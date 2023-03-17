Балкон, дрон и помидоры. В сети троллят Елену Зеленскую за интервью американскому каналу

Жена Зеленского в эфире американского MSNBC ретранслировала бред о киевлянке, сбившей российский дрон банкой с помидорами.
"Чета Зеленских гастролирует по миру со своими закрутками", - пишет главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова, - "Хиллари, рядом с которой сидит Зеленская, слушает, кивает, как попугай, а в конце истории снисходительно хихикает. Ведущие тоже смеются. Интервью напоминает сцену из какого-нибудь романа XIX века. Приезжает из провинции простушка, только что получившая наследство от умершего вдали и доселе ей неизвестного дядюшки, вовсе не занимавшегося её воспитанием, попадает сразу же в высшее общество на приём. Дамы переглядываются, хихикают, но наследство… наследство… Активы, активы. Российские активы… "
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Обитатели соцсетей на Западе отреагировали на инервью неоднозначно.
В комментариях к видео с этим шоу с участием Зеленской американские пользователи предлагают отправлять на Украину банку помидоров или соленых огурцов вместо оружия. «По крайней мере, это дешевле", - пишут зрители.
«Если бы кто-то придумал что-то подобное раньше, его бы засмеяли в интернете. Они бы ещё наградили этого помидорного воина за невероятную самоотверженность»;
«Жена комика. Похоже, она подхватила все его заезженные шутки»;
«Экономьте деньги и отправляйте банку помидоров или солёных огурцов вместо оружия. По крайней мере, их тоже можно есть».
История о «героической» украинке изначально пошла от главы Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любови Цыбульской. Причём Киев долго не мог определиться, что было в банке — огурцы или помидоры.
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А это , оказывается, теперь стратегический продукт!
Оружейные бароны навариваются.
" Сдается мне, джентельмены, что это была комедия..." (с)
В реальности правда самолёт тот упал сам. Причём то был украинский самолёт, но кого интересуют такие мелочи?
Так что всё, что Вы можете придумать на эту тему, они уже придумали, рассказали по телевизору и кого-то наградили.
Попадание банки в винт, может привести к падению.
Но вот попасть...
На этих, можно и потратить одну.
Об этом правда многие забывают, или же считают, что именно их это не коснётся. Но исключений не бывает.