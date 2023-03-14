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"Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память": Роза Сябитова объяснила, почему разведенным женщинам с детьми не светит семейное счастье

"Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память": Роза Сябитова объяснила, почему разведенным женщинам с детьми не светит семейное счастье

Автор:
14 марта 2023 09:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   интервью   мужчины   отношения   разведенные   роза сябитова   сваха   семейная жизнь   семья   шоу бизнес   
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Главсваха России утверждает, что 30-летним "разведёнкам" ловить в этой жизни нечего. Потому что они не являются целевой аудиторией для наших мужчин.

Роза Сябитова утверждает, что знает об отношениях абсолютно всё. Большую часть своей жизни (а сейчас главной свахе ТВ 61 год) она занимается устройством личной жизни других людей, и успела понять кое-какие принципы взаимоотношений.

В частности, Сябитова уверена, что девушки - продукт скоропортящийся, а уж разведённые 30-летние женщины - и вовсе неликвидный товар и не пользуются спросом у мужчин. Потому выходить замуж нужно рано и навсегда. Ведь зачем мужчине 30-летняя, если есть девушки младше? Включается арифметика.

Если мужчина женится на 20-летней, через десять лет будет спать с 30-летней. А если в жены возьмет 30-летнюю, то через 10 лет ей уже будет сорок. "Не надо себе придумывать, что время у вас другое. Просто вам будет поздняк метаться в сороковник. Природу не обманешь", — поясняет Сябитова в интервью изданию POPCAKE.

Сябитова уверена, что обманывать себя тем, что бьюти-сфера идёт семимильными шагами, не стоит. Да, внешне вы можете оставаться привлекательной, но часики-то тикают, и время для женщины утекает с каждым днём.


При этом, сваха считает, что говорит важные и правильные слова: "Ну кто, если не я, их вразумит? Даст золотой пендель? Чтобы они вспомнили, что им уже тридцатник, а мужчины на возраст не кидаются!"

Сама Роза Сябитова дважды была замужем. В первом браке она овдовела, во втором была несчастлива. Выйдя замуж с двумя маленькими детьми, она столкнулась с агрессией. Второй муж поднимал на неё руку, а она терпела, пытаясь перевоспитать супруга. Однако через три года пара распалась. Сябитова признаётся, что за такого человека не нужно было выходить замуж: "Чёрного кобеля не отмоешь добела. Он же говорил, что всех баб своих бил. Я говорила, так это они дуры".

Сейчас Роза все заработанные от проектов деньги тратит на своих близких: дочь, внучку. Она по-прежнему руководит брачным агентством, участвует в телепрограммах.

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Метки: видео   интервью   мужчины   отношения   разведенные   роза сябитова   сваха   семейная жизнь   семья   шоу бизнес   
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54  комментария
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14k
FatZilla 4 часа назад
О да, разведёнка, которую бил муж - идеальный выбор свахи... Такое ощущение, что у кого чего болит тот тем и занимается.
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16k
Vital Idol 19 минут назад
Вот сваха...
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39k
Example 6.2.6 22 минуты назад
Да, женская красота очень мимолётна. 18-25 лет, и чаще всего - всё. Это мужик в силу того что он от природы не прихорашивается - ликвиден пока член стоит и он может принести домой пожрать, красота мужика- дело десяток. Хотя, мы бесспорно красавцы и чаще всего даже в на пенсии выглядим шикарно :) А в личной жизни, у всех всё индивидуально. Если влюбишься в женщину под 40, с прицепами.. ну женись, если сердце твоё и разум этого просят. И обратная картина, если девушка в 20 лет тебе нравиться в сексуальном плане, а как человек не симпатична тебе.. то и брак затевать не следует.
Все мы проживаем эту жизнь первый и последний раз, все мы совершаем ошибки. Нет 100% рецепта успеха.. кто-то в богатствах несчастлив в семейной жизни, а кто-то на зарплату учителя прибегает домой и жена его целует несмотря на довольно бедную жизнь в течение 15 лет.
Пробовать надо, и торопиться не стоит. Видишь человека, поживи с ним бок о бок 3-5 лет, поймёшь стоит вам женить и заводить детей, или лучше не делать друг-другу нервы. В идеале это делать на отдельной жил площади, зачастую чрезмерное вмешательство родителей одной из сторон (да, я про тёщу) ведёт к разрыву молодой пары.
А если никого не любите или не встретили, то и не надо "как у всех", "положено", "часики тикают".. лучше жить в мире с самим собой, чем страдать бок о бок с нелюбимым человеком.
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42k
Игорь Полчаса назад
К услугам подобных персонажей обращается довольно специфический контингент, т..е те, кто по каким-то причинам не может сам устроить свою жизнь. Так, что нечего перекладывать с больной головы на здоровую.

