Человек-фонтан Хаджи Али

В финале представления, под грохот барабанов и возведение ассистентом небольшого металлического замка на сцене, Али выпивал около 5 литров воды, а затем столько же керосина. Выпуская керосин мощной струёй, Али воспламенял замок, подпитывал пламя последующими порывами, а затем гасил огонь с помощью ранее проглоченной воды.

Великий изрыгатель выступал не менее 22 раз в неделю.

Хотя в эпоху Али выступали и другие извергатели, их выступления не были столь популярны по причине отсутствия эстетической привлекательности номеров.

Сам факт того, что извержение жидкости в исполнении Али воспринималось публикой как впечатляющее развлечение, свидетельствует о том, что его представление действительно было ярким шоу.

Во время гастролей по Англии и на пике неожиданной популярности Хаджи Али умер от сердечной недостаточности 5 ноября 1937 года.