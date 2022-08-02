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"Здравствуйте, я ваша Нэнси!" Как пожилая американка поставила мир на грань войны

"Здравствуйте, я ваша Нэнси!" Как пожилая американка поставила мир на грань войны

Автор:
02 августа 2022 16:04
Сообщество : Политика
Метки: Китай   США   Тайвань   визит   война   нэнси пелоси   политика   спикер   
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Это смешно (или уже нет), но сейчас весь мир следит за путешествием одной не вполне здоровой на голову, но очень амбициозной пожилой леди. Да, речь о Нэнси Пелоси, которая вопреки здравому смыслу отправилась на Тайвань, где в ожидании высокого визита уже расстелили красную дорожку, пока Китай поднимал в воздух истребители. В США же разводят руками: "Ну, а что такого?"

2021-год со всеми причудами глобальной эпидемии "нервно курит в стороне", судя по событиям, разворачивающимся у нас на глазах в 2022-м, а история с турне Пелоси по азиатскому региону, подходит к своему логическому концу. Тайваньская China Times пишет, что Пелоси прилетит на Тайвань сегодня в промежутке между 21:00 и 22:00 (16:00-17:00 мск).

В ночь на вторник постпред Китая в ООН заявил, что ее визит подорвет отношения между Пекином и Вашингтоном. Дипломат повторил, что Китай сделает все, что в его силах, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

"Китай предупреждает Байдена — если Пелоси прилетит на Тайвань, вмешается армия". Global Times пишет, что армия КНР сильнее американского военного эскорта и готова "изгнать, перехватить и сопроводить" борт с Нэнси Пелоси подальше от Тайваня. Но если полет продолжится, то военные самолеты могут выпустить перед ним снаряды.

Тайваньские власти уже и сами не рады этому визиту и даже сделали попытку отозвать приглашение Пелоси на остров из-за китайских угроз, но это ни к чему не привело: "... она настояла на приезде под предлогом того, что будет что-то «историческое", — сообщают СМИ Тайваня.

Посему в здании законодательного юаня (парламента) Тайваня к приезду "представителя апокалипсиса" Нэнси Пелоси уже стелят красную ковровую дорожку, а на острове ...готовят бомбоубежища. Как пишет неполживое агентство Reuters, под них переоборудовали, в частности, автостоянки, метрополитен и торговые центры.

Всего таких объектов, по данным агентства, в Тайбэе около 4,6 тыс. В них могут укрыться порядка 12 млн человек, что в четыре раза больше населения города,- сообщает Reuters.

Тем временем, тайваньские СМИ распространили информацию о том, что делегация Нэнси Пелоси забронировала 48 номеров в самом фешенебельном отеле Тайваня Grand Hyatt Тайбэй. Спикер Конгресса и 40 человек из делегации политика, как рассказал «Саньли», планируют занять целый этаж отеля.

На Тайване спикер США планирует встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь и спикером законодательного парламента Ю Сикунем завтра утром.

На встречу приглашены делегация конгресса США и лидеры фракций правящей и оппозиционной партий Тайваня.

Представитель Белого дома Кирби заявил о том, что Пелоси имеет право посещать Тайвань, а также отметил, что спикер Палаты представителей уже посещал остров (как и члены Конгресса). Он также отметил, что есть сигналы того, что КНР готовит провокации. «Но им не удастся запугать США», — отметил он.

Напомним, в ожидании визита Пелоси, Китай начал новые военные учения в Южно-китайском море. До 6 августа заход посторонних кораблей по указанным координатам будет запрещён (накануне США стянули авианосцы и заправочные самолёты в сторону Тайваня). При этом два китайских авианосца вышли в море, а Тайвань готовит восемь истребителей Mirage 2000 для сопровождения Нэнси Пелоси в воздушном пространстве Тайваня. На пляжах ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь, начинает накапливаться военная техника и военнослужащие НОАК.

Визиту Пелоси на Тайване рады не все: там уже начались протесты:

А днём ранее Ху Сицзинь, бывший главный редактор Global Times написал о визите о Нэнси Пелоси следующее:

«Пусть она летит на Тайвань. Но перед отлетом пусть помолится: пожелает себе безопасного путешествия и пожелает, чтобы история не назвала ее грешницей, запустившей спираль эскалации, расширившей военные трения до масштабной войны в Тайваньском проливе».

Пользователи по всему миру, тем временем постят мемы о визите мадам на Тайвань:

В Twitter самым распространенным сравнением стала ведьма на метле.

Не обошлось и без недовольств. Так, согласно мнению одного из пользователей, в поездке Пелоси не было необходимости — это очередной сизифов труд, сказано в посте. К тому же, как он иронично прокомментировал фото с бездомными людьми из Сан-Франциско, спикер "на отлично" справляется со своей работой в Штатах, поэтому "поможет и Тайваню".


На одном из зданий напротив терминала международного аэропорта Суншань на острове уже светится «Добро пожаловать в Тайвань».

По сообщениям СМИ, самолёт Пелоси должен сесть в аэропорту Тайбэя в течение получаса.

Идиоты встречают Пелоси в желто - голубых масках. "Одна Украина, один Тайвань":


Кстати, самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, побил сегодня прошлогодний рекорд аргентинского футболиста Лионеля Месси по числу следящих за ним в режиме онлайн пользователей на сайте Flightradar. По данным портала, за полетом борта с позывным SPAR19, на котором леетела спикер Палаты представителей Конгресса США, в отдельные моменты следили около 330 тыс. человек.

