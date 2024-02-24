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Человек-фонтан Хаджи Али

Человек-фонтан Хаджи Али

Автор:
24 февраля 2024 15:21
Сообщество : Истории
Метки: Хаджи Али   вода   изрыгатель   номер   представление   способность   тренировка   уникальность   фонтан   шоу   
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Человеческий организм представляет собой чётко работающую и хорошо отлаженную систему. Если в него попадает что-то ненужное, то тело пытается самостоятельно очиститься.

Это вопрос здоровья, жизни и смерти. И здравомыслящий здоровый человек не станет сознательно провоцировать у себя рвоту. Но существовал в истории один персонаж, который научился делать это профессионально и зарабатывать на своей особенности неплохие деньги.

Великий изрыгатель, которого также называли Египетской загадкой, родился в Египте в 1892 году. В 1920-х годах Хаджи Али стал своего рода сенсацией американского водевиля благодаря своей необычной способности проглатывать разные предметы и исторгать их обратно в порядке, соответствующем запросам зрителей. Ещё одним фирменным номером стал так называемый человеческий фонтан.

Собственно, профессиональное срыгивание на самом деле не было чем-то новым. В середине XVII века француз по имени Жан Ройер был известен своими способностями к поглощению и извержению воды. Другой изрыгатель, Блез Манфре, был отмечен способностью пить воду и превращать её в вино.

Естественно, о христианских чудесах речи не шло. Фокусник предварительно глотал экстракт бразильского дерева, который и окрашивал жидкость в насыщенный красный цвет. Акт срыгивания был достаточно распространён, чтобы Гудини упомянул о нём и о своём искреннем к нему отвращении в своей книге «Чудотворцы и их методы».

На самом деле в акте срыгивания не было никакого трюка, так как это был только лишь вопрос контролируемой рвоты и тренировки мышц желудка и горла, чтобы они сжимались по желанию. Известно, что некоторые артисты использовали вещества, вызывающие сильные спазмы желудка, сохраняя при этом контроль над губами. Но этим людям не хватало самообладания, поэтому их карьера была недолгой.

Али привнёс множество уникальных составляющих в практически забытое представление. Безусловно, публику привлекала экзотическая внешность, которая в совокупности с какой-то звериной яростью, с которой мужчина поглощал воду, превращала обычное действо в завораживающее представление.

Али мог проглотить два или три аквариума воды, чашку за чашкой, и извергнуть струю высотой почти два метра в маленький таз. Али смог совершить этот трюк даже после того, как проглотил перед водой множество предметов.

В финале представления, под грохот барабанов и возведение ассистентом небольшого металлического замка на сцене, Али выпивал около 5 литров воды, а затем столько же керосина. Выпуская керосин мощной струёй, Али воспламенял замок, подпитывал пламя последующими порывами, а затем гасил огонь с помощью ранее проглоченной воды.

Великий изрыгатель выступал не менее 22 раз в неделю.

Хотя в эпоху Али выступали и другие извергатели, их выступления не были столь популярны по причине отсутствия эстетической привлекательности номеров.

Сам факт того, что извержение жидкости в исполнении Али воспринималось публикой как впечатляющее развлечение, свидетельствует о том, что его представление действительно было ярким шоу.

Во время гастролей по Англии и на пике неожиданной популярности Хаджи Али умер от сердечной недостаточности 5 ноября 1937 года.

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Метки: Хаджи Али   вода   изрыгатель   номер   представление   способность   тренировка   уникальность   фонтан   шоу   
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22k
kσρβγς 5 часов назад
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193
npocto__Makc 59 минут назад
Все мы иногда человек-фонтан))
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6k
Lexx 2 часа назад
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 часа назад
Мне довелось видеть да и самому поучаствовать в различных "извержениях"....чего по молодости не было.
Но платить деньги что бы смотреть на такое, я бы не стал.....))
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3k
Aleksandr M. 3 часа назад
Да ну нах... Я однажды пивка на улице попил из банки, и, видимо, что-то слизнул с нее. Х.з., че там по ней на складе бегало (и пищало) или какой Джамшут-грузчик своими руками по полкам в магазе пивас расставлял, но в тот вечер я ТАКИМ, сцуко, "фокусником" был, куда там описываемому сабжу. "Фокусы" извергал дальше, чем видел. С тех пор зарекся, кст, из банок потреблять на улице что бы то ни было.
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2k
Damvrot Hohlam 3 часа назад
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137
Артем Петухов 3 часа назад
Блевать винигретом это знаетели тоже почти искусство! Яркие краски и все такое :)))
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1k
Flint 5 часов назад
Если бы не американцы мог бы стать пожарным и спасать жизни.
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4k
dampfer 5 часов назад
Человек-фонтан, человек-фонтан, БЛЕВАНТИНА обыкновенная 1 шт.
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22k
kσρβγς 5 часов назад
"стал своего рода сенсацией американского водевиля"

Аффтар идиот неграмотный... не имеет понятия, что такое водевиль... А, мля! Галатея... извиняюсь, не идиот... у идиота какие-никакие, но мозги есть... Чего не скажешь о Галатее...
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