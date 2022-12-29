Зарубежные знаменитости умершие в 2022 году

"Наследие, которое оставили эти фильмы, перейдет от поколения моих детей к их детям. Так что и через полвека их тоже будут смотреть. Жаль, что меня уже не будет. Но Хагрид будет, да".

Робби - шотландский комик, сценарист и актёр. Самой яркой его ролью стала роль Рубеуса Хагрида в фильмах о вселенной Гарри Поттера.

Его образ доброго лесничего и хранителя ключей Хогвартса приносил радость и детям, и взрослым, по всему миру. Поклонники писали ему письма каждую неделю на протяжении 20 лет. А за всю свою карьеру он снялся в 140 фильмах, среди которых "Ван Хельсинг", "И целого мира мало", "Двенадцать друзей Оушена".