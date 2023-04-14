Японская проблема 8050

У технологичной и со всех сторон развитой Страны восходящего солнца есть ряд больших проблем. Например, проблема 8050.
Это ситуация, в которой 80-летние родители содержат своих50-летних детей. Цифра условная, там может быть и 70/40, и 90/60. То есть существует огромный пласт людей, совершенно неприспособленных к жизни. И дело не только в низких зарплатах или же сложности с построением личной жизни - это буквально бытовые инвалиды.
Они не в состоянии приготовить себе даже банальную яичницу, не могут воспользоваться стиральной машиной. Даже из дома практически не выходят. Их называют хикки (хикикомори - нахождение в уединении) - добровольно изолировавшиеся от общества люди. Кто-то ленится, а родители им потворствуют, а кто-то из-за ментальных проблем становится затворником своей комнаты.
После пандемии коронавируса количество хикки серьёзно увеличилось. Японцы старательно придумывают отмазки самого разного рода: отсутствие образования, вымышленные болезни, боязнь общества. А пожилые родители, для которых, как для всех японцев, семья - это святое, тащат своих отпрысков столько, сколько могут. Их, конечно, никто не заставляет, но сложность в том, что папа и мама умирают. И их дети остаются один на один со стиральными машинами, пылесосами и плитами. Один на один с общественным транспортом, которым они не умеют пользоваться, и счетами, которые они не умеют оплачивать.
Слишком многие родители прячут своих детей от мира, а у многих из них есть ментальные проблемы, которые нужно было корректировать в раннем возрасте. Но японцы не любят демонстрировать свою жизнь и, чтобы признаться, что твой ребёнок не такой, как все, нужно пойти ко врачу, чтобы все это увидели... Это позор. Нет уж. Пусть сидит себе дома, не работает и висит веригами на родительской шее.
И первое время всё хорошо. Но с годами сил не хватает, а в доме уже взрослый человек с ментальными проблемами, которые с возрастом только ухудшаются. Были случаи, когда такие "дети" могли целыми днями сидеть рядом с родителями, которые "уснули" и они даже не понимали, что произошло. Некоторые из них умирали следом, буквально от истощения.
В Японии работают центры для реабилитации хикикомори. Их учат убираться, оплачивать счета, готовить, общаться с живыми людьми. По данным от 2020 года, в Японии более миллиона таких вот великовозрастных детей.
Источник:
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