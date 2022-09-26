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Футбольный стадион, через который проходят поезда

Футбольный стадион, через который проходят поезда

Автор:
26 сентября 2022 08:40
Метки: Стадион   в мире   видео   интересно   поезд   словакия   
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В Словакии можно найти стадион TJ Tatran Cierny Balog, на территории которого находится самая настоящая железная дорога. Пути проложены вдоль трибун и поезд может пройти прямо во время матча.

Черны Балог находится в Словакии, это маленький городок, где живет чуть больше пяти тысяч жителей. На первый взгляд в этом населенном пункте не так много примечательного, разве что его весьма живописное местоположение: находится он неподалеку от Словацких Рудных гор. Но вот местные футболисты тут тренируются в уникальном месте: стадион расположен рядом с железной дорогой.


По какой причине власти решили разбить стадион именно вдоль путей, неизвестно. Вероятно, из-за того, что железная дорога была заброшена: TJ Tatran Cierny Balog построили в 1980-х годах, когда поезда по путям давно не ходили, а рельсы заросли травой. Однако в 1990-х годах дорогу решили реконструировать местные энтузиасты, и вскоре по ней пустили первый поезд. С тех пор он ходит тут регулярно.



Но не стоит думать, что поезда здесь ходят круглыми сутками: на самом деле по этой дороге курсируют лишь туристические вагоны. Черны Балог находится как раз на пути поезда, запущенного специально для путешественников. Поездка по 17-километровому участку очень живописна, ведь проходит она вдоль гор Низкие Татры. Так что все, кто влюблен в горы и поезда, точно оценят такое короткое, но очень интересное путешествие.


Что касается футболистов, то им приходится довольно сложно. Они всячески стараются не отвлекаться на приближающиеся звуки колес, а также на сигнальные гудки, который дает поезд. Зрители тут тоже стараются уделить внимание всем: они с упоением смотрят матч, а также криками приветствуют проходящий мимо состав.


Источник:

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Метки: Стадион   в мире   видео   интересно   поезд   словакия   
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4  комментария
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Lexx 53 минуты назад
У них до сих пор ездят паровозы. Эка их жизнь потрепала.
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6k
Roman 59 минут назад
"По какой причине власти решили разбить стадион именно вдоль путей, неизвестно."

Горы вокруг намекают, что автор или слепой или тупой.
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