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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7381 пост • 861 подписчик подписаться
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Джеки Чан заявил, что оставит единственного сына без наследства

Джеки Чан заявил, что оставит единственного сына без наследства

Автор:
21 марта 2023 10:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   джеки чан   звезды   знамениоости   наследник   отцы и дети   состояние   шоу бизнес   
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За долгую и успешную карьеру в Голливуде Джеки Чан заработал немалое состояние. Однако его потомку не приходится этому радоваться. Он заявил, что, когда придет время, он не передаст его своему единственному сыну Джейси.

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Карьера Чана в кино длится уже более шести десятилетий. Он пришел на съемочную площадку в пять лет, снявшись в нескольких фильмах, которые были весьма популярны в Китае. Когда он вырос, он стал применять свои навыки в акробатике и боевых искусствах, работая дублером и статистом, в том числе, в фильме Брюса Ли «Кулак ярости» (1972). Затем он снялся в своей первой главной роли в «Большой драке» (1980), но настоящий прорыв произошел в «Разборке в Бронксе» (1995).

Его популярность среди североамериканской публики росла и крепла в течение 2000-х годов. За это время он также выпустил 20 альбомов и сделал успешную певческую карьеру в Гонконге и Азии. Затем в свой список достижений Чан добавил несколько продюсерских компаний, и к 2016 году Forbes назвал его вторым самым высокооплачиваемым актером в мире. Его капитал оценивается в 400 миллионов долларов.


После того, как Чан женился на тайваньской актрисе Джоан Линь, в 1982 году она родила ему сына Джейси. В 1999 году Чан вступил во внебрачную связь с королевой красоты на 19 лет моложе его, которая родила ему дочь Этту Мг Чок Лам. Отец не общается с дочерью, а теперь оказывается, что и Джейси ничего не получит, когда Чан скончается.


В прошлом Чан заявлял, что не собирается оставлять сыну ничего из своего богатства. После своей смерти он пожертвует все на благотворительность. Чан считает, что «если Джейси способен, он может заработать свои собственные деньги. Если нет, то он просто промотает мое состояние». Джейси сейчас 40 лет, и он пошел по стопам своих родителей, начав актерскую и певческую карьеру в Гонконге.


Надо сказать, у Чана и Джейси не слишком нежные отношения. Одна из самых больших размолвок между ними случилась в 2014 году, когда Джейси арестовали и отправили в тюрьму за хранение наркотиков. В то время Чан активно участвовал в борьбе с наркотиками и был крайне разочарован в своем сыне. В то время он написал на своем веб-сайте: «Когда я впервые услышал эту новость, я был в безуумной ярости. Мне, как публичному человеку, очень стыдно; как его отец, я очень опечален и разочарован. Но его мама разбита горем больше всего».


