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Живое пламя водопада

Живое пламя водопада

Автор:
01 августа 2023 10:32
Сообщество : Факты
Метки: process   ГАЗ   США   Честнат-Ридж   вода   водопад Живого огня   горение   метан   объединение   природа   
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Вода и огонь – субстанции, которые очень трудно объединить. Но бывают и исключения. Причём, это не результат долгих научных опытов, а прихоть природы.

Яркий пример – водопад Вечного огня, расположенный на территории парка Честнат-Ридж, что рядом с американским Буффало. В сердце бурного водоёма действительно мерцает настоящий живой огонь.

Причина такого природного явления банальная: вырывающийся через рыхлые слои  породы газ. Появление огня в толще воды, естественно, овеяно множеством легенд. Считается, что впервые его зажгли североамериканские индейцы.

Такое явление может существовать в определённых условиях. При просачивании сквозь грунт газа особые бактерии, использующие для поддержания своей жизнедеятельности метан, преобразуют его в углекислый газ. Но в случае с данным водопадом этого не происходит. Газ сохраняется, что и служит причиной поддержания горения.

Конечно, если слишком уж придираться к категориям, то в классическом понимании огонь нельзя назвать вечным. Пламя периодически гаснет, и его зажигают снова. Даже туристы. Прибывающие в это зачарованное место, чтобы полюбоваться бесконечным движением прозрачной воды, в струях которой, как в хрустальной лампе, живёт огонь. Правда, есть минус – специфический запах, напоминающий протухшие яйца. Но это можно перетерпеть, ведь где ещё можно увидеть простое чудо – единение и гармонию жизни двух несовместимых стихий?

Возможно, с помощью водопада Вечного огня природа мягко намекает людям, что её возможности гораздо шире, чем можно себе представить.

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Метки: process   ГАЗ   США   Честнат-Ридж   вода   водопад Живого огня   горение   метан   объединение   природа   
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ДедМаздай Час назад
Кратко-горит пердешь бактерий.
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Евгений Д Час назад
Если, как написано, пахнет тухлыми яйцами- это сероводород.
Он вроде тоже горючий газ.
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