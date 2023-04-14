Японская проблема 8050

Это ситуация, в которой 80-летние родители содержат своих50-летних детей. Цифра условная, там может быть и 70/40, и 90/60. То есть существует огромный пласт людей, совершенно неприспособленных к жизни. И дело не только в низких зарплатах или же сложности с построением личной жизни - это буквально бытовые инвалиды.

Они не в состоянии приготовить себе даже банальную яичницу, не могут воспользоваться стиральной машиной. Даже из дома практически не выходят. Их называют хикки (хикикомори - нахождение в уединении) - добровольно изолировавшиеся от общества люди. Кто-то ленится, а родители им потворствуют, а кто-то из-за ментальных проблем становится затворником своей комнаты.