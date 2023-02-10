Путешественники, исчезнувшие без следа

Сообщения о пропавших людях появляются практически каждый день. Но от некоторых из них становится не по себе, потому что пропали они при очень странных обстоятельствах.
Это, например, истории про то, как люди дружно шли по лесу, и один из группы исчез внезапно и бесследно. Или про то, как человек пропадает с оживлённой улицы и ни одна камера не может проследить его путь. Вот несколько подобных историй, от которых бегут мурашки.
Пятидесятилетняя мама двоих детей Джуди Смит вышла замуж в 1997 году за адвоката Джеффри. Она решила сопроводить мужа в командировку в Филадельфию.
10 апреля Джеффри пошёл на рабочие конференции, а Джуди - прогуляться по городу. В отель женщина так и не вернулась, и муж объявил супругу пропавшей без вести. И только через пять месяцев туристы случайно нашли её останки, причём в изолированной горной области, почти в тысяче километров от отеля.
Причину смерти женщины выяснить не удалось, но так как могила её была неглубокой, то эксперты сделали вывод, что она стала жертвой именно предумышленного убийства. Причём, это не походило на грабёж, ведь обручальное кольцо, стоимостью 167 долларов, так и осталось на пальце Джуди.
Ещё одной странностью стало то, что у Джуди был красный рюкзак, в котором она всегда носила свои вещи, а рядом с трупом нашли синий. И самым странным оказалось свидетельство нескольких человек, которые видели Джуди в соседнем Эшвилле, то есть женщина отправилась так далеко добровольно. С одним из свидетелей она даже говорила и была, по его словам, в отличном настроении, рассказывала про своего мужа-адвоката. Сбежала? И ничего не сказала двоим дочерям? И если это было её добровольное решение, то как она оказалась на дальней горе, да ещё и закопанная в могилу?
Это был 1980 год, когда 28-летний Джон Рид выехал из своего города Твин Сити в Калифорнии и направился в Бразилию. Он мечтал найти потерянный город Акатор - древнюю цивилизацию, которая оставалась одной из самых больших тайн амазонских джунглей уже несколько тысяч лет.
Бразильский гид Татунка Нара утверждал, что когда-то был вожаком племени, которое было главным в городе 3000 лет назад, а сейчас он организовывает экскурсии для всех желающих найти Акатор.
Рид отправился с Татункой в экспедицию, оставив при этом вещи и обратный билет в гостиничном номере в Манаусе, но так и не пришёл. В итоге выяснилось, что Татунка - это немецкий гражданин, которого на самом деле зову Гантэр Хок и он на допросах утверждал, что Рид убежал в джунгли и не вернулся, после того как группа решила вернуться в Барселос.
Стоит отметить, что Рид был не единственным, кто бесследно исчез во время прогулок с Татунки. Были ещё случаи и вообще его общество не вызывало доверия. Но доказать ничего было нельзя.
Много людей пыталось облететь, обойти, объехать вокруг света. И много людей во время этого путешествия исчезло. Но вот пропажа Франка Ленца заметно отличается от подобных историй.
Ленцу было 25 лет, жил он в Пенсильвании и мечтой его было - объехать весь мир на велосипеде. Он рассчитал, что этой займёт у него примерно два года.
25 мая 1892 года Ленц выехал из Питтсбурга и несколько месяцев путешествовал по Северной Америке, а потом приплыл в Азию.
Спустя два года он проехал на велосипеде Тебриз, Иран и он держал путь в Эрзурум (Турция), который находился в 450 км. Но туда он не приехал. Он вообще больше никуда не приехал и никто его с тех пор не видел.
Семья и друзья парня решили начать поиски, но Франк путешествовал по Турции во время армянской резни в середине 1890-х, когда Османская империя убивала армян десятками тысяч и скорее всего Ленц стал случайной жертвой.
Ещё один велосипедист Уильям Сэчтлебен, когда поехал в Эрзурум, что найти Франка Ленца, узнал, что скорее всего тот проезжал через турецкую деревеньку в Курдистанском регионе, где случайно оскорбил курдского атамана. Возмущённый атаман приказал своим бандитам убить Ленца. Предполагаемых убийц обвинили в смерти велосипедиста, но большинство из них или успели сбежать, или умерли, прежде чем их посадили в тюрьму.
Тело Франка Ленца так и не было найдено, но турецкое правительство согласилось выплатить семье путешественника компенсацию.
20-летний Чарли Хорвэт в 1989 году поехал из Англии в Канаду, желая несколько месяцев покататься автостопом по стране.
11 мая Хорвэт прибыл в провинцию Британская Колумбия и остановился на площадке для кемпинга в Келоуне. Оттуда он отправил своей маме Дениз факс, где сказал, что постарается на свой 21 день рождения встретиться с ней в Гонконге. Это было последнее его сообщение.
Поскольку Чарльз регулярно держал с ней связь, женщина начала волноваться и решила поехать в Британскую Колумбию, чтобы найти сына.
