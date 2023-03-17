Балкон, дрон и помидоры. В сети троллят Елену Зеленскую за интервью американскому каналу

Обитатели соцсетей на Западе отреагировали на инервью неоднозначно.

В комментариях к видео с этим шоу с участием Зеленской американские пользователи предлагают отправлять на Украину банку помидоров или соленых огурцов вместо оружия. «По крайней мере, это дешевле", - пишут зрители.



«Если бы кто-то придумал что-то подобное раньше, его бы засмеяли в интернете. Они бы ещё наградили этого помидорного воина за невероятную самоотверженность»;

«Жена комика. Похоже, она подхватила все его заезженные шутки»;

«Экономьте деньги и отправляйте банку помидоров или солёных огурцов вместо оружия. По крайней мере, их тоже можно есть».

История о «героической» украинке изначально пошла от главы Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любови Цыбульской. Причём Киев долго не мог определиться, что было в банке — огурцы или помидоры.