Ну, что ж. Самолёт с Нэнси Пелоси сел в аэропорту Тайбэй. Теперь мяч на стороне Пекина.



Но не всё так просто, считают некоторые эксперты.

"Дураки вы все, и не лечитесь. Китаисты х...

Не далее, как в этом году товарищ Си вернёт Тайвань на базу.

Если вы полагаете, что этому способна помешать выжившая из ума американская карга (или две, или три, или восемьдесят восемь), то вас наёбывают. Вы просто плохо знаете председателя Си. И память у вас, как у бабочки. Запомните этот твит", - пишет телеграм-канал Караульный.

Ну, что ж, коллеги, запомним.

Впереди ещё много интересного.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   США   Тайвань   визит   война   нэнси пелоси   политика   спикер   
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64  комментария
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Очередная провокация пиндосов для нагнетания напряженности в мире. Без хаоса в мире сшп не смогут зарабатывать, как например сейчас они на конфликте в укарине зарабатывают поставляя туда вооружения, "дружескую помощь", и выписывая кредиты. Если в мире будет порядок - не станет сша.
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24
twincam 6 минут назад
театр абсурда
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28k
Ashabad 8 минут назад
Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и осудило его.

Также в китайском ведомстве завили, что визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике.

Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня, заявил МИД Китая.

Также в МИД сообщили, что Китай в ответ на визит Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета. В ведомстве считают, что визит Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая.

В МИД КНР добавили, что с помощью Тайваня США хотят сдерживать Китай, что является "очень опасной игрой с огнем".

Помимо этого, пресс-секретарь НОАК (Народно-освободительная армия Китая) заявил, что истребители Су-35 Тайваньский пролив не пересекали, в отличие от других типов самолетов.
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28k
Ashabad 12 минут назад
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283
Ame onna 13 минут назад
Мне кажется, что-то будет. Китай-это не Россия,они не будут миндальничать. Товарищ Си,мне кажется, ещё немного потерпит,а потом ох как выскажет своё фе. И повезёт,если не ядерное. США своего добьются.((( Я не знаю,зачем они это делают,но они провоцировать уже надоели.
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24
twincam Ame onna 10 минут назад
полностью согласен
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419
Карл 19 минут назад
Она уже прилетела на Тайвань.
https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/video/2022/08/02/samolet-nensi-pelosi-prizemlilsya-na-tayvane-video.htmlhttps://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/video/2022/08/02/samolet-nensi-pelosi-prizemlilsya-na-tayvane-video.html

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10k
Hunson Abadeer 22 минуты назад
ждем движуху. Не верю что Китай спустит на тормоза, крикуны что Си и Китай прогнулись - вы млять диванные чмошники завалите лучше свои ёпла, самое интересное еще впереди!
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283
Ame onna Hunson Abadeer 11 минут назад
Си,мне кажется, никогда не прогнётся. Не тот человек. Он,мне кажется, что-то задумал.
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16k
Вася Александрович Полчаса назад
Товарищ Си соснул своего любимого блюда х*йца.
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28k
Ashabad Полчаса назад
Хм... Возможно это только начало...
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740
drinkingteam Полчаса назад
Вот надо же уметь сделать ставки на совершенно незначительное событие, раздуть его до небес и теперь искать способ сохранить лицо. Кажется мы все тяжело больны.
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104
Sergey Dusakov Полчаса назад
Россия должна позволить Китаю провести полевые испытания своего вооружения на Украине в составе российских войск.
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6k
klop 36 минут назад
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2
ping111 36 минут назад
Китайцы сцыканули... Да,эт вам не Россия
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283
Ame onna ping111 10 минут назад
Не думаю. Мудрая важность Востока... Они что-то задумали,мне кажется.
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9k
Barachek_Obachek 39 минут назад
Больше всего почему-то за Пелоску переживают хохлы. Цензор бурлит и пузырится, как-будто нет своих проблем
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283
Ame onna Ashabad 7 минут назад
Ему и так в это время крышка. Наши ребята очень умные,много учились,и чудесно обдирают шкуру с неумытых урков. И ещё шикарное вооружение. А ещё опять ребята из Чечни туда собираются,а они ох как любят это дельце!...))) Так что... Очень скоро всё будет ясно.
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17
ЗлоЙ ЙожеГ 44 минуты назад
Мир чокнулся окончательно!
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28k
Ashabad 45 минут назад
Ведьма приземлилась в аэропорту Тайбэя.
Интересно, как Китай стерпит это плевок в своё лицо.
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2k
Bart_S 46 минут назад
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22k
Владимир 49 минут назад
села
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14k
info-kozirev Час назад
М-да,китайцы,да сбили б нахер это корыто со старушкой-апокалипсисом,и что пиндосы сделают?Как обычно утрутся.
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33k
Нанук Паналык Час назад
Я сейчас в Греции,и ни один человек тут не знает кто такая Пилоси и куда она летит...Думаю что и остальной мир так же.
И только в России старательно обсасывают то,что им сунула пропоганда!
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10k
Костя Час назад
Борт с Пелоси может приземлиться в Тайбэе в 17:43 мск
тогда и посмотрим
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