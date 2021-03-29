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12 рекламных идей, которые заставили изрядно понервничать конкурентов

12 рекламных идей, которые заставили изрядно понервничать конкурентов (13 фото)

Автор:
29 марта 2021 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Понервничать   воображение   восхищение   дизайнеры   идеи   конкуренты   рекламные   
1784
13

В океане рекламы иногда можно встретить настоящие жемчужины. В этом посте вы увидите примеры богатого воображения дизайнеров, которыми просто невозможно не восхищаться.

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Метки: Понервничать   воображение   восхищение   дизайнеры   идеи   конкуренты   рекламные   
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5  комментариев
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Если бы рекламы были прикольными и интересными, они бы не действовали так на нервы. А у нас 99% рекламы, либо нудная скукота, либо бесящая тупизна.
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saturn Полчаса назад
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8k
kirpal Час назад
Побаяню. До мелочей продумано всё в ролике, даже не с первого раза заметил, что собаки в покер играют на первых секундах.
Ссылка www.youtube.com
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