за несколько часов. Растение опасно и для людей, и для домашнего скота.
Шеффлера — тропическое растение с листьями в форме зонтика и красочными экзотическими цветами. Благодаря броскому внешнему виду его любят использовать для украшения садов. Но, несмотря на красоту, у растения есть тёмная сторона: его семена содержат алкалоиды, которые при попадании внутрь могут вызвать рвоту и диарею. И хотя у кого-то может возникнуть соблазн пожевать эти семена (они напоминают маленькие блестящие бусинки), лучше эту мысль сразу прогнать подальше.
Помидоры — один из основных продуктов многих кухонь мира. Но знаете ли вы, что их листья ядовиты? Да, всё так. Плоды растения совершенно безопасны для употребления в пищу, а листья содержат токсины, которые могут вызвать рвоту и диарею. Человек по незнанию может добавить листики в салат или использовать как гарнир, но лучше этого не делать.
В табачном растении, известном крупными ароматными цветами и длинными листьями, содержится никотин. В табачных изделиях никотин может вызвать сильное привыкание и нанести вред вашему здоровью, и об этом все знают. Но не все знают, что свежие листья самого растения также ядовиты. Если их пожевать и проглотить, начнётся рвота, головокружение, а от большого количества наступит смерть.
Это растение водится в тропических регионах Африки, Азии и Южной Америки и известно своими блестящими чёрными семенами, которые содержат токсичное соединение под названием стрихнин.
Стрихнин — сильнодействующий яд, который может вызывать такие симптомы, как рвота, судороги и смерть. На протяжении всей истории он использовался как пестицид и как средство уничтожения вредителей и хищников. Однако он также очень токсичен для людей и животных, и с ним следует обращаться с осторожностью. Несмотря на это, семена в определенной дозировке используются в народной медицине.
Это красивое и экзотическое растение, произрастающее в тропических регионах Азии и Африки, известно своими длинными тонкими лозами и ярко-красными семенами, которые часто используются в украшениях. Но будьте осторожны – несмотря на свою красоту, семена растения содержат токсины, которые при попадании внутрь могут вызвать рвоту, диарею и судороги. Семена особенно опасны, потому что они маленькие и их легко проглотить, да еще и выглядят очень безобидными.
Родина этого экзотического растения с яркими розовыми, белыми или красными цветами и блестящими зелеными листьями — Средиземноморье. Увы, красота бывает обманчива: растение весьма ядовито. Токсины, содержащиеся в нем, могут нанести большой вред здоровью и даже быть смертельными.
Мускатный орех — пряность, произрастающая в тропических регионах Азии. Часто используется в выпечке, пикантных блюдах и напитках. Но знаете ли вы, что мускатный орех в больших количествах также может быть ядовитым? Его активный ингредиент — миристицин — может вызывать такие симптомы, как галлюцинации, головокружение и тошнота, если употреблять мускатный орех в больших количествах. Хотя небольшая щепотка мускатного ореха точно никому не повредит.
Манцинелла — вид деревьев семейства молочайные, распространённый в Центральной Америке и на островах Карибского моря. Известно из-за ядовитого млечного сока, содержащегося во всех его частях, в том числе в плодах. Манцинелловое дерево — одно из самых ядовитых деревьев на планете. Содержит токсин форбол. Ядовит даже сок дерева, при попадании на кожу он вызывает сильное её раздражение и волдыри. Ну а если манцинелла попала в пищу — жди беды.
Это красивое декоративное дерево, произрастающее в Европе и известное своими ярко-желтыми цветами и длинными тонкими семенами, которые свисают с ветвей, как изящные ожерелья. Увы, бобовник ядовит. Во всех его частях содержатся токсины, которые при попадании внутрь могут вызывать такие симптомы, как рвота, диарея и тремор. Семена особенно опасны, так как их легко спутать с другими, безопасными семенами. В тяжелых случаях возможен летальный исход.
Ятрофа куркас произрастает в тропических регионах Америки. У растения характерные красно-оранжевые семена и блестящие зеленые листья. Ядовиты все части растения, но особенно — семена. Среди выделенных ядовитых веществ — различные масла, а также фитотоксин курцин, близкий по химическому составу к рицину. Отравление приводит к обезвоживанию организма и смерти в результате сердечно-сосудистой недостаточности.
Момбин — тропическое фруктовое дерево, произрастающее в Центральной и Южной Америке. Известно ярко-жёлтыми или оранжевыми плодами и блестящими зелеными листьями. Семена и незрелые плоды содержат токсины, которые при попадании внутрь могут вызывать такие симптомы, как рвота, диарея и тремор. Однако спелые плоды момбина употребляются в пищу.
Орехи гинкго — это семена дерева гинкго (Ginkgo biloba), дерева, произрастающего в Китае и известного своими характерными веерообразными листьями и способностью выживать в суровых условиях. Орехи гинкго имеют сливочный ореховый вкус и часто используются в кулинарии, особенно в китайской и японской кухне. Но будьте осторожны — несмотря на восхитительный вкус, орехи гинкго могут нанести вред здоровью, если употреблять их в больших количествах. Семена содержат токсины, которые могут вызывать такие симптомы, как рвота, диарея и тремор. В тяжелых случаях употребление орехов гинкго может привести к летальному исходу.
