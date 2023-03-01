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25 людей, которым попались ужасные соседи по квартире

25 людей, которым попались ужасные соседи по квартире

Автор:
01 марта 2023 08:30
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Жизнь   Случаи   Фотографии   истории   люди   подборка   случаи из жизни   соседи   ужасные соседи   фото   
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Некоторых соседей, кажется, посылают прямиком из ада, чтобы мы отработали какие-то грехи. Эти пользователи сети поделились случаями из жизни, в которых они столкнулись с ужасными соседями по квартире.

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"Я много жаловался на то, что убираюсь только я, и в итоге перестал убираться совсем. В итоге через 3 недели по всей кухне были протухшие продукты и даже нашествие тараканов. Пришлось вызывать клининговую компанию, и мне удалось добиться, чтобы платили они. Через неделю их выгнали из квартиры. Я победил! Но опыт был ужасный," - написал один парень.


"А ещё он постоянно курил травку, ел лапшу быстрого приготовления и смотрел сериалы на телефоне. У него не было работы, из-за чего он часто ругался с родителями по телефону. В итоге он съехал, потому что его родители перестали платить ему за квартиру. Этому парню был 41 год".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Случаи   Фотографии   истории   люди   подборка   случаи из жизни   соседи   ужасные соседи   фото   
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10  комментариев
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37k
Александр Час назад
Вывод. Переезжайте в Россию. У нас подобным соседям можно бить в табло после второго замечания, раз с первого раза не понял.
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2k
Dema 51 минуту назад
ЧУШПАНЫ КОНЧЕНЫЕ!!!По роду деятельности (работа вахтой) часто встречаешь свиней,но один запомнился.После еды крошки со стола сметал рукой на пол,обосновывая это тем что поломойка придёт вымоет (женщины мыли полы в вагончиках),и многое другого свинячего от него не буду перечислять.Через 4 дня претензий,просьб и в итоге "диалога" на очень повышенных тонах,получил в ипасос и вылетел вместе с вещами в балок к таким же свиньям как и он.
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6k
Дмитрий 51 минуту назад
Вы думаете у нас меньше подобных "кошмаров"? Такая же хрень как и везде.
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23k
sssss3 52 минуты назад
Представители ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ НАЦИИ.....
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5k
vasilykopkov 55 минут назад
Свиньи - они везде свиньи, и в пиндостане тоже...
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162
xpom000 Час назад
Пиндосские страдания....
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6k
Компьютер DELL монитором Час назад
Очередной пендосовский высер
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10k
Serg Час назад
опять какой то дурацкий перевод очередной хрени с американского
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