Супруги построили улей и переселили пчел, которых нашли в своем доме

Герои этой истории однажды услышали громкое жужжание где-то в доме и обнаружили, что стена снаружи покрыта пчелами, которые размножаются день ото дня. Оба знали, что популяция пчел сокращается, поэтому вместо того, чтобы уничтожить их, они решили поступить иначе. Сделать что-то, что принесет пользу как их семье, так и самим пчелам.