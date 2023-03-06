Во все тяжкие: принц Гарри продаёт свои записи разговора с психоаналитиком

Принц Гарри давно стал той самой паршивой овцой в стаде, которая будоражит общественность и попадает в скандалы. Женившись на Меган Маркл, младший брат Уильяма внезапно понял, что не хочет быть связанным с королевским семейством, после чего стал направо-налево рассказывать о тайнах своей жизни и других близких родственников.





Лишившись финансирования, принц Гарри понял, что единственный путь заработка для него - это интервью и скандалы, и начал планомерно двигаться в этом направлении. Некоторое время назад он опубликовал мемуары, после чего его вместе с супругой попросили съехать из коттеджа. Сгорел сарай - гори и хата, подумал принц, — и решил выставить на продажу запись разговора с психоаналитиком.





Свои откровения младший сын Карла III оценил в жалких $33. Правда, любителей сплетен, возможно ожидавших некоторые сенсационные подробности, ждёт разочарование. Эта беседа с психоаналитиком ранее проходила в прямом эфире 4 марта, и сейчас королевский отпрыск просто продаёт её запись за те же деньги.



