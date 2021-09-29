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Шумные соседи: как с этим бороться

Шумные соседи: как с этим бороться (6 фото)

Автор:
29 сентября 2021 09:23
Сообщество : Жизнь
Метки: жизнь   люди   советы   соседи   фото   шум   шумные соседи   
955
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В зависимости от региона время, когда нельзя шуметь и проводить ремонтные работы, может немного отличаться.

Например, в Москве запрещено шуметь с 11 вечера до 7 утра, а в Санкт-Петербурге уже с 10 вечера вне зависимости от дня недели. В Новосибирске придётся соблюдать тишину с 8 часов вечера до 8 часов утра, в выходные дни – до 9 утра. А вот в Казани время тишины сократили – там запрещено шуметь с 23:00 до 6:00.


Что считать шумом?

×

Любые действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины.


Допустимый законом уровень шума в квартире – 40 децибел днем и 30 ночью

Звуки магнитофона, колонок, радио, крики, пение, лай собаки, громко работающий телевизор и игра на музыкальных инструментах громкостью свыше 40 децибел, которые доносятся до вашей квартиры – это шум.

При уровнях звука свыше 160 децибел возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких, больше 200 – смерть (шумовое оружие). 

Например

Василию надоела громкая музыка за стеной. Договориться с соседями не получалось: они постоянно твердили, что в дневное время имеют право. Василий измерил уровень шума в своей квартире во время очередного «концерта» соседей: 100 децибел. Василий смело вызвал полицию. С соседями провели разъяснительную беседу, и они притихли.

Если у вас под окном расчищают утром сугробы снега или ремонтная бригада устраняет последствия урагана, придется потерпеть. Во-первых, это для общего блага. Во-вторых, подобные шумы возникают крайне редко. Также нормой считается звон колоколов по воскресеньям и большим религиозным праздникам. 


Как измерить уровень шума в домашних условиях?

Для этого вам достаточно иметь смартфон, планшет или ноутбук

Можно измерять и на компьютере, но тогда к нему нужно подключать микрофон. 

Скачиваете специальное приложение, устанавливаете и начинаете измерять. 

Для iOS: Decibel 10th, Decibel Meter Pro, dB Meter, Sound Level Meter

Для Android: Sound Meter, Decibel Meter, Noise Meter, deciBel

Покупать же шумометр нет смысла. Дешевый вариант за 2-3 тысячи рублей будет иметь такую же погрешность. А точный шумометр обойдется около 300 тысяч. За эти деньги будет проще сделать полную шумоизоляцию квартиры и забыть о посторонних шумах навсегда. 


Когда разрешено делать ремонт?

Любые ремонтные работы разрешены в будни с 9:00 до 19:00 с перерывом на «тихий час» с 13:00 до 15:00.

Если нужно немного посверлить в выходные дни, соседи должны спросить вашего разрешения. Только при условии согласия всех жильцов на лестничной площадке и прилежащих этажей они имеют право проводить шумные работы.

Кроме субботы и воскресенья запрещено делать ремонт в общегосударственные праздники.

Исключение – разрешено производить ремонтные работы в эти дни в течение полутора лет со дня сдачи дома в эксплуатацию.


Любой ремонт в многоквартирном доме ограничен следующими нормами, которые действуют на всей территории России:

  • Непрерывно разрешается шуметь в течение 6 часов. Если нужно больше времени, обязательно сделать часовой перерыв.
  • Общая продолжительность ремонта не должна превышать 3 месяцев, даже если работы проводились только по 2 часа в день.
  • Использование инструментов, звуки от которых превышают 40 дБ, запрещено.

Сложно себе представить ремонт без дрели или чего-то еще громкого. Да и сами мы пользуемся такими инструментами. Поэтому обязательно спросите разрешения и сообщите дату завершения ремонта. 

Как бороться с шумными соседями?

Если соседи шумят крайне редко – по уважительным причинам, например, у них свадьба, новый год, чемпионат мира по футболу или 90-летний юбилей дедушки, просто попросите их предупреждать о своем празднике заранее. Лучше проводить беседу не во время шумного веселья, а следующим утром, когда соседи смогут адекватно реагировать на ваши просьбы.

Если же соседи шумят постоянно, ни в коем случае нельзя терпеть или откладывать «на завтра». Особенно, если у вас маленький ребенок. 


