Шумные соседи: как с этим бороться

Когда разрешено делать ремонт?

Любые ремонтные работы разрешены в будни с 9:00 до 19:00 с перерывом на «тихий час» с 13:00 до 15:00.

Если нужно немного посверлить в выходные дни, соседи должны спросить вашего разрешения. Только при условии согласия всех жильцов на лестничной площадке и прилежащих этажей они имеют право проводить шумные работы.

Кроме субботы и воскресенья запрещено делать ремонт в общегосударственные праздники.

Исключение – разрешено производить ремонтные работы в эти дни в течение полутора лет со дня сдачи дома в эксплуатацию.





Любой ремонт в многоквартирном доме ограничен следующими нормами, которые действуют на всей территории России:

Непрерывно разрешается шуметь в течение 6 часов. Если нужно больше времени, обязательно сделать часовой перерыв.

Общая продолжительность ремонта не должна превышать 3 месяцев, даже если работы проводились только по 2 часа в день.

Использование инструментов, звуки от которых превышают 40 дБ, запрещено.

Сложно себе представить ремонт без дрели или чего-то еще громкого. Да и сами мы пользуемся такими инструментами. Поэтому обязательно спросите разрешения и сообщите дату завершения ремонта.