Выяснилось, что Чарльз оставил все свои вещи, включая палатку, на площадке для кемпинга и после этого исчез. Дениз сообщила в полицию о пропаже сына и поехала в свой отель. В котором она, в один из вечеров, нашла записку: "Я видел его 26 мая. Мы праздновали, и два человека избили его. Он умер. Его тело находится в озере за мостом".
На указанное место тут же были отправлены водолазы, но тело юноши не нашли. Дениз через короткое время получила записку, что обыскивали не ту сторону моста и при повторных поисках тело было найдено. Вот только не Чарльза, а местного самоубийцы.
И вот уже 25 лет исчезновение Чарльза Хорвэта так и остаётся загадкой.
В 1946 году в городе Тексаркана произошло жуткое убийство пяти человек. Вирджиния знала трёх жертв Призрачного Убийцы, как его прозвали, и все сводилось именно к ней.
1 июня 1948 года девушка поехала из Тексарканы на поезде в Дентон, где она числилась в Государственном колледже Техаса для женщин. На такси она от вокзала поехала в колледж, но потом вспомнила, что забыла свою сумку и вернулась на вокзал.
Узнав, что багаж ещё не доставили, Вирджиния отдала свой билет таксисту и дала ему денег, чтобы он забрал наутро багаж и привёз его в колледж. Таксист отвёз девушку обратно в общежитие и позже рассказывал, что видел, как она пошла поговорить с парой юношей в кабриолете.
На следующее утро таксист забрал багаж Карпентер и оставил его у дверей общежития, где его никто не забирал в течение двух дней. В этот момент и сотрудники учебного заведения, и семья Вирджинии поняли, что уже слишком долго не получали никаких новостей от девушки и объявили её без вести пропавшей. Личности тех двух молодых людей в кабриолете установить не удалось, подозрение пало на таксиста, у которого уже были судимости и дурная слава семейного тирана.
Жена таксиста сначала сказала полиции, что её муж вернулся домой, как только отвёз Вирджинию в общежитие, но через несколько лет заявила о ложности этого алиби - таксист приехал только через несколько часов.
Но нет никаких доказательств его причастности к исчезновению молодой девушки, равно как и никаких её следов до сих пор. Хотя долгое время поступали сообщения, что кто-то видел похожую девушку в самых разных городах и штатах.
23-летняя девушка была матерью-одиночкой из Оклахомы. В один из дней она решила навестить свою подругу Мелиссу Шепард: оставила ребёнка родителям, арендовала автомобиль и поехала в Нью-Джерси, в город Норт Берген.
Последний раз Карен видели 12 апреля 1994 года - она звонила подруге из мотеля в Карлайле (Пенсильвания). Шепард приняла приглашение подруги о встрече и приехала в мотель с двумя неизвестными мужчинами. Уэллс в номер больше не вернулась, но большая часть её вещей осталась в номере.
На следующий день машину Уэллс нашли брошенной на дороге, на расстоянии 56 км от мотеля. Двери нараспашку, бензина нет. В авто было найдено немного марихуаны, но бумажник Карен оказался в канаве по соседству. А самое странное - цифры на спидометре. Они никак не могли соответствовать расстоянию от Хаскелла до Карлайла. Лишними были целых 700 миль. До прибытия Уэллс в мотель её видели в двух городах, которые были совершенно ей не по пути.
В телефонном разговоре с Шепард Карен говорила, что несколько раз заблудилась. Но до сих пор неизвестно, куда она делась.
Майорана был известным физиком-теоретиком.
В 1938 году он работал преподавателем в университете Неаполя. 25 марта он отправил руководителю учебного заведения престранную записку, где сообщал, что принял "неизбежное" решение и что ему очень жаль, что его исчезновение может вызвать "неудобства".
Столь же странное сообщение он отправил и своей семье, где просил, чтобы его долго не оплакивали и жили дальше.
После Майорана снял крупную сумму денег с банковского счёта и потом на лодке отправился в Палермо. После прибытия на место Майорана отправил руководителю сообщение, где говорил, что он передумал совершать суицид и хочет вернуться домой. Этторе садился на судно в Неаполь, однако после этого он пропал без какого-либо следа.
Версий было огромное количество: побег из страны за новой жизнью, самоубийство, а кто-то даже и про сотрудничество с Третьим Рейхом подумал. Но до 2008 года тайна исчезновения Этторе Майорана так и оставалась тайной, пока один человек не заявил, что видел Майорану в 1955 году в Каракасе. Свидетель даже предоставил фотографию и после анализа фото следователи сделали вывод, что на старых фото физика и на тех, что представил свидетель, один и тот же человек. Расследование ведётся до сих пор.
Источник:
- Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз
- Мумию монаха покрыли золотом в знак уважения
- Джиллиан Андерсон собирает в сети сексуальные фантазии женщин, чтобы потом написать книгу
- В сети нашли "самого грустного" кота в мире
- Австралиец увидел на своём крыльце гигантского паука
Все остальные - это исчезновения, связанные с убийствами, ничего странного не имеющие.
А последняя история, даже не исчезновение, а бегство мужика из своей семьи со всеми деньгами.