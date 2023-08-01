Живое пламя водопада

Вода и огонь – субстанции, которые очень трудно объединить. Но бывают и исключения. Причём, это не результат долгих научных опытов, а прихоть природы.
Яркий пример – водопад Вечного огня, расположенный на территории парка Честнат-Ридж, что рядом с американским Буффало. В сердце бурного водоёма действительно мерцает настоящий живой огонь.
Причина такого природного явления банальная: вырывающийся через рыхлые слои породы газ. Появление огня в толще воды, естественно, овеяно множеством легенд. Считается, что впервые его зажгли североамериканские индейцы.
Такое явление может существовать в определённых условиях. При просачивании сквозь грунт газа особые бактерии, использующие для поддержания своей жизнедеятельности метан, преобразуют его в углекислый газ. Но в случае с данным водопадом этого не происходит. Газ сохраняется, что и служит причиной поддержания горения.
Конечно, если слишком уж придираться к категориям, то в классическом понимании огонь нельзя назвать вечным. Пламя периодически гаснет, и его зажигают снова. Даже туристы. Прибывающие в это зачарованное место, чтобы полюбоваться бесконечным движением прозрачной воды, в струях которой, как в хрустальной лампе, живёт огонь. Правда, есть минус – специфический запах, напоминающий протухшие яйца. Но это можно перетерпеть, ведь где ещё можно увидеть простое чудо – единение и гармонию жизни двух несовместимых стихий?
Возможно, с помощью водопада Вечного огня природа мягко намекает людям, что её возможности гораздо шире, чем можно себе представить.
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Он вроде тоже горючий газ.