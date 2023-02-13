Эти люди решили жить одни: самые известные отшельники

Кристофер не умел хорошо выживать, охотился из рук вон плохо, а ещё он не умел обрабатывать мясо. У него с собой даже карты не было, что, разумеется, затрудняло передвижение.

В сентябре того же года его обнаружили мёртвым. Причём он был истощён и весил не больше 30 кг.

Последней записью в дневнике было: "Прекрасная голубика!". Полицейские предположили, что недотёпа отравился ядовитыми ягодами. Но скорее всего он умер просто от истощения.