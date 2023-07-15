Всеобщая забастовка сценаристов и гильдии киноактеров США парализовала деятельность киноиндустрии

А началось все с пресловутого искусственного интеллекта.
Дело в том, что ушлые голливудские студии очень быстро поняли, что искусственный интеллект может в полне себе выдавать годные сценарии, не страдает творческими кризисами и, самое главное, его услуги стоят гораздо дешевле, чем человеческая работа. С таким подходом в корне не согласны в гильдии сценаристов Америки.
«Мы не хотим, чтобы наши материалы учили AI, и мы не хотим исправлять их первые неаккуратные наброски», - заявили в гильдии и потребовали держать ChatGPT подальше от их работы, ну и бонусом попросили увеличить зарплату, уменьшить объём работ. Борьба идет также за авторское право и условия работы, в т.ч. при работе со стриминговыми сервисами.
Переговоры начались еще в начале мая, когда истек контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями. Но до сих пор стороны не пришли к компромиссу.
Теперь же к 11 000 озлобленных сценаристов присоединилась гильдия киноактеров, в которой состоят 160 000 актеров всех мастей, от знаменитостей до массовки, каскадеры, ведущие программ, фешен-модели, певцы, танцоры, инфлюенсеры и журналисты. Это уже самая большая акция протеста за последние 63 года.
Актеры недовольны политикой гонораров от стриминговых сервисов, и также катят бочку на пресловутый искусственный интеллект, который стали все чаще использовать в съемочных процессах. Впервые с 1980 года актеры прекратили работу над фильмами и телевизионными постановками, после того как последний день переговоров в среду провалился.
Для понимания масштаба "трагедии", во время премьеры «Оппенгеймера» в Лондоне актерский состав (Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Киллиан Мерфи и Эмили Блант), после фотосессии на ковровой дорожке, покинули мероприятие. Все интервью были записаны заранее. Теперь режиссер сам по себе.
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Практически все именитые актеры вынуждены поддерживать забастовку, так как все они состоят в Гильдии.
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Итак, чем это чревато для Голливуда? Все фильмы, которые уже отсняты и должны выйти в прокат остались без рекламной поддержки самих актеров, а за их спинами стоят миллионные армии фанатов-зрителей. Съемки части картин уже приостановили: такое решение студии приняли в отношении «Гладиатора 2», Мортал Комбат 2» и «Дэдпул 3».
Остановились все съемки сериалов, для того же Netflix это колоссальный финансовый удар, ведь им нужно будет чем-то заполнять образовавшиеся "окошки".
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Голливудские боссы не особо идут навстречу сценаристам и актерам, делая ставку на то, что не у всех есть солидные сбережения и долго они без работы не просидят. Хотя есть предположения, что забастовка может затянуться на все лето и, возможно, даже сохраниться до конца года, так что под угрозой проведение премии "Эмми", она должна пройти в середине сентября.
Так что, друзья, будем пересматривать старые фильмы и сериалы, болеть за актеров и сценаристов в их борьбе с жадным руководством и искусственным интеллектом. А пока накидайте в комментариях топ ваших любимых фильмов, которые бы вы с удовольствием пересмотрели.
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Торжественный комплект
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