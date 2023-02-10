Путешественники, исчезнувшие без следа

Пятидесятилетняя мама двоих детей Джуди Смит вышла замуж в 1997 году за адвоката Джеффри. Она решила сопроводить мужа в командировку в Филадельфию.

10 апреля Джеффри пошёл на рабочие конференции, а Джуди - прогуляться по городу. В отель женщина так и не вернулась, и муж объявил супругу пропавшей без вести. И только через пять месяцев туристы случайно нашли её останки, причём в изолированной горной области, почти в тысяче километров от отеля.

Причину смерти женщины выяснить не удалось, но так как могила её была неглубокой, то эксперты сделали вывод, что она стала жертвой именно предумышленного убийства. Причём, это не походило на грабёж, ведь обручальное кольцо, стоимостью 167 долларов, так и осталось на пальце Джуди.

Ещё одной странностью стало то, что у Джуди был красный рюкзак, в котором она всегда носила свои вещи, а рядом с трупом нашли синий. И самым странным оказалось свидетельство нескольких человек, которые видели Джуди в соседнем Эшвилле, то есть женщина отправилась так далеко добровольно. С одним из свидетелей она даже говорила и была, по его словам, в отличном настроении, рассказывала про своего мужа-адвоката. Сбежала? И ничего не сказала двоим дочерям? И если это было её добровольное решение, то как она оказалась на дальней горе, да ещё и закопанная в могилу?