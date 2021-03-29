12 рекламных идей, которые заставили изрядно понервничать конкурентов

1784
13
В океане рекламы иногда можно встретить настоящие жемчужины. В этом посте вы увидите примеры богатого воображения дизайнеров, которыми просто невозможно не восхищаться.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 гениальных дизайнерских проектов, которые вызывают искреннее восхищение
- 15 потрясающих идей для жизни, за которые хочется пожать дизайнерам руку
- Иранский архитектор придумал лестницу в форме ДНК
- Дизайнер поможет девушкам сэкономить на одежде
- Эти дизайнеры - просто гении!
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...