Если для того, чтобы быть вместе, кому-то из пары надо меняться (перевоспитываться и т.п), то лучше разбегаться сразу, т.к. ничего путного у вас не получится.
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2k
sniper72 36 минут назад
Сорокалетнюю надо брать. У нее уже дети выросли
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2k
Ramzzay Час назад
Ну всё, аксиома от невезучей женщины будет теперь критерием? С таким текстом пусть мемуары пишет. Я знаю несколько семей, в которых счастье есть и с 30+2, и 43+1. Сам, 3 года назад, взял в жены замечательную женщину с двумя детьми. Ни разу не пожалел.
А убить веру в мужчин, лишь основываясь на своих ошибках - это похоже на хайп целевой аудитории.
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0
Сидоренко Час назад
да там каждая вторая психолохиня - дважды разведенка с прицепами, которая считает что точно познала жизнь и нужно другим передать свой бесценный опыт
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14k
Кот Скрипалей Час назад
С худенькой вдовушкой, лет 35 пусть даже и не с одним ребенком я бы замутил, но при условии такого-же социального статуса, как и у меня.
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11k
paranoid 2 часа назад
Терпеть не могу подобных советчиков, но как противовес многочисленным, мать их коучам, убеждающих баб какие они невь..ные все принцессы - пусть будет.
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616
JOKER1000 2 часа назад
Эх, Роза. Два образования , а астролога от астронома отличить не может.
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12k
Ivan 2 часа назад

