Шумные соседи: как с этим бороться

В зависимости от региона время, когда нельзя шуметь и проводить ремонтные работы, может немного отличаться.
Например, в Москве запрещено шуметь с 11 вечера до 7 утра, а в Санкт-Петербурге уже с 10 вечера вне зависимости от дня недели. В Новосибирске придётся соблюдать тишину с 8 часов вечера до 8 часов утра, в выходные дни – до 9 утра. А вот в Казани время тишины сократили – там запрещено шуметь с 23:00 до 6:00.
Что считать шумом?
Любые действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины.
Допустимый законом уровень шума в квартире – 40 децибел днем и 30 ночью
Звуки магнитофона, колонок, радио, крики, пение, лай собаки, громко работающий телевизор и игра на музыкальных инструментах громкостью свыше 40 децибел, которые доносятся до вашей квартиры – это шум.
При уровнях звука свыше 160 децибел возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких, больше 200 – смерть (шумовое оружие).
Например
Василию надоела громкая музыка за стеной. Договориться с соседями не получалось: они постоянно твердили, что в дневное время имеют право. Василий измерил уровень шума в своей квартире во время очередного «концерта» соседей: 100 децибел. Василий смело вызвал полицию. С соседями провели разъяснительную беседу, и они притихли.
Если у вас под окном расчищают утром сугробы снега или ремонтная бригада устраняет последствия урагана, придется потерпеть. Во-первых, это для общего блага. Во-вторых, подобные шумы возникают крайне редко. Также нормой считается звон колоколов по воскресеньям и большим религиозным праздникам.
Как измерить уровень шума в домашних условиях?
Для этого вам достаточно иметь смартфон, планшет или ноутбук
Можно измерять и на компьютере, но тогда к нему нужно подключать микрофон.
Скачиваете специальное приложение, устанавливаете и начинаете измерять.
Для iOS: Decibel 10th, Decibel Meter Pro, dB Meter, Sound Level Meter
Для Android: Sound Meter, Decibel Meter, Noise Meter, deciBel
Покупать же шумометр нет смысла. Дешевый вариант за 2-3 тысячи рублей будет иметь такую же погрешность. А точный шумометр обойдется около 300 тысяч. За эти деньги будет проще сделать полную шумоизоляцию квартиры и забыть о посторонних шумах навсегда.
Когда разрешено делать ремонт?
Любые ремонтные работы разрешены в будни с 9:00 до 19:00 с перерывом на «тихий час» с 13:00 до 15:00.
Если нужно немного посверлить в выходные дни, соседи должны спросить вашего разрешения. Только при условии согласия всех жильцов на лестничной площадке и прилежащих этажей они имеют право проводить шумные работы.
Кроме субботы и воскресенья запрещено делать ремонт в общегосударственные праздники.
Исключение – разрешено производить ремонтные работы в эти дни в течение полутора лет со дня сдачи дома в эксплуатацию.
Любой ремонт в многоквартирном доме ограничен следующими нормами, которые действуют на всей территории России:
- Непрерывно разрешается шуметь в течение 6 часов. Если нужно больше времени, обязательно сделать часовой перерыв.
- Общая продолжительность ремонта не должна превышать 3 месяцев, даже если работы проводились только по 2 часа в день.
- Использование инструментов, звуки от которых превышают 40 дБ, запрещено.
Сложно себе представить ремонт без дрели или чего-то еще громкого. Да и сами мы пользуемся такими инструментами. Поэтому обязательно спросите разрешения и сообщите дату завершения ремонта.
Как бороться с шумными соседями?
Если соседи шумят крайне редко – по уважительным причинам, например, у них свадьба, новый год, чемпионат мира по футболу или 90-летний юбилей дедушки, просто попросите их предупреждать о своем празднике заранее. Лучше проводить беседу не во время шумного веселья, а следующим утром, когда соседи смогут адекватно реагировать на ваши просьбы.
Если же соседи шумят постоянно, ни в коем случае нельзя терпеть или откладывать «на завтра». Особенно, если у вас маленький ребенок.
Первый шаг к решению вопроса – поговорить с соседями
Может быть человек даже не задумывается, что доставляет вам дискомфорт, и проблема исчезнет после спокойного разговора. Избегайте оскорблений, крика и угроз, ведь ваша цель – не поссориться с соседями, а добиться тишины.
Если разговоры не помогают – вызывайте полицию. Вы вправе привлечь нарушителей спокойствия к административной ответственности. Желательно подготовить доказательства: аудио- или видеозаписи шумных действий и показания свидетелей – других жильцов дома.
Скорее всего, на первый раз сотрудники полиции обойдутся предупреждением, но подействуют на шумных соседей успокаивающе.
Также возможны штрафы – от 500 до 2 000 рублей в зависимости от региона.
Помните, что шум – это не просто нарушение порядка, это вред вашему здоровью
Громкие звуки приводят не только к глухоте. Часто у терпеливых жильцов впоследствии наблюдаются расстройства нервной системы, падает работоспособность и иммунитет из-за нарушенного сна.
А это значит, что вы вправе обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда – обязательно сообщите об этом соседям. Как правило, это весомый аргумент, чтобы заставить их вести себя прилично.
Источник:
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остаётся только возглавить,
или обезглазить
Когда я жила в многоквартирном доме, одно время сосед снизу, молодой парень, часто включал музыку очень громко. Причем какой-то тяжелый рок, что от басов даже стекло в серванте звенело.
Попытки поговорить с ним, объяснить, что у меня маленький ребенок болеет и не может уснуть днем, не помогали. Ответ – дневное время, имею право.
У нас электросчетчики были на лестничной площадке, тогда я стала просто вырубать ему рубильник. Нет электричества – нет громкой музыки.
Правда, он потом сообразил, что это у него не автомат срабатывает, а я выключаю рубильники, пытался скандалить со мной, но напрасно. В результате, как-то всё устаканилось.