"Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память": Роза Сябитова объяснила, почему разведенным женщинам с детьми не светит семейное счастье

Главсваха России утверждает, что 30-летним "разведёнкам" ловить в этой жизни нечего. Потому что они не являются целевой аудиторией для наших мужчин.
Роза Сябитова утверждает, что знает об отношениях абсолютно всё. Большую часть своей жизни (а сейчас главной свахе ТВ 61 год) она занимается устройством личной жизни других людей, и успела понять кое-какие принципы взаимоотношений.
В частности, Сябитова уверена, что девушки - продукт скоропортящийся, а уж разведённые 30-летние женщины - и вовсе неликвидный товар и не пользуются спросом у мужчин. Потому выходить замуж нужно рано и навсегда. Ведь зачем мужчине 30-летняя, если есть девушки младше? Включается арифметика.
Если мужчина женится на 20-летней, через десять лет будет спать с 30-летней. А если в жены возьмет 30-летнюю, то через 10 лет ей уже будет сорок. "Не надо себе придумывать, что время у вас другое. Просто вам будет поздняк метаться в сороковник. Природу не обманешь", — поясняет Сябитова в интервью изданию POPCAKE.
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Сябитова уверена, что обманывать себя тем, что бьюти-сфера идёт семимильными шагами, не стоит. Да, внешне вы можете оставаться привлекательной, но часики-то тикают, и время для женщины утекает с каждым днём.
При этом, сваха считает, что говорит важные и правильные слова: "Ну кто, если не я, их вразумит? Даст золотой пендель? Чтобы они вспомнили, что им уже тридцатник, а мужчины на возраст не кидаются!"
Сама Роза Сябитова дважды была замужем. В первом браке она овдовела, во втором была несчастлива. Выйдя замуж с двумя маленькими детьми, она столкнулась с агрессией. Второй муж поднимал на неё руку, а она терпела, пытаясь перевоспитать супруга. Однако через три года пара распалась. Сябитова признаётся, что за такого человека не нужно было выходить замуж: "Чёрного кобеля не отмоешь добела. Он же говорил, что всех баб своих бил. Я говорила, так это они дуры".
Сейчас Роза все заработанные от проектов деньги тратит на своих близких: дочь, внучку. Она по-прежнему руководит брачным агентством, участвует в телепрограммах.
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Все мы проживаем эту жизнь первый и последний раз, все мы совершаем ошибки. Нет 100% рецепта успеха.. кто-то в богатствах несчастлив в семейной жизни, а кто-то на зарплату учителя прибегает домой и жена его целует несмотря на довольно бедную жизнь в течение 15 лет.
Пробовать надо, и торопиться не стоит. Видишь человека, поживи с ним бок о бок 3-5 лет, поймёшь стоит вам женить и заводить детей, или лучше не делать друг-другу нервы. В идеале это делать на отдельной жил площади, зачастую чрезмерное вмешательство родителей одной из сторон (да, я про тёщу) ведёт к разрыву молодой пары.
А если никого не любите или не встретили, то и не надо "как у всех", "положено", "часики тикают".. лучше жить в мире с самим собой, чем страдать бок о бок с нелюбимым человеком.
Если для того, чтобы быть вместе, кому-то из пары надо меняться (перевоспитываться и т.п), то лучше разбегаться сразу, т.к. ничего путного у вас не получится.
А убить веру в мужчин, лишь основываясь на своих ошибках - это похоже на хайп целевой аудитории.
Ни детей ни алиментов, конечно я хочу девочку по-моложе, но они такие дуры...
Да на потрахать сгодятся, а поговорить?
Есть видос хороший на эту тему.
а то что отношения почему то кончаются дерьмом - это я за свои почти 40 уже проверил...
ну последний раз, а дальше и правда в своё удовольствие.
- если от женщины ушел мужик, скорей всего с ней что то не так, присмотрись к ней, если мужик убежал может с ней не так классно проживать вместе как кажется
хотя и тут может быть свой подвох на мой взгляд
Кстати, почему-то не раскрыта тема отношения женщин к мужчинам "с прицепом". Как-то мамзели с визгом к таким на кидаются на шею. И опять же вижу тут исключительно экономическую составляющую, ибо женщины видят в "прицепе" конкурента за ресурсы мужчины. Кого ни расспрашивал, в итоге все таки честно были вынуждены признать это.