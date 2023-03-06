Во все тяжкие: принц Гарри продаёт свои записи разговора с психоаналитиком

После выхода мемуаров отпрыск королевской семьи, видимо, решил, что терять ему больше нечего.
Принц Гарри давно стал той самой паршивой овцой в стаде, которая будоражит общественность и попадает в скандалы. Женившись на Меган Маркл, младший брат Уильяма внезапно понял, что не хочет быть связанным с королевским семейством, после чего стал направо-налево рассказывать о тайнах своей жизни и других близких родственников.
Лишившись финансирования, принц Гарри понял, что единственный путь заработка для него - это интервью и скандалы, и начал планомерно двигаться в этом направлении. Некоторое время назад он опубликовал мемуары, после чего его вместе с супругой попросили съехать из коттеджа. Сгорел сарай - гори и хата, подумал принц, — и решил выставить на продажу запись разговора с психоаналитиком.
Свои откровения младший сын Карла III оценил в жалких $33. Правда, любителей сплетен, возможно ожидавших некоторые сенсационные подробности, ждёт разочарование. Эта беседа с психоаналитиком ранее проходила в прямом эфире 4 марта, и сейчас королевский отпрыск просто продаёт её запись за те же деньги.
Собственно, в них нет никаких скандальных подробностей - лишь благодарности Меган Маркл, которая вытащила Гарри из душной темницы королевского двора, откровения о том, что принц употреблял наркотики после того, как у него диагностировали СДВГ (синдром дефицита внимания). Ну и еще немного хвалебных слов о его ненаглядной Меган.
Собеседником именитой особы был Габор Мате - канадский врач и писатель, автор метода психоанализа, благодаря которому его пациенты освобождаются от "бессознательных движущих сил, управляющих их жизнью".
Найдутся ли
идиоты столь отъявленные поклонники сплетен, готовые заплатить $33 за пустую болтовню ни о чём, пока неизвестно. Ясно одно: Гарри твёрдо решил монетизировать всё, что в его жизни было связано с королевским двором. Ведь ничем иным он, похоже, зарабатывать себе на жизнь не научен.
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"Ой! Неет!!!"
"А Вы подумайте, подумайте."
Ну почему же? Летать на вертолёте умеет, он был пилотом в армии. Служил в Афганистане