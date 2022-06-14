Ядовитая красота: растения, которые лучше лишний раз не трогать

В детстве родители пугали нас волчьей ягодой и называли так любые кусты с ягодой, чтобы мы их не срывали и не ели. На самом деле так оно и есть. Волчья ягода это и волчеягодник обыкновенный с красными гроздьями ягод, и вороний глаз, напоминающий по виду чернику. Оба растения ядовиты.