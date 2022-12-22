Супруги построили улей и переселили пчел, которых нашли в своем доме

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Герои этой истории однажды услышали громкое жужжание где-то в доме и обнаружили, что стена снаружи покрыта пчелами, которые размножаются день ото дня. Оба знали, что популяция пчел сокращается, поэтому вместо того, чтобы уничтожить их, они решили поступить иначе. Сделать что-то, что принесет пользу как их семье, так и самим пчелам.
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Настало время заняться съемной крышкой. Причем снять можно не только крышку полностью, но и каждую ее отдельную часть
Теперь, когда улей был построен, пришло время вскрыть внешнюю стену и посмотреть, сколько пчел там живет
Сняв сайдинг, супруги увидели огромную пчелиную семью с тысячами и тысячами пчел, делающих соты
Теперь у пчел есть безопасный дом, а супруги могут легко получить 100% свежий и натуральный мед в любое время
Вместо того, чтобы убивать пчел, супруги создали для них дом, который оказался полезен как для них самих, так и для новых соседей
Заколки для волос сработали на отлично, но в конце концов пчелы сами прикрепили соты прямо к деревяшкам
Супругов поразило, сколько пчел им удалось спасти. Они надеются, что их пчелиная семья продолжит расти, и они смогут приютить еще больше пчел
Источник: — переведено специально для fishki.net
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