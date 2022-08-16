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Невозмутимый ливанец позволяет сотням пчел ползать по своей бороде

Невозмутимый ливанец позволяет сотням пчел ползать по своей бороде

Автор:
16 августа 2022 15:25
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: бесстрашные   видео   опасный трюк   пчеловод   пчелы   удивительное рядом   
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Отважный ливанский пчеловод Джони Абу-Ржейли стал настоящей интернет-сенсацией, поразив миллионы зрителей в соцсетях своей бородой из пчел. В своих роликах мужчина выглядит совершенно спокойным и невозмутимым, пока по его лицу и телу ползают сотни пчел.

В своих видео представитель JAR Honey рассказывает миру о важности сохранения популяции медоносных пчел. Джони напоминает, что эти крошечные существа отвечают за производство около 70 процентов съедобной флоры, потребляемой населением мира, и ему определенно удалось привлечь внимание огромной аудитории в интернете — при этом его, кажется, ни разу не ужалили.

Джони, который смело примерил пчелиную бороду на странице компании в TikTok @jarhoneyofficial, говорит: «JAR Honey — это всеобъемлющая задача, которая вращается вокруг пчел. Наша профессиональная команда пчеловодов и инженеров-агрономов привносит в работу научные ноу-хау и энтузиазм в отношении защиты окружающей среды, объединяя людей и пчел».

«Наша миссия — расширить популяцию медоносных пчел за пределы Ливана, подразумевая более здоровый и безопасный мир для жизни. Мы работаем против пестицидов, фунгицидов, токсичных отходов и изменения климата».

«Пчелы также страдают от использования традиционных и старых методов пчеловодства. Работая с инженерами-агрономами, ветеринарами, врачами и исследовательскими лабораториями, мы начинаем свою работу здесь, в момент сбора урожая, чтобы спасти пчел, очистить их мед, обучить смотрителей и сделать планету лучше, безопаснее и чище».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бесстрашные   видео   опасный трюк   пчеловод   пчелы   удивительное рядом   
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17  комментариев
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HalloFreeSpace 9 часов назад
Говорят для опытных пчеловодов это не такой уж и фокус, типа когда они роятся , не агрессивны , так как слишком наполнены медом ...
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sava 2 часа назад
Как-то не впечатляет после "В китайском городском округе Ичунь, провинция Цзянси, мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и вошел в историю его достижение занесли в Книгу рекордов Гиннесса." там их явно немного побольше.
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ЦСКА 5 часов назад
Всех с прошедшим медовым спасом!
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28
Дед Талаш 6 часов назад
Когда пчёлы роятся,они не жалят. А с бородой "фокус" вообще прост: на бороду сажается матка,и остальные пчёлы собираются вокруг неё.
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16k
Вася 8 часов назад
Ссылка coub.com
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1k
Fiverknot 9 часов назад
Хм, одновременный укус каким количеством пчел может привести к смерти?
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