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Супруги обнаружили, что их дом превратился в гигантский улей

Супруги обнаружили, что их дом превратился в гигантский улей

Автор:
15 марта 2023 21:56
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Англия   британские новости   пчелы   странные новости   удивительное рядом   улей   
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Изначально Кейт и Эндрю Демпси приняли темные пятна в своем доме в Фолкстоне, Англия, за сырость. Но странный сладкий запах в доме заставил миссис Демпси усомниться в этой версии. Она решила поднять половицы и нашла двухметровый кусок сот с литрами меда.

По словам миссис Демпси, им с мужем потребовалось несколько недель, чтобы избавиться от сот и заменить пол.

«Мы никогда не видели ничего подобного, — вспоминает она. — Объем улья был огромен. Мы продолжали срезать эти половицы, и на свет появлялось все больше и больше сот. Запах сразу сбил нас с ног. Это была такая сладковатая вонь, и этот тошнотворный запах держался целую вечность».

Попытки найти специалистов, чтобы убрать соты, не увенчалась успехам — по словам супругов, за работу просили огромные суммы, до 10 000 фунтов стерлингов (около 920 тысяч рублей). Поэтому Демпси с друзьями решили бросить улью вызов и решить проблему самостоятельно. Они надели резиновые перчатки, чтобы черпать липкий мед, и взялись за работу в жаркий летний день.

«Все началось очень жарким летом прошлого года, — рассказывает миссис Демпси. — Мы заметили черную липкую субстанцию, стекающую по стене нашей спальни. Тогда мы уже больше не могли игнорировать проблему. Я понюхала ее и попробовала на вкус, и оказалось, что это был мёд. Я понятия не имела, что происходит. Мы заметили пчел, когда только въехали, но они вскоре исчезли, и после этого мы перекрасили дом. Я пошла в комнату нашей дочери, которая находится над нашей, и отодвинула ковер. И тогда из пола начали лезть огромные личинки. Мы решили поднять половицы и посмотреть, что происходит. Мы обнаружили старый улей, и он почти полностью сгнил, из него вылезло много мотыльков. Мы продолжили снимать половицы и находили все больше и больше сот, просто казалось, что улью нет конца, это было совершенно отвратительно. Мы вытащили гигантскую двухметровую соту».

Ситуацию сильно усугубляли рои «пчел-разбойников», которые летали вокруг и постоянно пытались украсть мёд, пока Демпси работали.

 «Мы проснулись однажды утром где-то посередине уборки и увидели, что в комнате полно пчел, — вспоминает миссис Демпси. — Мы позвали на помощь местных пчеловодов, и один из них пришел посмотреть — он сказал, что это пчелы-разбойники, и они прилетели в улей, чтобы украсть мед».

Пчелами-разбойниками называют медоносных пчел, которые вторгаются в чужие ульи и крадут мед.

«Мы продолжали находить все больше и больше [сот], над окном нашей спальни есть кусок крыши, и он тоже был полон золотого меда, — жалуется Демпси. — Можете себе представить беспорядок. Это было ужасно. Меня очень беспокоил масштаб ущерба. Я понятия не имею [как долго улей был там], но, судя по всему, очень много времени. В общей сложности нам потребовалось около четырех недель, чтобы убрать весь мед, но мы изо всех сил старались не потревожить пчел и не убить их».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Англия   британские новости   пчелы   странные новости   удивительное рядом   улей   
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Андрей Крылов 9 минут назад
Вижу автора " Porky Pig" сразу минусую.Лайкодрочер - переспостчик тупой.
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