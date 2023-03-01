25 людей, которым попались ужасные соседи по квартире

Некоторых соседей, кажется, посылают прямиком из ада, чтобы мы отработали какие-то грехи. Эти пользователи сети поделились случаями из жизни, в которых они столкнулись с ужасными соседями по квартире.
1. "Мой сосед по квартире прятал еду и ел чужую, оставлял повсюду грязные ватные палочки, отказывался мыть посуду. Однажды увидел, как он вообще плюётся на пол. За это я его ударил"
2. "А мой сосед по комнате однажды украл деньги, которые я прятал в своей комнате, и выпил бутылку дорогого скотча, подаренную мне покойным другом"
3. "Мой лучший друг позвал свою девушку пожить с нами. Она постоянно заходила в мою комнату и рассказывала про их ссоры, пытаясь узнать у меня что-то о друге. А когда они ругались, она тоже заходила и пыталась вовлечь меня. Это был ужас"
4. "Как-то жил с двумя соседями по квартире. У нас была общая кухня и график уборки - но они никогда ему не следовали, и просто складывали всё в кучу, пока не подходила моя очередь. Мои многочисленные просьбы не помогали"
"Я много жаловался на то, что убираюсь только я, и в итоге перестал убираться совсем. В итоге через 3 недели по всей кухне были протухшие продукты и даже нашествие тараканов. Пришлось вызывать клининговую компанию, и мне удалось добиться, чтобы платили они. Через неделю их выгнали из квартиры. Я победил! Но опыт был ужасный," - написал один парень.
"Сосед однажды позвонил мне и "ради прикола" сказал, что мой отец умер. На самом деле с ним было всё в порядке"
"А моя соседка постоянно оставляла волосы в раковине после расчёсывания, из-за чего слив всегда забивался"
"А нам один арендодатель не сообщил, что в одной из комнат в квартире уже живёт человек. Сосед-сюрприз. Этот парень был очень странным, и к тому же, курил в комнате. Жуткий опыт"
"Снимал комнату в квартире, где нас жило пятеро. Один из соседей утверждал, что когда-то служил в национальной гвардии. Именно поэтому он свято верил, что не должен следовать общим правилам или убирать за собой. Любой проступок он отрицал"
"А ещё он постоянно курил травку, ел лапшу быстрого приготовления и смотрел сериалы на телефоне. У него не было работы, из-за чего он часто ругался с родителями по телефону. В итоге он съехал, потому что его родители перестали платить ему за квартиру. Этому парню был 41 год".
"Один мой сосед, как оказалось, оставлял свою вебкамеру включённой, когда уходил. То есть следил буквально за мной"
"Помню, у нас была рекордная жара на улице - около +37 градусов. Моя соседка включила тёплый воздух на кондиционере на весь день, и когда я пришёл, в квартире была сауна"
"Моя соседка по квартире частенько приходила домой пьяной часа в 2 ночи, включала везде свет, оставляла дверь открытой, и ложилась спать в гостиной.."
"Помню, как мой сосед оставлял еду в холодильнике так надолго, что она превращалась в какую-то форму жизни. Когда я это выбрасывала, он ещё и ругался на меня"
"Даже в разгар ковида моя соседка звала кучу народу в нашу квартиру, без предупреждения и каких-либо мер защиты"
"Моя соседка в общаге колледжа была такой неряшливой, что из-за неё во всём корпусе началось нашествие постельных клопов"
"А моя соседка позволяла своему кролику оставлять свои "кучки" по всей квартире, включая её кровать. Потом она "почему-то" жаловалась на сыпь по всему телу"
"А мой сосед как-то занимался изготовлением вина в нашей ванной, из-за чего по квартире всегда была вонь"
"Перед тем, как я впервые пустила в свою квартиру ещё двоих жильцов, мы оговорили все правила. Но они не переставали устраивать беспорядок на кухне и в других местах общего пользования. Я уже молчала про состояние их комнат.."
"Помню случай, когда мой сосед по квартире был настолько пьян, что разнёс всё на кухне в одних трусах, а потом описался. Но заметил это, только поскользнувшись на луже"
"А мой сосед работал поваром, но не имел представления о чистоте. После готовки он оставлял пакеты с продуктами на несколько дней, из-за чего у нас заводились мухи"
"Из-за того, что моя соседка постоянно ела что-то и не убирала за собой, у нас появились муравьи. Мне также приходилось постоянно убираться одной, чтобы арендодатель не штрафовал во время проверок"
"Сосед оставлял свои грязные тарелки на несколько дней. Он даже не убирал из них объедки, и на них уже появлялась плесень. Когда я сообщал ему об этом, он всегда делал вид, что не понял, как это случилось"
"Моя соседка не разрешала мне выходить из комнаты, пока она встречалась в квартире с женатыми мужиками. До сих пор злая, что могла это позволять"
"Когда в соседнюю комнату заселился другой квартирант, к нему сразу переехала девушка. Наверное, жить вдвоём в малюсенькой комнате с односпальной кроватью - стрёмно"
"Я один раз всю квартиру перемыл перед тем, как пришёл арендодатель с проверкой. Мой сосед отказался помочь"
"Каждый раз, когда мой бывший сосед гладил вещи, он оставлял утюг на столе включённым. Я замечал это 4 раза за две недели!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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