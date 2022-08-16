Невозмутимый ливанец позволяет сотням пчел ползать по своей бороде

«Наша миссия — расширить популяцию медоносных пчел за пределы Ливана, подразумевая более здоровый и безопасный мир для жизни. Мы работаем против пестицидов, фунгицидов, токсичных отходов и изменения климата».

«Пчелы также страдают от использования традиционных и старых методов пчеловодства. Работая с инженерами-агрономами, ветеринарами, врачами и исследовательскими лабораториями, мы начинаем свою работу здесь, в момент сбора урожая, чтобы спасти пчел, очистить их мед, обучить смотрителей и сделать планету лучше, безопаснее и чище».