Джеки Чан заявил, что оставит единственного сына без наследства

За долгую и успешную карьеру в Голливуде Джеки Чан заработал немалое состояние. Однако его потомку не приходится этому радоваться. Он заявил, что, когда придет время, он не передаст его своему единственному сыну Джейси.
Карьера Чана в кино длится уже более шести десятилетий. Он пришел на съемочную площадку в пять лет, снявшись в нескольких фильмах, которые были весьма популярны в Китае. Когда он вырос, он стал применять свои навыки в акробатике и боевых искусствах, работая дублером и статистом, в том числе, в фильме Брюса Ли «Кулак ярости» (1972). Затем он снялся в своей первой главной роли в «Большой драке» (1980), но настоящий прорыв произошел в «Разборке в Бронксе» (1995).
Его популярность среди североамериканской публики росла и крепла в течение 2000-х годов. За это время он также выпустил 20 альбомов и сделал успешную певческую карьеру в Гонконге и Азии. Затем в свой список достижений Чан добавил несколько продюсерских компаний, и к 2016 году Forbes назвал его вторым самым высокооплачиваемым актером в мире. Его капитал оценивается в 400 миллионов долларов.
После того, как Чан женился на тайваньской актрисе Джоан Линь, в 1982 году она родила ему сына Джейси. В 1999 году Чан вступил во внебрачную связь с королевой красоты на 19 лет моложе его, которая родила ему дочь Этту Мг Чок Лам. Отец не общается с дочерью, а теперь оказывается, что и Джейси ничего не получит, когда Чан скончается.
В прошлом Чан заявлял, что не собирается оставлять сыну ничего из своего богатства. После своей смерти он пожертвует все на благотворительность. Чан считает, что «если Джейси способен, он может заработать свои собственные деньги. Если нет, то он просто промотает мое состояние». Джейси сейчас 40 лет, и он пошел по стопам своих родителей, начав актерскую и певческую карьеру в Гонконге.
Надо сказать, у Чана и Джейси не слишком нежные отношения. Одна из самых больших размолвок между ними случилась в 2014 году, когда Джейси арестовали и отправили в тюрьму за хранение наркотиков. В то время Чан активно участвовал в борьбе с наркотиками и был крайне разочарован в своем сыне. В то время он написал на своем веб-сайте: «Когда я впервые услышал эту новость, я был в безуумной ярости. Мне, как публичному человеку, очень стыдно; как его отец, я очень опечален и разочарован. Но его мама разбита горем больше всего».
Тем не менее, он, как отец Джейси, сумел поддержать его, напомнив, что ему не обязательно бороться с трудностями в одиночку. «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и сказать Джейси: ты сделал кое-что не так и должен нести ответственность за последствия. Но я твой папа, и я всегда буду с тобой. Мы встретимся, и дальнейший путь мы пройдем вместе». Он даже признал свою вину в случившемся, сказав: «Я также должен взять на себя часть ответственности, потому что, будучи его отцом, я плохо его воспитывал».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Уверен и проблемы с наркотой у его сына возникли, как некий вариант протеста против отца.
И Джеки Чан верно поступает. если ребёнок наркоман - надо оставить ему возможность развиваться и жить, не в бедности, но и если дать ему кучу денег, он как наркоман, просто всё просрёт.. и чёрт с ними с деньгами, ему же ребёнка жалко, что тот может снова встать на кривую дорожку.. поэтому если его сыну и грозит богатство и слава, то он их сначала должен сам добиться, пройдя хоть и не такой тернистый как у других, но всё же тяжёлый путь. Иначе он как бывшая "золотая молодёжь" просто угробит сам себя и всё потеряет, потому что ему неизвестна ценность денег, полученных через труд, а не просто так.
Кстати, Джеки не первый состоятельный человек. который так поступает со своими детьми.. были уже такие случаи, когда во благо растущей корзиночки, ей сообщали - теперь ты сама по себе, иди и зарабатывай себе на жизнь.. хочешь занюхать кокса, так иди и на него заработай тоже.
Так, что всё правильно.
Может, стоит писать хотя бы заголовки без плюхов?
когда поинтересовался его общественной деятельностью даже не удивился узнав о нескольких благотворительных фондах для детей.
и сейчас читая данный опус понимаю, что уважение к нему только продолжает расти.
Но я своего ребенка работать не отправлю.
В 2017 году она объявила о гомосексуальной ориентации и заключила брак с канадской моделью в Канаде, так как в Гонконге однополые браки запрещены.