25 людей, которым попались ужасные соседи по квартире

"Я много жаловался на то, что убираюсь только я, и в итоге перестал убираться совсем. В итоге через 3 недели по всей кухне были протухшие продукты и даже нашествие тараканов. Пришлось вызывать клининговую компанию, и мне удалось добиться, чтобы платили они. Через неделю их выгнали из квартиры. Я победил! Но опыт был ужасный," - написал один парень.