Тем не менее, он, как отец Джейси, сумел поддержать его, напомнив, что ему не обязательно бороться с трудностями в одиночку. «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и сказать Джейси: ты сделал кое-что не так и должен нести ответственность за последствия. Но я твой папа, и я всегда буду с тобой. Мы встретимся, и дальнейший путь мы пройдем вместе». Он даже признал свою вину в случившемся, сказав: «Я также должен взять на себя часть ответственности, потому что, будучи его отцом, я плохо его воспитывал».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   джеки чан   звезды   знамениоости   наследник   отцы и дети   состояние   шоу бизнес   
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30  комментариев
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14k
Роман 7 часов назад
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3k
kleyman 2 часа назад
Блин, Джеки так старался создать имидж отличного парня. А вот в реальности оказался полным говном. И по отношению к дочке, и к сыну.
Уверен и проблемы с наркотой у его сына возникли, как некий вариант протеста против отца.
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14k
hunter 5 часов назад
а кунг - фу хотя бы обучит?...
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2k
LehaBoroda 5 часов назад
Плох тот родитель, который родное дитя до пенсии не прокормит.... (народная поговорка)
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63
Точь-в-точь LehaBoroda 37 минут назад
хотя бы до пенсии не прокормит....
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39k
Example 6.2.6 6 часов назад
Чтоб было понятней - сын Джеки Чана, не получит состояние в сотни миллионов долларов (если батя не передумает, или отпрыск потом не оспорит завещание в суде, доказав что батя сильно был слаб на голову когда писал это), но этому человеку останется жильё (поверьте, не хрущёвка), ему останется автомобиль (тоже не опель астра 91 года), и другие вещи, возможно загородный дом или ещё что.. И главное у него останется куча связей и возможностей благодаря отцу.
И Джеки Чан верно поступает. если ребёнок наркоман - надо оставить ему возможность развиваться и жить, не в бедности, но и если дать ему кучу денег, он как наркоман, просто всё просрёт.. и чёрт с ними с деньгами, ему же ребёнка жалко, что тот может снова встать на кривую дорожку.. поэтому если его сыну и грозит богатство и слава, то он их сначала должен сам добиться, пройдя хоть и не такой тернистый как у других, но всё же тяжёлый путь. Иначе он как бывшая "золотая молодёжь" просто угробит сам себя и всё потеряет, потому что ему неизвестна ценность денег, полученных через труд, а не просто так.
Кстати, Джеки не первый состоятельный человек. который так поступает со своими детьми.. были уже такие случаи, когда во благо растущей корзиночки, ей сообщали - теперь ты сама по себе, иди и зарабатывай себе на жизнь.. хочешь занюхать кокса, так иди и на него заработай тоже.
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2k
Leon 7 часов назад
Нах такой папашка не нужен... если уж ты не смог воспитать сына и не уделял ему должного внимания, так отдай его в клинику или дай сдохнуть от наркоты не под мостом а дома. Ради чего работать и зарабатывать деньги, если не для своих детей?! Будь уверен, твои бабки обязательно аккуратно распилят в благотворительном фонде и ты даже не узнаешь куда они пошли, а как следствие жизнь ты прожил зря ... кроме улыбчивого ипала на экране в течении 10 лет после смерти о тебе никто и не вспомнит, и дети будут вспоминать о тебе только плохое (чисто автоматически), оно тебе надо, Джеки? ... грубо, но зато честно
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3k
VPJ 7 часов назад
Не знаю как у вас в ленте "Фишек", а у меня после лишенного наследства, которого заставляют работать, сразу идет реклама распродажи пылесосов (наверно многие помнят поквартирный обход с пылесосами), а о благотворительности - "25 забавных и необычных товаров из благотворительных магазинов". Хи-хи.
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29k
Григорий 7 часов назад
Его сын уже давно песенками и съемками заработал свой миллион. У него была толпа девочек-поклонниц. Конечно это даже не близко к папе, но не бедствует.
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753
Николай 7 часов назад
Думаю он сыну и так все возможности для зарабатывания бабла уже дал.
Так, что всё правильно.
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17k
Наталья 7 часов назад
Джеки Чан ЗАЯВИЛ ОСТАВИЛ единственного сына без наследства?
Может, стоит писать хотя бы заголовки без плюхов?
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4k
Запускайте Берлагу! 8 часов назад
Зеленский поди уже звонит Чану готовый принять гхроши в наследство
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900
Капитошка 8 часов назад
Скорее всего, он пытается этими словами заставить сына что то делать.Двигаться в правильном направлении.Не жить на заработанное отцом.А когда отец увидит,что все в порядке,то если не все,то какую то долю все равно оставит.На точность прогноза не претендую.
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9k
Oleg 8 часов назад
Честно говоря, херь. Нет, одно дело, если сына понесло по наклонной - это да, подкидывать ему еще бабла на наркоту- это лютый пздц. Но вот лишать сына просто так, всего, что заработал, чтобы сын снова с нуля сам справился и заработал - это бред. На кой хрен тогда ты живёшь, если не для детей?? Чтобы вкусно жрать и сладко спать?
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810
Kra 8 часов назад
Сурово так... Хотя...может и справедливо для сына?
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3k
Mutantino 8 часов назад
Ну что тут сказать, восхищался Джеки Чаном с детства. и все его публичные поступки всегда вызывали только уважение.
когда поинтересовался его общественной деятельностью даже не удивился узнав о нескольких благотворительных фондах для детей.
и сейчас читая данный опус понимаю, что уважение к нему только продолжает расти.
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932
Просто чувак в интернете 8 часов назад
Да и пофиг. Его дело че с деньгами делать.
Но я своего ребенка работать не отправлю.
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1k
Жирный бот 8 часов назад
Совершенно прав Джеки Чан.. Детям нужно дать образование, малюсенькую недвижимость, а дальше - они сами должны.
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12k
Андрей А 9 часов назад
У него и внебрачная дочь-Этта У Чжолинь, с которой он не общается, оторва еще та!
В 2017 году она объявила о гомосексуальной ориентации и заключила брак с канадской моделью в Канаде, так как в Гонконге однополые браки запрещены.
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8k
Copycat 9 часов назад
Чан прав, хотя в любом случае у его детей всё равно есть некий начальный гандикап по сравнению со всеми остальными - просто по тому что они дети такого известного человека
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Белая Муха

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