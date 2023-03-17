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Балкон, дрон и помидоры. В сети троллят Елену Зеленскую за интервью американскому каналу

Балкон, дрон и помидоры. В сети троллят Елену Зеленскую за интервью американскому каналу

Автор:
17 марта 2023 22:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Зеленская   банка   дрон   интервью   помидоры   шоу   
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Жена Зеленского в эфире американского MSNBC ретранслировала бред о киевлянке, сбившей российский дрон банкой с помидорами.

"Чета Зеленских гастролирует по миру со своими закрутками", - пишет главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова, - "Хиллари, рядом с которой сидит Зеленская, слушает, кивает, как попугай, а в конце истории снисходительно хихикает. Ведущие тоже смеются. Интервью напоминает сцену из какого-нибудь романа XIX века. Приезжает из провинции простушка, только что получившая наследство от умершего вдали и доселе ей неизвестного дядюшки, вовсе не занимавшегося её воспитанием, попадает сразу же в высшее общество на приём. Дамы переглядываются, хихикают, но наследство… наследство… Активы, активы. Российские активы… "

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Обитатели соцсетей на Западе отреагировали на инервью неоднозначно.

В комментариях к видео с этим шоу с участием Зеленской американские пользователи предлагают отправлять на Украину банку помидоров или соленых огурцов вместо оружия. «По крайней мере, это дешевле", - пишут зрители.

«Если бы кто-то придумал что-то подобное раньше, его бы засмеяли в интернете. Они бы ещё наградили этого помидорного воина за невероятную самоотверженность»;

«Жена комика. Похоже, она подхватила все его заезженные шутки»;

«Экономьте деньги и отправляйте банку помидоров или солёных огурцов вместо оружия. По крайней мере, их тоже можно есть».
История о «героической» украинке изначально пошла от главы Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любови Цыбульской. Причём Киев долго не мог определиться, что было в банке — огурцы или помидоры.

Источник:

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Метки: Зеленская   банка   дрон   интервью   помидоры   шоу   
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33  комментария
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Natalia12345 Час назад
А я верю что он близко подлетел
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43k
turyst 7 минут назад
А я то думал, чего это так огурцы и помидоры подорожали в мире.
А это , оказывается, теперь стратегический продукт!
Оружейные бароны навариваются.
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29k
Aqueronte 11 минут назад
Ведущие открыто угорают с этого бреда. Хозлы так себя позорят, испанский стыд.
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5k
мемфрид 12 минут назад
Почему их всех нельзя грохнуть? Что за прикол. Завалить уже этого наркомана и его мочалку
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445
Сергей мемфрид 6 минут назад
Они прокладка, причина другие, ликвидация не имеет результативности, предоставят другую прокладку, не судите о произведении по актеру, судите по автору пьесы
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810
Kra 13 минут назад
не, ну возможно, конечно.... если дрон заинтересовался тем,что тетка делает в своем огороде с банкой помидоров... и она так - ННННА!... и сбила его...неожидавшего такой активности от нее...
" Сдается мне, джентельмены, что это была комедия..." (с)
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769
Андерсен 13 минут назад
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8k
Billi_Bons 17 минут назад
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3k
Pill 37 минут назад
Крепко сидят на химии
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5k
Frank Borman 39 минут назад
Зеля - клоун, а Зелебаба, значит, клоунесса. Ну или тупая неразвитая хохлушка. Недаром же даже мразотная сволочь Клинтонша смеется - американская сучка рассказывает сказки, надо поддержать ее.
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4k
Трям 43 минуты назад
Ссылка youtu.be
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148
twincam 47 минут назад
итс тру )))
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1k
qwer 49 минут назад
Консервировать помидоры, это как...., продолжите плиз, ну это как КВН, на минималках.
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13k
a_komolow 51 минуту назад
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131
Иванов Час назад
Это еще что, наши голыми руками от вражеских гранат избавляются. Если бы не сушняк после фронтовых ста грамм, укродроны бы сбивались одним плевком.
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Иванов rutt Полчаса назад
Так шутка и была основана на этом видео. При чем не порочащая, а славящая нашу солдатскую смекалку.
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445
Сергей Иванов 13 минут назад
Шутка шутке рознь, про 100 грамм фронтовых вам может всё не известно, но больше половины бойцов отливали сотку в флягу на опосля, да для протирки. Это мне участники ВОВ рассказывали. Идти в атаку под градусом- себя хоронить.
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10k
Владимир Час назад
Ну даже если, представить такую дичь (что просто невозможно) видосик с дрона то где? Он вроде как на флешку пишет. Как в него прилетает банка! Она бы ещё про типа с дробью что самолёт сбил рассказала!
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11k
Shtoppi Час назад
похоже самка клоуна-торчка от своего дурачка мужа недалеко в умственном "развитии" ушла.
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445
Сергей Shtoppi 24 минуты назад
Муж и жена одна Сатана
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48k
Прораб Час назад
Зря смеётесь. Эта баба самая хитрая во всём украинском кроваво-б.лядском цирке. Она уже сейчас в аху.ительном плюсе. И в отличии от супруга, практически в безопасности.
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4k
iovan2011 2 часа назад
Как Вицин огурцом стрелял не выкладывали?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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