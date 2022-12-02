В Бельгии найден легендарный Восточный экспресс

Когда-то Восточный экспресс считался образцом роскоши, предоставляя пассажирам максимум удобств для путешествия через всю Европу длиной в 1500 километров. Но уже много лет Восточный экспресс не выходит на маршрут, а сами великолепные поезда давно исчезли. Но один из них, заброшенный и заржавленный, был найден в Бельгии и стал для любителей истории великолепным напоминанием о прошлом.

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0 Источник: Заброшенный поезд был обнаружен в Бельгии фотографом по имени Брайан, которого привлекла его изысканная красота.

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0 Источник: "Восточный экспресс" впервые вышел на маршрут в 1883 году. Он доставлял пассажиров из Парижа в Стамбул в роскошных салон-вагонах.

0 Источник: К 2007 году неторопливые и роскошные пассажирские поезда ушли в прошлое. "Восточный экспресс" перестал приносить прибыль. "Восточный экспресс" был отменен, а все поезда, выполнявшие рейсы, сняты с маршрута.

0 Источник: Постепенно все поезда "Восточного экспресса" исчезли - проржавели или были отправлены в переплавку. Этот поезд, "Восточный экспресс - Гранд", остался единственным в своем роде, однако природа уже нанесла ему серьезные разрушения.