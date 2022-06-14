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Ядовитая красота: растения, которые лучше лишний раз не трогать

Ядовитая красота: растения, которые лучше лишний раз не трогать

Автор:
14 июня 2022 22:28
Сообщество : Жизнь
Метки: Опасные растения   аллергия   красивые цветы   природа России   растения   ядовитые растения   
2365
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Часто природа самостоятельно придумывает способы для своей защиты. Многие растения с привлекательными бутонами и безобидным видом запросто могут нехило навредить человеку, захотевшему их потрогать. И вот лишь некоторые примеры таких «цветочков».

Пастернак луговой при невнимательном рассмотрении напоминает укроп своими желтыми зонтиками. Но если сок этого растения попадет на кожу на солнце, то появятся долго проходящие ожоги.

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Болиголов, как и пастернак, можно спутать с другими растениями, например с купырем лесным. Растение содержит яд во всех своих частях, попадание которого в организм может привести к гибели.

В детстве родители пугали нас волчьей ягодой и называли так любые кусты с ягодой, чтобы мы их не срывали и не ели. На самом деле так оно и есть. Волчья ягода это и волчеягодник обыкновенный с красными гроздьями ягод, и вороний глаз, напоминающий по виду чернику. Оба растения ядовиты.

Белый ясенец. Красивое растение с белыми или розовыми лепестками, растет в степи. Цветок покрыт маслами, вызывающими на коже раздражение. Сами же масла могут воспламениться, если поднести к растению огонь, при этом цветок не пострадает.

Похожий на черную смородину паслен черный в зрелом виде безвреден, хотя и не стоит съедать много ягод. А в незрелом виде растение может вызвать рвоту и диарею.

Красивый и узнаваемый ландыш вызывает покраснение и сыпь на коже, хоть и обладает узнаваемым приятным ароматом. Так что лучше не приближаться к цветку, даже если очень хочется.

Багульник болотный листками и запахом похож на розмарин. Он содержит масла, при вдыхании которых может разболеться голова. Чемерица белая похожа на черемшу, из-за чего их легко спутать. Но черемша – растение съедобное, а чемерица ядовитое. Отличить их можно по запаху – у черемши он чесночный.

Качим метельчатый это растение с белыми цветами, которым часто дополняют букет для пышности. Высохшее растение оставляет раздражение на коже и на слизистой, так что лучше эти цветы не засушивать.

Амброзия полыннолистная сама по себе вызывает аллергическую реакцию у всех, кто хоть немного ей подвержен. Также цветок может вызвать раздражение, стоит ему прилипнуть к одежде.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Опасные растения   аллергия   красивые цветы   природа России   растения   ядовитые растения   
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6  комментариев
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57k
doker Час назад
С дедом, лет 50 назад, ходили по ягоды.
Ели вместе волчьи ягоды. Но не больше двух - трёх. Дед говорил, что лучше видит после ягод.
Я ничего не видел интересного - всё как обычно.
Но травы, сука, вещь нужная.
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17k
Corvus Corax 24 минуты назад
"Чемерица белая похожа на черемшу"

Чемерица белая вообще не похожа на черемшу...
Абсолютно безграмотное описание растений, да и уровень второго класса школы...
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17k
Corvus Corax Полчаса назад
Комментарий к фото
На фото красная бузина.
Волчеягодник, он же волчье лыко, совсем иной...

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2k
Икра ежа 41 минуту назад
Долго проходящие ожоги?
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Антибиотик
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