Джеки Чан заявил, что оставит единственного сына без наследства

Карьера Чана в кино длится уже более шести десятилетий. Он пришел на съемочную площадку в пять лет, снявшись в нескольких фильмах, которые были весьма популярны в Китае. Когда он вырос, он стал применять свои навыки в акробатике и боевых искусствах, работая дублером и статистом, в том числе, в фильме Брюса Ли «Кулак ярости» (1972). Затем он снялся в своей первой главной роли в «Большой драке» (1980), но настоящий прорыв произошел в «Разборке в Бронксе» (1995).

Его популярность среди североамериканской публики росла и крепла в течение 2000-х годов. За это время он также выпустил 20 альбомов и сделал успешную певческую карьеру в Гонконге и Азии. Затем в свой список достижений Чан добавил несколько продюсерских компаний, и к 2016 году Forbes назвал его вторым самым высокооплачиваемым актером в мире. Его капитал оценивается в 400 миллионов долларов.