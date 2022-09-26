Футбольный стадион, через который проходят поезда

Но не стоит думать, что поезда здесь ходят круглыми сутками: на самом деле по этой дороге курсируют лишь туристические вагоны. Черны Балог находится как раз на пути поезда, запущенного специально для путешественников. Поездка по 17-километровому участку очень живописна, ведь проходит она вдоль гор Низкие Татры. Так что все, кто влюблен в горы и поезда, точно оценят такое короткое, но очень интересное путешествие.