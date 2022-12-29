Зарубежные знаменитости умершие в 2022 году

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Каждый год из жизни уходят мировые деятели культуры, звезды кино, спорта.
Анджело Бадаламенти (22 марта 1937 г - 11 декабря 2022 г.)
Анджело - американский кинокомпозитор и пианист. Он стал известен после того, как написал музыку к фильмам и телесериалам Дэвида Линча (включая "Твин Пикс").
Всего он подарил своё творчество больше чем к 70 фильмам. Бадаламенти скончался в декабре. Ему было 85 лет.
Всего он подарил своё творчество больше чем к 70 фильмам. Бадаламенти скончался в декабре. Ему было 85 лет.
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Тьерри Мюглер (21 декабря 1945 г. - 23 января 2022 г.)
Французский модельер, фотограф, парфюмер и создатель модного дома. Он стал легендой, определив моду 1980-х и создав культовые образы последних десятилетий.
Мюглер мог с помощью ПВХ и латекса превращать девушек в удивительных и красивых существ из других миров. На протяжении 20 лет Мюглер был движущей силой модной индустрии, бросая вызов традициям.
Мюглер мог с помощью ПВХ и латекса превращать девушек в удивительных и красивых существ из других миров. На протяжении 20 лет Мюглер был движущей силой модной индустрии, бросая вызов традициям.
Жан Люк Годар (3 декабря 1930 г. - 13 сентября 2022 г.)
Франко-швейцарский режиссёр стоял у истоков французской новой волны в кино. Он был молодым бунтарём, снявшим фильмы "Китаянка", "Мужское-женское", "На последнем дыхании", "Имя: Кармен", "Безумный Пьеро".
Годар жил в Швейцарии и сообщилось, что 91-летний режиссёр добровольно решил уйти из жизни, прибегнув к разрешённой в этой стране эвтаназии. Было известно, что режиссёр не был болен, а "просто был истощён".
Годар жил в Швейцарии и сообщилось, что 91-летний режиссёр добровольно решил уйти из жизни, прибегнув к разрешённой в этой стране эвтаназии. Было известно, что режиссёр не был болен, а "просто был истощён".
Синдзо Абэ (21 сентября 1954 г. - 8 июля 2022 г.)
Экс премьер-министр Японии, который дольше всех, в истории этой страны, проработал на этой должности.
Он был одним из самых крупных японских политиков и запомнился введением новой фундаментальной стратегии в экономике Японии и диалогом с Россией на фоне "северных территорий".
Абэ было 67 лет, когда в него стрелял военный моряк в отставке Тэцуя Ямагами. Синдзо скончался в больнице.
Он был одним из самых крупных японских политиков и запомнился введением новой фундаментальной стратегии в экономике Японии и диалогом с Россией на фоне "северных территорий".
Абэ было 67 лет, когда в него стрелял военный моряк в отставке Тэцуя Ямагами. Синдзо скончался в больнице.
Иэн Макдональд (25 июня 1946 г. - 9 февраля 2022 г.)
Британский музыкант, один из важнейших строителей прогрессивного рока, сооснователь рок-группы
King Crimson. 75-летний мультиинструменталист умер от рака у себя дома в Нью-Йорке.
King Crimson. 75-летний мультиинструменталист умер от рака у себя дома в Нью-Йорке.
Гаспар Ульель (25 ноября 1984 г. - 19 января 2022 г.)
С самого детства Ульель мечтал быть режиссёром, но стал известен как актёр. Он дебютировал в кино в 12 лет и там его заметили агенты и режиссёры. На мальчика посыпались предложения о съёмках, но известность ему принесла картина "Ганнибал Лектер: "Восхождение". Потом были фильмы "Париж, я люблю тебя", "Сен-Лоран. Стиль - это я".
Гаспар продолжал мечтать о режиссуре, но не успел... Актёр погиб на горнолыжном курорте, столкнувшись во время спуска с другим лыжником. Он потерял сознание и даже экстренная госпитализация не спасла Гаспара.
