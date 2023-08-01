Живое пламя водопада

Конечно, если слишком уж придираться к категориям, то в классическом понимании огонь нельзя назвать вечным. Пламя периодически гаснет, и его зажигают снова. Даже туристы. Прибывающие в это зачарованное место, чтобы полюбоваться бесконечным движением прозрачной воды, в струях которой, как в хрустальной лампе, живёт огонь. Правда, есть минус – специфический запах, напоминающий протухшие яйца. Но это можно перетерпеть, ведь где ещё можно увидеть простое чудо – единение и гармонию жизни двух несовместимых стихий?