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Всеобщая забастовка сценаристов и гильдии киноактеров США парализовала деятельность киноиндустрии

Всеобщая забастовка сценаристов и гильдии киноактеров США парализовала деятельность киноиндустрии

Автор:
15 июля 2023 13:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Оппенгеймер   барби   голливуд   забастовка   звезды   шоу бизнес   
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А началось все с пресловутого искусственного интеллекта.

Дело в том, что ушлые голливудские студии очень быстро поняли, что искусственный интеллект может в полне себе выдавать годные сценарии, не страдает творческими кризисами и, самое главное, его услуги стоят гораздо дешевле, чем человеческая работа. С таким подходом в корне не согласны в гильдии сценаристов Америки.


«Мы не хотим, чтобы наши материалы учили AI, и мы не хотим исправлять их первые неаккуратные наброски», - заявили в гильдии и потребовали держать ChatGPT подальше от их работы, ну и бонусом попросили увеличить зарплату, уменьшить объём работ. Борьба идет также за авторское право и условия работы, в т.ч. при работе со стриминговыми сервисами.


Переговоры начались еще в начале мая, когда истек контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями. Но до сих пор стороны не пришли к компромиссу.
Теперь же к 11 000 озлобленных сценаристов присоединилась гильдия киноактеров, в которой состоят 160 000 актеров всех мастей, от знаменитостей до массовки, каскадеры, ведущие программ, фешен-модели, певцы, танцоры, инфлюенсеры и журналисты. Это уже самая большая акция протеста за последние 63 года.


Актеры недовольны политикой гонораров от стриминговых сервисов, и также катят бочку на пресловутый искусственный интеллект, который стали все чаще использовать в съемочных процессах. Впервые с 1980 года актеры прекратили работу над фильмами и телевизионными постановками, после того как последний день переговоров в среду провалился.


Для понимания масштаба "трагедии", во время премьеры «Оппенгеймера» в Лондоне актерский состав (Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Киллиан Мерфи и Эмили Блант), после фотосессии на ковровой дорожке, покинули мероприятие. Все интервью были записаны заранее. Теперь режиссер сам по себе.


Практически все именитые актеры вынуждены поддерживать забастовку, так как все они состоят в Гильдии.


Итак, чем это чревато для Голливуда? Все фильмы, которые уже отсняты и должны выйти в прокат остались без рекламной поддержки самих актеров, а за их спинами стоят миллионные армии фанатов-зрителей. Съемки части картин уже приостановили: такое решение студии приняли в отношении «Гладиатора 2», Мортал Комбат 2» и «Дэдпул 3».


Остановились все съемки сериалов, для того же Netflix это колоссальный финансовый удар, ведь им нужно будет чем-то заполнять образовавшиеся "окошки".


Голливудские боссы не особо идут навстречу сценаристам и актерам, делая ставку на то, что не у всех есть солидные сбережения и долго они без работы не просидят. Хотя есть предположения, что забастовка может затянуться на все лето и, возможно, даже сохраниться до конца года, так что под угрозой проведение премии "Эмми", она должна пройти в середине сентября.


Так что, друзья, будем пересматривать старые фильмы и сериалы, болеть за актеров и сценаристов в их борьбе с жадным руководством и искусственным интеллектом. А пока накидайте в комментариях топ ваших любимых фильмов, которые бы вы с удовольствием пересмотрели.

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Метки: Оппенгеймер   барби   голливуд   забастовка   звезды   шоу бизнес   
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10  комментариев
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34k
Андрей Иванов Час назад
Напугали ежа голой жопой. Актёры в старых фильмах с каждым годом играют всё лучше и лучше. И это относится не только к нашим
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215
joiner-ru 24 минуты назад
По факту сценаристы добиваются использовать ИИ и получать за это гонорары.
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17k
Поручик Полчаса назад
Да неужели теперь перестанут снимать всех задолбавшие дебильные "супергеройские" фильмы?
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32k
albedo Полчаса назад
Что то по разговорам об ИИ в кино мне Остап Бендер вспомнился с его бессмертным:
Торжественный комплект
Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей
..........
Цветет урюк под грохот дней, Дрожит зарей кишлак, А средь арыков и аллей Идет гулять ишак.

..............
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32k
albedo 40 минут назад
Ну и славно - чем меньше фильмов выпустит Голливуд,
Тем психически здоровее будет население планеты.
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1k
Омар Хайям 41 минуту назад
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10k
au3 43 минуты назад
А вообще после всех сценариев сценарист еще может создать что-то что раньше не встречалось? А перекомбинировать куски и ИИ в силах.
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15k
Shtoppi 54 минуты назад
шли, шли и наконец пришли, точнее приплыли. начинают сбываться зловещие прогнозы касательно того что, в конечном итоге ии оставит кучу народа с голой жопой.
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2k
Дмитрий Час назад
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33k
АнтонПолднев Час назад
Пусть прочухают что такое санкции
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