Супруги обнаружили, что их дом превратился в гигантский улей

По словам миссис Демпси, им с мужем потребовалось несколько недель, чтобы избавиться от сот и заменить пол.

«Мы никогда не видели ничего подобного, — вспоминает она. — Объем улья был огромен. Мы продолжали срезать эти половицы, и на свет появлялось все больше и больше сот. Запах сразу сбил нас с ног. Это была такая сладковатая вонь, и этот тошнотворный запах держался целую вечность».