Всеобщая забастовка сценаристов и гильдии киноактеров США парализовала деятельность киноиндустрии

Переговоры начались еще в начале мая, когда истек контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями. Но до сих пор стороны не пришли к компромиссу.

Теперь же к 11 000 озлобленных сценаристов присоединилась гильдия киноактеров, в которой состоят 160 000 актеров всех мастей, от знаменитостей до массовки, каскадеры, ведущие программ, фешен-модели, певцы, танцоры, инфлюенсеры и журналисты. Это уже самая большая акция протеста за последние 63 года.





Актеры недовольны политикой гонораров от стриминговых сервисов, и также катят бочку на пресловутый искусственный интеллект, который стали все чаще использовать в съемочных процессах. Впервые с 1980 года актеры прекратили работу над фильмами и телевизионными постановками, после того как последний день переговоров в среду провалился.