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277
Капитошка 2 часа назад
На Сябитову помнится подавали в суд за наипалово в брачном агентстве.А у дочки муж сбежал на следующий день после свадьбы,потому что Сябитова установила камеру в спальне,чтобы доказать,что её дочька целка.Это два поколения тупых звёзд.И она еще пытается учить других жить.У неё ещё есть две подружки по передаче давай поженимся,тоже просравшие свои браки,которые тоже пытатся учить жить всю Россию.
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27k
Андрей 2 часа назад
Она сама сапожник без сапог.
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184
qewret10 2 часа назад
Ну вот мне сейчас 39, своя квартира, доход как у всего 5% нашей богоспасаемой.
Ни детей ни алиментов, конечно я хочу девочку по-моложе, но они такие дуры...
Да на потрахать сгодятся, а поговорить?
Есть видос хороший на эту тему.
Ссылка youtu.be
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277
Капитошка qewret10 2 часа назад
Для того ,чтобы понять какое это дерьмо,нужен опыт.Могу тебе сэкономить время.Не лезь в отношения,никогда то не заканчивается хорошим.Живи в своё удовольствие.При чём так,чтобы день у тебя был загружен полностью.Чтобы не оставалось времени на глупые мысли.
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184
qewret10 Капитошка Час назад
все ты правильно говоришь, но я пока не исбыл эту мечту про брак детишек дом и все такое.
а то что отношения почему то кончаются дерьмом - это я за свои почти 40 уже проверил...
ну последний раз, а дальше и правда в своё удовольствие.
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277
Капитошка qewret10 55 минут назад
Это не мечта,а баг искусственный в програмном обеспечении бошки.Борьба с такими багами одна из важнейших целей в нашей жизни.Почитай эзотерику.На мир будешь смотреть по другому.
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709
НЕПАРАбеллум 2 часа назад
Главное, не докатиться до уровня "не ссытся - и хорошо"
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401
Takerey 2 часа назад
Не совсем в тему прицепов, но мое личное имхо, что с возрастом просто в принципе становится сложнее строить отношения. Вот по себе сужу. Я замуж вышла в 20 лет. Мужу было 25. Недавно как-то у нас с ним разговор зашел на тему сферического коня в вакууме - вот представь, что ты сейчас остался один/одна. Как ты будешь строить отношения? С кем? И что-то мы оба приуныли) Ибо одно дело состыковываться с кем-то в двадцать, когда психика еще достаточно гибкая, уровень доходов/возможностей приблизительно одинаковый, гормоны играют и на многое можно закрыть глаза ,под многое подстроиться и легко ищутся компромиссы. А другое дело хотя бы в 30+. Вот я как представила ,Что мне нужно учиться жить и сосуществовать с незнакомым мужиком, подстраиваться под его образ жизни, находить баланс в бытовых вопросах, сексуальных предпочтениях. А я уже не так гибка в этом плане, как была в 20. У меня уже есть свои устоявшиеся привычки, взгляд на то как правильно условные носки по полу раскидывать и я уже с намного бОльшим скрипом буду идти на какие-то компромиссы. Да и материальные вопросы уже не так незначительны, как в юности. Я уже добилась определенного уровня жизни и буду искать не просто "чтоб не пил и не бил", а соответствующего моему уровню человека. А это опять сужает круг поиска. Слишком много появляется условий и требований ко второй половине потенциальной. Муж вообще задумчиво посмотрел в даль и сказал, что не будет строить отношений. Ибо терпеть незнакомые закидоны новой бабы ему уже лениво. Сказал один бы дальше жил)) Как там было? Наша семья держится на том, что кругом одни идиоты. Уходить не к кому)))
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277
Капитошка Takerey 2 часа назад
Ни фига ты мужа грузанула.
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401
Takerey Капитошка Час назад
Ой, да ладно) Не так чтобы и грузанула. Шли, с собакой гуляли. ЧТо-то про отношения разговор зашел вот и всплыл вопрос. Порассуждали и дальше домой пошли)
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401
Takerey Olga S 2 минуты назад
Это да. Я отнюдь не считаю ,Что создать семью после 30 невозможно. Но то, что это с каждым годом все сложнее, это факт. И дело не в наличии/отсутствии детей, на мой взгляд. А именно в том, что мы становимся более закостенелыми и менее гибкими. Да и количество требований к партнеру закономерно возрастает. Так что надо стараться беречь свою половинку)
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8k
Copycat 3 часа назад
Не знаю у меня насчет женщин с детьми свои опасения и логика их проста

- если от женщины ушел мужик, скорей всего с ней что то не так, присмотрись к ней, если мужик убежал может с ней не так классно проживать вместе как кажется
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4
Роман Copycat 2 часа назад
Хрен его знает, от знакомой внезапно ушел муж. Ни с того, ни с сего, в никуда… объяснение было «бомбическое» - неприятности на работе! С виду благополучная семья была, дочка общая, достаток… повторно вышла замуж, родила еще девочку, живут нормально. Бывший муж так один и живет…
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1k
no_fate 3 часа назад
Каждая вторая разведена с "прицепом" это прицеп заполучила от "лица без национальности".
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4k
Taf Taffus 3 часа назад
Нет разницы сколько лет соискательнице "с прицепом". В 99.999% случаев она ищет не мужчину, с которым будет строить счастье и растить общих детей, а банальный источник материальных благ себе и уже имеющимся _ее_ детям. Сказку про Золушку помните? До появления феи это совсем не сказка, а проза жизни.

Кстати, почему-то не раскрыта тема отношения женщин к мужчинам "с прицепом". Как-то мамзели с визгом к таким на кидаются на шею. И опять же вижу тут исключительно экономическую составляющую, ибо женщины видят в "прицепе" конкурента за ресурсы мужчины. Кого ни расспрашивал, в итоге все таки честно были вынуждены признать это.
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мукунку 3 часа назад
пргавославненько
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1k
Dimon 3 часа назад
Согласен с тем, что на каждую РСП найдется свой олень! Лично меня всегда удивляло, что бросив детей от первого брака, мужик думает " ну вот со второй - то точно все получится"! В результате обычно всё повторяется. Ну и уклоняющиеся от алиментов - вас ждут в аду! Лучше более - менее с семьёй, где растут родные дети, чем всё также, но пахать ради чужих!
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