Первый шаг к решению вопроса – поговорить с соседями

Может быть человек даже не задумывается, что доставляет вам дискомфорт, и проблема исчезнет после спокойного разговора. Избегайте оскорблений, крика и угроз, ведь ваша цель – не поссориться с соседями, а добиться тишины. 

Если разговоры не помогают – вызывайте полицию. Вы вправе привлечь нарушителей спокойствия к административной ответственности. Желательно подготовить доказательства: аудио- или видеозаписи шумных действий и показания свидетелей – других жильцов дома.   

Скорее всего, на первый раз сотрудники полиции обойдутся предупреждением, но подействуют на шумных соседей успокаивающе.

Также возможны штрафы – от 500 до 2 000 рублей в зависимости от региона.    

Помните, что шум – это не просто нарушение порядка, это вред вашему здоровью

Громкие звуки приводят не только к глухоте. Часто у терпеливых жильцов впоследствии наблюдаются расстройства нервной системы, падает работоспособность и иммунитет из-за нарушенного сна. 

А это значит, что вы вправе обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда – обязательно сообщите об этом соседям. Как правило, это весомый аргумент, чтобы заставить их вести себя прилично.  

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Метки: жизнь   люди   советы   соседи   фото   шум   шумные соседи   
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32k
Aleksandr 56 минут назад
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−22
Lux Indique Полчаса назад
в основном со свиньями нет смысла разговаривать )) они просто свиньи которые не понимают что они могут кому то причинять неудобства..
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10k
Kostick 36 минут назад
мало у кого есть балалайки, способные переорать это)
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1k
флоМастер 39 минут назад
было дело, балдел сосед молодой с дрелью, спокойных бесед он не захотел, начал себя в грудь колотить, получил по е.б.а.лу, вызвал ментов - мужики норм оказались, донесли ему, если он не прекратит получит [мат]а..лу еще раз, он не услышал... привел друзей, я тоже на телефон - снова получили по еб..алу, прошло 2-3 недели встретил на площадке с разбитым еб..алом... видимо кого-то тоже не услышал, но вел себя тихо... иначе снова получит [мат]а...лу
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5k
vzaimnaya_vzaimnost 51 минуту назад
Ни одного конкретного совета... Надо мной жили соседи с двумя детьми, один из которых был гиперактивным и скакал с мячами и просто с дивана с 7 утра до 2-х ночи, а второй ребенок только родился, так что скакания первого были и целыми днями, т.к. мама была в декрете. Просьбы вести себя потише к результату не приводили. На тот момент я тоже была в декрете и хотелось отдыха. Пришлось купить портативную колонку и ставить ее в кастрюлю и под потолок. В квартире ее почти слышно небыло, а вот соседям было. Выдержали они пол года классической музыки, скандалили, но моим условием было, чтоб они себя тоже вели потише, в итоге они съехали, сдав квартиру...
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3k
Юра Гагарин 57 минут назад
бороться с ними бесполезно,
остаётся только возглавить,
или обезглазить
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29k
Fat Lynx Час назад
Я когда заезжал в новую квартиру, познакомился с соседями: у двух семей дети малые, у одних еще и пес... захерачил смежные стены звукоизоляцией (стена в спальне, стена в коридоре): ни я их не слышу, ни они меня.
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8k
antonium 2 часа назад
Предлагаю в наказание шумных соседей закрывать в комнате и на весь день включать исполнителей в таком порядке: Бузова, Инстасамка, Моргенштерн. И так по кругу 24 часа.
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2k
Денис 2 часа назад
Всё голословно, ни одной ссылки на закон.
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899
Бэмсяра 2 часа назад
хорошая статья, судя по ней пользоваться пылесосом тоже запрещено, так как у него уровень шума на порядок выше 40 Дб, ну а так же стиральной машиной, вытяжкой и т.д.))) в общем веник вам в руки, бельевую веревку и открытое окно!!!
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28k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Пример из жизни.
Когда я жила в многоквартирном доме, одно время сосед снизу, молодой парень, часто включал музыку очень громко. Причем какой-то тяжелый рок, что от басов даже стекло в серванте звенело.
Попытки поговорить с ним, объяснить, что у меня маленький ребенок болеет и не может уснуть днем, не помогали. Ответ – дневное время, имею право.
У нас электросчетчики были на лестничной площадке, тогда я стала просто вырубать ему рубильник. Нет электричества – нет громкой музыки.
Правда, он потом сообразил, что это у него не автомат срабатывает, а я выключаю рубильники, пытался скандалить со мной, но напрасно. В результате, как-то всё устаканилось.
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