Родина этого декоративного растения — Мексика, встретить его можно в тропических и субтропических регионах Америки. Яркие и ароматные цветы мирабилиса распускаются ближе к вечеру и ночью. Цветы и листья считаются съедобными, а семена — ядовитыми. Растение широко используется в народной медицине, поскольку обладает мочегонными и ранозаживляющими свойствами. У клубней слабительный эффект. Применять растение в лечебных целях следует с большой осторожностью.
Ягоды бузины, кустарника, который растет в регионах с умеренным климатом Северного полушария, часто используются в пищу — в пирогах, джемах и сиропах. Однако в сыром виде ягоды, листья и стебли могут нанести вред здоровью. Может начать рвота, диарея, появиться сильная аллергическая реакция.
Китайский фонарик (Physalis alkekengi) — красочное и экзотическое растение, произрастающее в Азии и Европе. Он известен своими ярко-оранжевыми бумажными фонарями, в которых заключены плоды и нежные белые цветы. Увы, все части физалиса обыкновенного содержат токсины. Плоды имеют горьковатый вкус и в пищу их употреблять не стоит. Однако есть селекционные виды физалиса, плоды которого съедобны.
Чайя (Cnidoscolus chayamansa) — тропическое растение, произрастающее в Центральной и Южной Америке. У него большие глянцевые листья и толстый древесный стебель, который часто используется в качестве естественного средства от различных заболеваний. Однако чайя — ядовитое растение, которое может нанести вред при попадании внутрь, вызвать рвоту, диарею и тремор. При тепловой обработке токсины не разрушаются.
Это тропическое растение, произрастающее в Индии и Юго-Восточной Азии. Его плод — оталанга — содержит сильнодействующий яд, который использовался для самоубийств и убийств. И не только плод, листья и ветви также ядовиты.
Орех кешью растет в Бразилии, у него характерная форма почки, сладкая и хрустящая текстура. Скорлупу кешью часто выбрасывают или используют как топливо, потому что она содержит масло, которое может раздражать кожу и дыхательные пути. А если она случайно попадет внутрь с пищей, то может вызвать массу неприятных симптомов, вплоть до самых тяжелых.
Семечки яблока часто выбрасывают или выплевывают, так как они имеют горький и не самый приятный вкус. Оказывается, лучше их действительно выплевывать, потому что в больших количествах они могут нанести вред. Семена яблок содержат токсичное соединение амигдалин, которое может выделять цианид при контакте с пищеварительными ферментами.
Аки — тропический фрукт из Западной Африки с характерной грушевидной формой и мягкой кремовой мякотью. У него слегка ореховый вкус. Плод часто используется в кулинарии, особенно в западноафриканской и карибской кухне. Но он безопасен только полностью созревшим и приготовленным. А вот незрелые плоды и семена растения содержат ядовитые вещества и от них нужно держаться подальше.
Трекулия — это тропический фрукт, который произрастает в Западной и Центральной Африке и используется в кулинарии. Опять же, как и в предыдущем случае, употреблять в пищу можно только полностью созревшие и приготовленные определенным образом плоды. Незрелые плоды и семена ядовиты.
Это тропическое растение, произрастающее в Австралии и известное своими большими блестящими листьями и маленькими незаметными цветками, может показаться совершенно безобидным. Однако оно может ужалить посильнее чем любая крапива. Листья и стебель растения содержат токсины, которые при прикосновении могут вызвать сильную боль и раздражение кожи. В тяжелых случаях контакт с гимпи-гимпи может привести к летальному исходу.
Дуриан — это тропический фрукт, произрастающий в Юго-Восточной Азии и известный своим характерным колючим внешним видом и богатой сливочной мякотью. У фрукта сильный и острый аромат, который кому-то кажется отталкивающим, а кому-то, наоборот, притягательным. Вкус описывают как сладкий и пикантный. Дуриан можно есть, только когда он полностью созрел. Незрелые плоды и семена дерева содержат ядовитые вещества.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Автор ничего не попутал? Очень сильно на иргу похожа.
растёт практически по всей России
96 г
Нам по 16 лет было.один дебил припёр семечки - типо прикольная тема.как пьяный,а перегара нет,дома не спалишься.
не не спалились в этом был уверен не только я,но и все пацаны кто этот треш сожрал,кто 2 ладони кто 3
да и какое там палево если родители не видят того с кем ты общаешься
вообще ни какого.
Матушка медиком была,вызвала нарколога по "соседски".
промывание желудка , ну не помню что нам делали , я с пацанами выслеживал кого то в квартире,мне не до этого было (друзья были все по своим домам)
потом заснул.
всем состряпали - отравились - купили всякой дряни в ларьках.
полностью в себя пришли спустя 2 суток
короч рекомендую :)
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила…
А. С. Пушкин
Дома такое растёт, точнее два в одном горшке. Уже потолок подпирают. В комнатных условиях не плодоносит, поэтому опасность чисто условная.