15 историй о кошмарных соседях

12. «Джон и Фло. Хуже не бывает. Джон пытался заставить моего брата съесть ядовитые ягоды, когда ему было 4 года. Джон также поджег лес за нашим домом. Они вызвали полицию, потому что мы случайно пнули мяч в их двор. Фло обвинила моего отца в изнасиловании, подала на моих родителей в суд, но дело развалилось, когда судья увидел, что доказательств нет, а ее собственный муж не явился поддержать ее в суде. В конце концов они решили переехать, потому что мои родители усыновили мою сестру из Южной Кореи, и они сказали, что из-за нее стоимость недвижимости упадет. Лихие 80-е. Пошли вы, Джон и Фло. Кстати, это далеко не все их ужасные поступки».