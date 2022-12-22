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Супруги построили улей и переселили пчел, которых нашли в своем доме

Супруги построили улей и переселили пчел, которых нашли в своем доме

Автор:
22 декабря 2022 09:15
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   истории   как построить улей   пчелы   своими руками   улей   
828
32

Герои этой истории однажды услышали громкое жужжание где-то в доме и обнаружили, что стена снаружи покрыта пчелами, которые размножаются день ото дня. Оба знали, что популяция пчел сокращается, поэтому вместо того, чтобы уничтожить их, они решили поступить иначе. Сделать что-то, что принесет пользу как их семье, так и самим пчелам.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   истории   как построить улей   пчелы   своими руками   улей   
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3  комментария
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152
Jangalop 54 минуты назад
Все классно, кроме "улея"
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152
Jangalop 44 минуты назад
конструкция, правда, тоже вызывает вопрос. Не новаторская треугольная форма, а то что пчелы приклеивают пластину сот по всему периметру. Поэтому в ульях делают съемную "рамку" для сот. А что эти новаторы будут делать, когда пчелы приделают соты к корпусу улья !?
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91k
parallax 48 минут назад
Я бы такой мёд есть не стал. Во первых доски от поддонов скорее всего пропитаны химией, а во вторых, сам улей, судя по фото, тоже проклеен какой-то дрянью.
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