Озеро Эльгыгытгын: уникальный "метеоритный" водоём на Чукотке

Учёных влечёт Эльгыгытгын не только своей красотой, а уникальной историей.

Не так давно исследователи из Венского университета выявили, что Эльгыгытгын образовался из-за случайности.

3,5 млн лет назад на Землю рухнул метеорит и попал в жерло действующего вулкана, а образовавшаяся круглая воронка заполнилась водой. Чтобы это подтвердить учёные пробурили дно, чтобы добраться через отложения, скопившиеся за миллионы лет, до основы. Им пришлось пройти через слой брекчии - смонтированные фракции, которые образуются только в случае столкновения с Землёй объектов из космоса.

Теория подтвердилась - метеоритные вещества покоятся среди кислых вулканических пород. На нашей планете нет другого озера, которое было бы образовано метеоритом в вулканической породе.