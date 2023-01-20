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Озеро Эльгыгытгын: уникальный "метеоритный" водоём на Чукотке

Озеро Эльгыгытгын: уникальный "метеоритный" водоём на Чукотке

Автор:
20 января 2023 13:40
Сообщество : Путешествия
Метки: вода   водоемы   интересное   природа   путешествия   туризм   чукотка   
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С этим озером связано очень много легенд и рассказов. Что из них правда, а что домысел - уже не разобраться. Но вот происхождение озера - это самый удивительный факт в его истории.
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Метки: вода   водоемы   интересное   природа   путешествия   туризм   чукотка   
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koleos72 Минуту назад
Когда нибудь, лет через пятьсот, на берегу озера Байкал будет стоять табличка: Эта куча говна образовалась на месте озера Байкал!
У нас есть рядом с городом озеро .......кое. И месные татары всегда возмущаются, что это их озеро, и их земля, и пошливывсенахуй! Только мои папа и мама в молодости сюда купаться ездили и со мной маленьким ездили, а татар там небыло духу!
Так вот за зиму, когда ни кто из городских не ездит туда, эти "аборигены" так засирают пляж, что по весне там студенты акции проводят, по уборке. И городских подключают на вывоз мусора( типа поехал в город, мешок забрал)
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