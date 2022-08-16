Невозмутимый ливанец позволяет сотням пчел ползать по своей бороде

Отважный ливанский пчеловод Джони Абу-Ржейли стал настоящей интернет-сенсацией, поразив миллионы зрителей в соцсетях своей бородой из пчел. В своих роликах мужчина выглядит совершенно спокойным и невозмутимым, пока по его лицу и телу ползают сотни пчел.
В своих видео представитель JAR Honey рассказывает миру о важности сохранения популяции медоносных пчел. Джони напоминает, что эти крошечные существа отвечают за производство около 70 процентов съедобной флоры, потребляемой населением мира, и ему определенно удалось привлечь внимание огромной аудитории в интернете — при этом его, кажется, ни разу не ужалили.
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Джони, который смело примерил пчелиную бороду на странице компании в TikTok @jarhoneyofficial, говорит: «JAR Honey — это всеобъемлющая задача, которая вращается вокруг пчел. Наша профессиональная команда пчеловодов и инженеров-агрономов привносит в работу научные ноу-хау и энтузиазм в отношении защиты окружающей среды, объединяя людей и пчел».
«Наша миссия — расширить популяцию медоносных пчел за пределы Ливана, подразумевая более здоровый и безопасный мир для жизни. Мы работаем против пестицидов, фунгицидов, токсичных отходов и изменения климата».
«Пчелы также страдают от использования традиционных и старых методов пчеловодства. Работая с инженерами-агрономами, ветеринарами, врачами и исследовательскими лабораториями, мы начинаем свою работу здесь, в момент сбора урожая, чтобы спасти пчел, очистить их мед, обучить смотрителей и сделать планету лучше, безопаснее и чище».
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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