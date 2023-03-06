FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7320 постов • 858 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Во все тяжкие: принц Гарри продаёт свои записи разговора с психоаналитиком

Во все тяжкие: принц Гарри продаёт свои записи разговора с психоаналитиком

Автор:
06 марта 2023 09:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Доктор Габор Мате   интервью   королевская семья   монетизация   откровения   принци Гарри   психоанализ   шоу бизнес   
1448
3

После выхода мемуаров отпрыск королевской семьи, видимо, решил, что терять ему больше нечего.

Принц Гарри давно стал той самой паршивой овцой в стаде, которая будоражит общественность и попадает в скандалы. Женившись на Меган Маркл, младший брат Уильяма внезапно понял, что не хочет быть связанным с королевским семейством, после чего стал направо-налево рассказывать о тайнах своей жизни и других близких родственников.


Лишившись финансирования, принц Гарри понял, что единственный путь заработка для него - это интервью и скандалы, и начал планомерно двигаться в этом направлении. Некоторое время назад он опубликовал мемуары, после чего его вместе с супругой попросили съехать из коттеджа. Сгорел сарай - гори и хата, подумал принц, — и решил выставить на продажу запись разговора с психоаналитиком.


Свои откровения младший сын Карла III оценил в жалких $33. Правда, любителей сплетен, возможно ожидавших некоторые сенсационные подробности, ждёт разочарование. Эта беседа с психоаналитиком ранее проходила в прямом эфире 4 марта, и сейчас королевский отпрыск просто продаёт её запись за те же деньги.


×
×

Собственно, в них нет никаких скандальных подробностей - лишь благодарности Меган Маркл, которая вытащила Гарри из душной темницы королевского двора, откровения о том, что принц употреблял наркотики после того, как у него диагностировали СДВГ (синдром дефицита внимания). Ну и еще немного хвалебных слов о его ненаглядной Меган.


Собеседником именитой особы был Габор Мате - канадский врач и писатель, автор метода психоанализа, благодаря которому его пациенты освобождаются от "бессознательных движущих сил, управляющих их жизнью".


Найдутся ли идиоты столь отъявленные поклонники сплетен, готовые заплатить $33 за пустую болтовню ни о чём, пока неизвестно. Ясно одно: Гарри твёрдо решил монетизировать всё, что в его жизни было связано с королевским двором. Ведь ничем иным он, похоже, зарабатывать себе на жизнь не научен.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Доктор Габор Мате   интервью   королевская семья   монетизация   откровения   принци Гарри   психоанализ   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
GROMOZEKA Час назад
Следующим лотом, как я понимаю, будет видео исполнения супружеского долга?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Vovan Petroff 4 минуты назад
Ноет такой, ноет. Врач ему говорит: "А Вы о самоубийстве не думали?"
"Ой! Неет!!!"
"А Вы подумайте, подумайте."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
au3 13 минут назад
Королевское воспитание ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−15
иван прилучный 13 минут назад
загнивающий запад загнивает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
102
Капитошка 22 минуты назад
Ждём семейное порно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Нескучный сад 24 минуты назад
"Ведь ничем иным он, похоже, зарабатывать себе на жизнь не научен."

Ну почему же? Летать на вертолёте умеет, он был пилотом в армии. Служил в Афганистане
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
krivsan Полчаса назад
корона великой британии по пиз,,,де идет,Карла III ущербность короны,ну и сыновья помнят свою маму,наверно много вопросов

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
krivsan 36 минут назад
корона великой британии по пиз,,,де идет,Карла III ущербность короны,ну и сыновья помнят свою маму,наверно много вопросов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Frank Borman Час назад
Кушать то хочется. Ну не пойдет же он работать на завод, в самом деле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115662



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Автоинструктор попытался добиться от девушки поворота руля в нужную сторону - и безуспешно
Автоинструктор попытался добиться от девушки поворота руля в нужную сторону - и безуспешно
Волонтёры спасли слепого малыша пумы — и он вырос в красавца
Волонтёры спасли слепого малыша пумы — и он вырос в красавца
Набирающие популярность в сообществах
Cobra GT Roadster снова будет собираться на заводе с классическим V8
Cobra GT Roadster снова будет собираться на заводе с классическим V8
«Считают каждую копейку». 7 самых жадных актёров Голливуда
«Считают каждую копейку». 7 самых жадных актёров Голливуда
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фанатка Цоя

Лучшие демотиваторы
Острые мастерки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#СССР#история#Приколы#авария#путешествия#интересное#достопримечательность
#Юмор#картинки#животные#Россия#США#путешествие#факты#красота
#люди#отдых#интересно#Прикол#Фотографии#отпуск#природа#завод
Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода "Об этом было невозможно молчать!": ведущая шоу "Алёна, блин!" рассказала, зачем напоила Волочкову "Об этом было невозможно молчать!": ведущая шоу "Алёна, блин!" рассказала, зачем напоила Волочкову Жерар Депардье: "Не смешивайте актерство и политику" Жерар Депардье: "Не смешивайте актерство и политику" Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ "Если бы я пошёл воевать, то однозначно - на стороне Украины": сбежавший в Латвию Артур Смольянинов готов стрелять в актёров-патриотов РФ "Если бы я пошёл воевать, то однозначно - на стороне Украины": сбежавший в Латвию Артур... "У нас нет никакой судьбы, кроме России": лидер группы "Наив" оправдал звёзд, покинувших Россию "У нас нет никакой судьбы, кроме России": лидер группы "Наив" оправдал звёзд, покинувших Россию

На что жалуетесь?

Вернуться