Озеро Эльгыгытгын: уникальный "метеоритный" водоём на Чукотке

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С этим озером связано очень много легенд и рассказов. Что из них правда, а что домысел - уже не разобраться. Но вот происхождение озера - это самый удивительный факт в его истории.
Таких озёр как Эльгыгытгын больше на планете не существует. Оно находится на Чукотке, глубина его - достигает местами 170 метров, а размер 18 км. Берег его уходит на полкилометра вглубь и это вечная мерзлота. Температура озера на дне не больше 3 градусов, а на поверхности и вовсе около нуля круглый год. А ведь в обычных озёрах наоборот - верхний слой теплее нижнего. Но Эльгыгытгын идёт против законов физики.
Озеро немного оттаивает лишь на пару месяцев - июль и август. К сентябрю, пусть даже и при плюсовой температуре, озеро начинает покрываться ледяной корочкой. В некоторые годы оно не оттаивает вовсе. За это местные жители называют его мёртвым и холодным и не любят вообще к нему приближаться. Эльгыгытгын оброс множеством легенд.
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Жители уверены, что озеро такое холодное, потому что тут жил шаман с ледяной головой и его дух заморозил Эльгыгытгын.
Регулярно есть свидетельства о том, что в центре озера всплывает чудище, которое плещет водой, шумит и снова опускается на дно. Эдакое Лох-несское чудовище, только на Чукотке. Скорее всего всплески на поверхности это выход метана, но этому не нашли пока точных подтверждений. Много раз и исследователи и местные наблюдали странные ледяные миражи.
Регулярно есть свидетельства о том, что в центре озера всплывает чудище, которое плещет водой, шумит и снова опускается на дно. Эдакое Лох-несское чудовище, только на Чукотке. Скорее всего всплески на поверхности это выход метана, но этому не нашли пока точных подтверждений. Много раз и исследователи и местные наблюдали странные ледяные миражи.
Но если озеро оттаивает, то можно увидеть просто потрясающую картину - круглая капля яркой бирюзы покойно лежит среди чёрной гальки берега. Вода настолько прозрачная, что можно увидеть подводный мир на глубине в 15 метров. Но дальше - непроглядная чернота, потому что дно резко опускается вниз.
В марте по льду идёт гон голубых песцов и пушистых можно увидеть одновременно до 70 особей! А в какие-то годы летом к озеру идут стада диких оленей и количество голов может достигать 120-170 тысяч особей. Рыба в озере мёрзнет, но всё равно в Эльгыгытгын живут целых три вида гольцов и особи одного из них (палии) могут достигать 9-12 кг.
Учёных влечёт Эльгыгытгын не только своей красотой, а уникальной историей.
Не так давно исследователи из Венского университета выявили, что Эльгыгытгын образовался из-за случайности.
3,5 млн лет назад на Землю рухнул метеорит и попал в жерло действующего вулкана, а образовавшаяся круглая воронка заполнилась водой. Чтобы это подтвердить учёные пробурили дно, чтобы добраться через отложения, скопившиеся за миллионы лет, до основы. Им пришлось пройти через слой брекчии - смонтированные фракции, которые образуются только в случае столкновения с Землёй объектов из космоса.
Теория подтвердилась - метеоритные вещества покоятся среди кислых вулканических пород. На нашей планете нет другого озера, которое было бы образовано метеоритом в вулканической породе.
Не так давно исследователи из Венского университета выявили, что Эльгыгытгын образовался из-за случайности.
3,5 млн лет назад на Землю рухнул метеорит и попал в жерло действующего вулкана, а образовавшаяся круглая воронка заполнилась водой. Чтобы это подтвердить учёные пробурили дно, чтобы добраться через отложения, скопившиеся за миллионы лет, до основы. Им пришлось пройти через слой брекчии - смонтированные фракции, которые образуются только в случае столкновения с Землёй объектов из космоса.
Теория подтвердилась - метеоритные вещества покоятся среди кислых вулканических пород. На нашей планете нет другого озера, которое было бы образовано метеоритом в вулканической породе.
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Метки: вода водоемы интересное природа путешествия туризм чукотка
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У нас есть рядом с городом озеро .......кое. И месные татары всегда возмущаются, что это их озеро, и их земля, и пошливывсенахуй! Только мои папа и мама в молодости сюда купаться ездили и со мной маленьким ездили, а татар там небыло духу!
Так вот за зиму, когда ни кто из городских не ездит туда, эти "аборигены" так засирают пляж, что по весне там студенты акции проводят, по уборке. И городских подключают на вывоз мусора( типа поехал в город, мешок забрал)