FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1638 постов • 316 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
В Бельгии найден легендарный Восточный экспресс

В Бельгии найден легендарный Восточный экспресс

Автор:
02 декабря 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Бельгия   Восточный экспресс   интересно   исторический артефакт   история   находка   поезда   факты   
2325
6
Когда-то Восточный экспресс считался образцом роскоши, предоставляя пассажирам максимум удобств для путешествия через всю Европу длиной в 1500 километров. Но уже много лет Восточный экспресс не выходит на маршрут, а сами великолепные поезда давно исчезли. Но один из них, заброшенный и заржавленный, был найден в Бельгии и стал для любителей истории великолепным напоминанием о прошлом.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Бельгия   Восточный экспресс   интересно   исторический артефакт   история   находка   поезда   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33
Голованов Александр 2 часа назад
Восстановить бы! Неужели никому не нужен, даже в музейную коллекцию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89
Дмитрий Егоров 42 минуты назад
Найден? Как в Бельгии можно что то потерять?! Её на карте то не видно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
ого, снова нашли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil 2 часа назад
Две фотки - как информативно. Какая роскошь!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83448



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как неприязнь мэтра открыла дорогу в кино молодой дебютантке и помогла ей стать звездой?
Как неприязнь мэтра открыла дорогу в кино молодой дебютантке и помогла ей стать звездой?
«Арктическая база» без современных технологий: как живут оленеводы
«Арктическая база» без современных технологий: как живут оленеводы
Набирающие популярность в сообществах
Harley-Davidson 1929 года с импульсным реактивным двигателем ищет нового владельца
Harley-Davidson 1929 года с импульсным реактивным двигателем ищет нового владельца
Американские дома не из бумаги... Они из картона
Американские дома не из бумаги... Они из картона
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Возраст до 30 самый прекрасный

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#интересное#аварии#Прошлое#автомобили#автомир#Музыка#США
#фото#Прикол#люди#позитив#забавно#СССР#Приколы#Ynews#кино#франция
#интересно#факты#дтп#улыбнуло#картинки#собака#авто аварии#подборка#коты#Спорт
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление Как русский математик парижских кутюрье кроить учил Как русский математик парижских кутюрье кроить учил Первый человек, который заметил айсберг Первый человек, который заметил айсберг Даскалио - древнейший эгейский “дворец” с водопроводом за 1000 лет до минойцев Даскалио - древнейший эгейский “дворец” с водопроводом за 1000 лет до минойцев Как "незнакомка из Сены" стала самой целуемой женщиной в мире? Как "незнакомка из Сены" стала самой целуемой женщиной в мире? Мексиканцы нашли странные сокровища ацтеков Мексиканцы нашли странные сокровища ацтеков

На что жалуетесь?

Вернуться