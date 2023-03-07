Красноярский депутат отравился мухоморами и загремел в реанимацию

Кроме того, Терехов ещё и поругался с уполномоченным по правам человека Марком Денисовым. Разговор тогда шёл о заключённых красноярских колоний и омбудсмен заявил, что все слухи о жестоком обращении с арестантами - это вбросы. Тогда Терехов и вспылил: