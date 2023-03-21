Бегущая по воде: удивительная божья тварь, гоняющая по поверхности водоёмов

Не один только Спаситель обладал способностью осуществлять по воде прогулки. Есть в природе гораздо более простое и примитивное создание, которое успешно совершает такие променады
Этих забавных представителей шлемоголовых в некоторых странах вполне заслуженно прозвали ящерицами Иисуса. Что справедливо, ведь василиски действительно способны пробежаться по водной глади и не утонуть.
Basiliscus basiliscus – научное название этих созданий, обитающих в тропиках Южной и Центральной Америк. Суперспособность они приобрели по самым скромным расчётам около 48 млн лет тому назад. Именно столько лет черепу ранней «ящерки Иисуса», найденному в эоценовых породах американского штата Вайоминг несколько лет назад.
Несмотря на изящество формы, василиски могут достать в длину почти метра. Но это с учётом хвоста. Название эти необычные создания получили благодаря выразительному гребню, который придаёт пресмыкающимся сходство с мифическим созданием.
Селятся ящерицы в болотистой местности, где проще найти пищу и убежище. У василисков хорошее ночное зрение, что позволяет им выбираться на охоту за насекомыми и ночью и прятаться от хищников.
Словом, обычные себе такие ящерки, каких много. Если бы не их способность совершать по воде пробежки. Скорость при этом составляет полтора метра в секунду, а контакт с поверхностью длится всего 0,068 секунды. Такое эволюционное преимущество обеспечило виду выживание. Ведь сухопутные враги остаются на берегу и ничего не могут поделать, провожая быстролапую добычу голодным взглядом.
Ящерицы Иисуса развивают солидную скорость, чтобы удержаться на воде, задействуют для сохранения равновесия хвост и увеличивают площадь соприкосновения за счёт раскрытия перепонок между пальцами.
Несясь по воде и ударяя по ней лапами, ящерица создает импульс, который обеспечивает толчок вперёд и подъёмную силу. При этом она тем выше, чем меньше вес. Поэтому малыши могут бегать дальше по сравнению со взрослыми особями.
Но главной фишкой василисков, не позволяющей толще воды прорваться в процессе, является захват пальцами задних лапок воздушного пузыря, минимизирующего контакт с водой. Василиск убирает лапу до того, как пузырёк схлопывается.
Максимальное расстояние, которое василиск может пробежать по воде, составляет 15-20 метров. Но этого обычно достаточно, чтобы избежать встречи с хищником, оставить того с носом и сохранить свою жизнь.
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