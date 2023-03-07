Красноярский депутат отравился мухоморами и загремел в реанимацию

Эксперименты с грибами он проводил в Москве, но что-то пошло не так.
Депутат и грибник Денис Терехов стал известен в ноябре прошлого года. Тогда на остановке в Красноярске чиновники прифотошопили кошечку. Так они хотели убедить жителей, что на остановке комфортно и очень даже хорошо:
Пушистый контролёр одобрил новую остановку на Маерчака. Судя по фото, на них очень удобно не только сидеть, но и лежать в ожидании автобуса. Сибирской кошечке Лиле стильные и удобные остановки понравились😻, - сообщили чиновники в официальном телеграм-канале.
Тогда коллеги Терехова сочли его поведение «необычным».
Кроме того, Терехов ещё и поругался с уполномоченным по правам человека Марком Денисовым. Разговор тогда шёл о заключённых красноярских колоний и омбудсмен заявил, что все слухи о жестоком обращении с арестантами - это вбросы. Тогда Терехов и вспылил:
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Ну а потом депутат приехал в Москву и сегодня ночью его забрали в НИИ им.Склифосовского, диагноз - отравление мухоморами.
Все детали инцидента будут позже, когда политика поставят на ноги. Тогда и будут разбираться, где он взял грибочки и зачем их употребил.
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"Механизмом отравления является употребление ядовитых грибов с целью достижения наркотического опьянения. Галлюциногенное действие иботеновой кислоты и ее производных делает мухомор объектом внимания наркозависимых лиц."
Делают ровно столько сколько этой власти есть. У народа.
Суть не в этом - почему тупые выдвигают на верх самого тупого? А если мы, как бы не тупые, то кто тупее тупого вверх толкает?