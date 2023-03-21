Бегущая по воде: удивительная божья тварь, гоняющая по поверхности водоёмов

Ящерицы Иисуса развивают солидную скорость, чтобы удержаться на воде, задействуют для сохранения равновесия хвост и увеличивают площадь соприкосновения за счёт раскрытия перепонок между пальцами.

Несясь по воде и ударяя по ней лапами, ящерица создает импульс, который обеспечивает толчок вперёд и подъёмную силу. При этом она тем выше, чем меньше вес. Поэтому малыши могут бегать дальше по сравнению со взрослыми особями.