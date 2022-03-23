15 историй о кошмарных соседях

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Соседи бывают забавными, глупыми, а зачастую и просто странными. Однако иногда они могут оказаться опасными — порой даже смертельно. Пользователи Reddit рассказали свои истории о самых ужасных соседях, которых и врагу не пожелаешь.
1. «Не самое страшное, но самое смешное: сосед пригрозил моему отцу, что убьет его «через мафиозные связи», из-за садового триммера. Он рассмеялся ему в лицо и продолжил косить».
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2. «Мои соседи говнюки, хотя со мной они ведут себя нормально. Там живет очень старая женщина, и ее сводный брат продает в ее доме наркотики. А вот его клиентура ведет себя ужасно. Они ссут на тротуар, докапываются до моих соседей, сидят на чужих вещах и воруют все, что не приколочено».
3. «Мы живем на ферме и делим дорогу с еще одной семьей. Они очень пассивно-агрессивные. Короче говоря, они хотят, чтобы мы проложили отдельную дорожку к дому. Много раз сосед блокировал наш единственный выезд. В последнее время я нахожу гвозди, шурупы и металлолом на участке дороги, где они уже не ездят. Я стараюсь избегать конфликтов, но ситуация начинает выходить из-под контроля. Вчера я установил камеру в надежде, что они перестанут быть мудаками. Время покажет, сработает ли это».
4. «Раньше я жил рядом с матерью-одиночкой (40 лет) и ее дочерью (16 лет). Они были из тех соседей, к которым несколько раз в год бог знает почему пиез Однажды я возился со своим мотоциклом на общей парковке, когда соседка подъехала на своем Ford Ka и припарковалась рядом с машиной моих родителей. Она вышла из машины и, улыбаясь мне, ударила своей дверью по двери машины моих родителей примерно 8 или 9 раз. Ее не просто так прозвали “Психованная Салли”».
5. «Сосед оставил записку на машине моей тогдашней девушки, в которой говорилось, что ей нельзя парковаться перед их домом, потому что эту часть улицы оплатили его налоги. Тот же самый сосед постоянно вызывал на меня полицию по пустякам. Например, однажды я чистил подъездную дорожку и поставил свою машину на тротуар на 5 минут, пока чистил то место, где она была до этого припаркована. Практически в каждом моем разговоре с копами они высмеивали тупых людей, которые звонят и жалуются».
6. «Один парень накормил мою кошку антифризом. Спапуп был хорошим котейкой и не заслужил этого».
7. «Сосед моего брата однажды дал отравленное мясо его (моего брата) собаке. К счастью, собака решила подойти похвастаться своей «наградой», а не просто слопать его, так что с ней все в порядке».
8. «Рядом со мной жил странноватый старый тип, который все время мыл машину перед своим домом. Однажды мы наняли рабочих для ремонта дома, и через несколько дней они сообщили нам, что этот старый подонок прячется за забором и целый день оскорбляет их и отпускает расистские комментарии. Мой папа тихонько прокрался во двор, чтобы застать его за этим делом, и напугал и унизил его на всю жизнь. Со следующего дня он начал косить газон ночью с фонариком и проверять свою пожарную сигнализацию посреди ночи. Нам пришлось вызвать полицию, чтобы разобраться с ним».
9. «[Мои соседи] отпускали своих кошмарных детей свободно бегать по району и портить чужие машины. В результате они постоянно с кем-то судились».
10. «Соседи попытались отравить наших лошадей, потому что жены не поладили между собой».
11. «Сосед припер мою жену к стенке в гараже, не давая ей сбежать. Он объяснил, что будет защищать ее и показал ей пистолет, который держал за поясом. Потом он вытащил нож и продемонстрировал, как он может убить человека благодаря военной подготовке. Наконец он признался ей в любви и рассказал, как мечтает прокрасться в нашу спальню и заняться с ней оральным сексом. Он сказал ей, что действительно в этом хорош, и попросил ее поцеловать его. Оказалось, ничего из этого не считается преступлением во Флориде».
12. «Джон и Фло. Хуже не бывает. Джон пытался заставить моего брата съесть ядовитые ягоды, когда ему было 4 года. Джон также поджег лес за нашим домом. Они вызвали полицию, потому что мы случайно пнули мяч в их двор. Фло обвинила моего отца в изнасиловании, подала на моих родителей в суд, но дело развалилось, когда судья увидел, что доказательств нет, а ее собственный муж не явился поддержать ее в суде. В конце концов они решили переехать, потому что мои родители усыновили мою сестру из Южной Кореи, и они сказали, что из-за нее стоимость недвижимости упадет. Лихие 80-е. Пошли вы, Джон и Фло. Кстати, это далеко не все их ужасные поступки».
13. «Однажды, когда я был маленьким, папе надоело, что соседская собака все время гадит у нас во дворе. Он сгреб одну особенно большую кучу и швырнул ее через забор на их подъездную дорожку. Он не знал, что кабриолет этого соседа был припаркован на подъездной дорожке без крыши, и эта омерзительная куча приземлилась прямо на водительское сиденье».
14. «Соседи позвонили в полицию из-за того, что я якобы на 15 сантиметров заступил за границу участка, когда косил траву, и тем самым уничтожу их теплицу (теплица находилась в 15 метрах от меня)».
15. «Однажды в Хэллоуин, когда мне было года 4, я валялся с высокой температурой. Пара соседских детей решила закидать наш дом яйцами. Окно было открыто, и 2 яйца попали в комнату и прилетели прямо маленькому мне в лицо. Мама погналась за ними в отцовских семейниках, забежала за ними в здание и поставила одному из них фингал. На следующий день в дверь постучали — это был один из мальчишек со своим отцом, который заставил его извиниться».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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