Гаспар продолжал мечтать о режиссуре, но не успел... Актёр погиб на горнолыжном курорте, столкнувшись во время спуска с другим лыжником. Он потерял сознание и даже экстренная госпитализация не спасла Гаспара.
Керсти Элли (12 января 1951 г. - 5 декабря 2022 г.)
Звезда фильмов "Уж кто бы говорил" с Джоном Траволтой" и "Двое: я и моя тень" с сёстрами Олсен. Она считается одной из самых ярких комедийных актрис 1990-х.
Она долгое время сохраняла интерес к своей персоне. Керсти скончалась от онкологии, в возрасте 71 года.
Она долгое время сохраняла интерес к своей персоне. Керсти скончалась от онкологии, в возрасте 71 года.
Айван Райтман (27 октября 1946 г. - 12 февраля 2022 г.)
Райтман стал известным кинорежиссёром после того, как в 80-х и 90-х годах прошлого века он снял такие комедии как "Близнецы", "Джуниор", "Охотники за привидениями", "Бетховен".
Энди Флетчер (8 июля 1961 г. - 26 мая 2022 г.)
Британский музыкант, один из основателей Depeche Mode.
Он был участником группы до последних дней своей жизни. В коллективе всемирно любимой группы Флетчер всегда был неким связующим звеном между участниками группы, при этом всегда оставаясь в тени.
Он был участником группы до последних дней своей жизни. В коллективе всемирно любимой группы Флетчер всегда был неким связующим звеном между участниками группы, при этом всегда оставаясь в тени.
Робби Колтрейн (30 марта 1950 г. - 14 октября 2022 г.)
"Наследие, которое оставили эти фильмы, перейдет от поколения моих детей к их детям. Так что и через полвека их тоже будут смотреть. Жаль, что меня уже не будет. Но Хагрид будет, да".
Робби - шотландский комик, сценарист и актёр. Самой яркой его ролью стала роль Рубеуса Хагрида в фильмах о вселенной Гарри Поттера.
Его образ доброго лесничего и хранителя ключей Хогвартса приносил радость и детям, и взрослым, по всему миру. Поклонники писали ему письма каждую неделю на протяжении 20 лет. А за всю свою карьеру он снялся в 140 фильмах, среди которых "Ван Хельсинг", "И целого мира мало", "Двенадцать друзей Оушена".
Робби - шотландский комик, сценарист и актёр. Самой яркой его ролью стала роль Рубеуса Хагрида в фильмах о вселенной Гарри Поттера.
Его образ доброго лесничего и хранителя ключей Хогвартса приносил радость и детям, и взрослым, по всему миру. Поклонники писали ему письма каждую неделю на протяжении 20 лет. А за всю свою карьеру он снялся в 140 фильмах, среди которых "Ван Хельсинг", "И целого мира мало", "Двенадцать друзей Оушена".
Джерри Ли Льюис (29 сентября 1935 г. - 28 октября 2022 г.)
Американский пианист, певец и композитор. Он один из основоположников и ведущих исполнителей рок-н-ролла. Ещё при жизни он получил звезду на аллее славы и премию Грэмми.
Музыкант скончался на 88 году жизни.
Музыкант скончался на 88 году жизни.
Королева Елизавета II (21 апреля 1926 г. - 8 сентября 2022 г.)
Королева, которая не должна была становиться королевой. Внезапная смерть отца и отказ от престола его брата - и вот так Лилибет, как её называли в семейном кругу, стала править. И правила она 70 лет, став своего рода символом несокрушимого столпа британской монархии.
За время её правления сменилось 15 премьер-министров. Новость о её смерти стала настоящим шоком для британцев, несмотря даже на то, что последние годы Елизавета жаловалась на то, что ей уже трудно ходить и что она всё больше испытывает недомогание.
Елизавета II скончалась в кругу семьи.
За время её правления сменилось 15 премьер-министров. Новость о её смерти стала настоящим шоком для британцев, несмотря даже на то, что последние годы Елизавета жаловалась на то, что ей уже трудно ходить и что она всё больше испытывает недомогание.
Елизавета II скончалась в кругу семьи.
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