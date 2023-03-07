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Красноярский депутат отравился мухоморами и загремел в реанимацию

Красноярский депутат отравился мухоморами и загремел в реанимацию

Автор:
07 марта 2023 15:30
Сообщество : Жить в России
Метки: грибы   денис терехов   депутат   красноярск   мухоморы   отравление   реанимация   
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Эксперименты с грибами он проводил в Москве, но что-то пошло не так.

Депутат и грибник Денис Терехов стал известен в ноябре прошлого года. Тогда на остановке в Красноярске чиновники прифотошопили кошечку. Так они хотели убедить жителей, что на остановке комфортно и очень даже хорошо:

Пушистый контролёр одобрил новую остановку на Маерчака. Судя по фото, на них очень удобно не только сидеть, но и лежать в ожидании автобуса. Сибирской кошечке Лиле стильные и удобные остановки понравились😻, - сообщили чиновники в официальном телеграм-канале.

А Денис Терехов пошёл ещё дальше: добавил изображение кошки на свои фото и выложил в соцсети.

Тогда коллеги Терехова сочли его поведение «необычным».

Кроме того, Терехов ещё и поругался с уполномоченным по правам человека Марком Денисовым. Разговор тогда шёл о заключённых красноярских колоний и омбудсмен заявил, что все слухи о жестоком обращении с арестантами - это вбросы. Тогда Терехов и вспылил:

Ну а потом депутат приехал в Москву и сегодня ночью его забрали в НИИ им.Склифосовского, диагноз - отравление мухоморами.

Все детали инцидента будут позже, когда политика поставят на ноги. Тогда и будут разбираться, где он взял грибочки и зачем их употребил.

Источник:

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Метки: грибы   денис терехов   депутат   красноярск   мухоморы   отравление   реанимация   
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20  комментариев
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2k
Nyash 2 часа назад
вброс какой то. мухоморами отравиться нельзя во преки общепринятому мнению. они совершенно не ядовитые. вернее чтобы отравиться нужно сьесть тонны две.
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42k
turyst Полчаса назад
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1k
том Полчаса назад
Вот такие идиоты голо суЮт и законы принимают...
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27k
Юрий 44 минуты назад
О грибах.
"Механизмом отравления является употребление ядовитых грибов с целью достижения наркотического опьянения. Галлюциногенное действие иботеновой кислоты и ее производных делает мухомор объектом внимания наркозависимых лиц."

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5k
saliamnn 53 минуты назад
Хотелось бы верить,что это осложнение от избытка власти....Вот ведь откачают мерзавца.
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2k
Oskarin Час назад
Хоть какая то польза от мухоморов....
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12k
Djeff 2 часа назад
Когда "слышал звон" и захотелось новых ощущений. Завтра он сожрёт все марки из альбома...
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326
Damvrot Hohlam 2 часа назад
A чторожа вся разбитая ? Так , жрать нехотел .
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14k
FatZilla 2 часа назад
А региональные депутаты вообще какое значение имеют? Я ни разу не видел ни одного депутата кто бы пригласил на встречу, представил программу какую-то, только в бюллетене видишь краткую биографию (проверить которую невозможно) - кто такие, откуда выскочили, что хотят... Чем эти депутаты занимаются хоть? Ни разу не видел инфы чтобы они что-то изменили по собственному почину и вопреки воле центра. Если кто знает такие примеры, буду благодарен, если ссылочку оставите.
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28k
Ваня 2 часа назад
хотел расширить сознание, но расширил пищевод...
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64k
doker 2 часа назад
Недоварил. Или воду третий раз не слил.

Суть не в этом - почему тупые выдвигают на верх самого тупого? А если мы, как бы не тупые, то кто тупее тупого вверх толкает?

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9k
Владимир 2 часа назад
Питерские мухоморы то?
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August

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