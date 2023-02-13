Эти люди решили жить одни: самые известные отшельники

Социальность - это основа человеческой натуры. Даже несколько дней в полной изоляции уже непростое испытание для многих. Но не для всех.
Есть представители рода людского, которые настолько не хотят встречаться с себе подобными, что готовы уйти в леса, или отправиться на остров.
В 1987 году биржевой брокер Дэвил потерял на фондовом рынке 6,5 млн фунтов. Это настолько его выбило из колеи, что он решил оставить не только профессию, а цивилизацию в общем.
На те деньги, что у него остались, Глэшин арендовал небольшой остров Возрождения у северо-восточного побережья Австралии.
В данный момент он до сих пор там живёт, но он так себе Робинзон, конечно. Интернет и спутниковая связь есть, да и ценными бумагами он продолжает торговать, ведь остров просит денег. В меню Дэвида обычно рыба, овощи и пиво, которое он варит сам. В компании с псом Квази этот парень, кажется, чувствует себя отлично.
То, как живёт современное общество Кристоферу не нравилось никогда. Взяв себе псевдоним Александр Супербродяга, он отправила весной 1992 года в путешествие по Америке в сторону Аляски. Там он хотел жить в одиночестве среди дикой природы. Но его приключение закончилось уже через 189 дней.
Кристофер не умел хорошо выживать, охотился из рук вон плохо, а ещё он не умел обрабатывать мясо. У него с собой даже карты не было, что, разумеется, затрудняло передвижение.
В сентябре того же года его обнаружили мёртвым. Причём он был истощён и весил не больше 30 кг.
Последней записью в дневнике было: "Прекрасная голубика!". Полицейские предположили, что недотёпа отравился ядовитыми ягодами. Но скорее всего он умер просто от истощения.
Родился Кристофер в декабре 1965 года во вполне себе благополучной семье и планировал учиться на специалиста по компьютерам. Но внезапно ушёл жить в леса с 1986 по 2013 года.
К людям он выходил очень редко и только с целью грабежа: он мог прийти в магазины, частные дома, кемпинги, чтобы достать себе еду, одежду и какие-то предметы быта.
Когда полиция позже его задержала, он сказал, что решил уйти в отшельники после ситуации на Чернобыльской АЭС, но не стал связывать своё решение с катастрофой напрямую. Найт сказал, что просто хотел побыть один.
Следствие выяснило, что за время своего отшельничества Кристофер Найт совершил больше тысячи краж со взломом.
28 октября 2013 года Найт был приговорён к семи месяцам тюрьмы, которые к тому моменту уже отбыл. И ещё полторы тысячи долларов он должен был отдать жертвам своих нападений.
Они, наверное, самые известные из русских отшельников. Они спрятались от людей в сибирских непроходимых лесах еще в 1930-х, когда начались гонения - Лыковы были староверами.
Карп и Акулина, с двумя малыми детьми (двухлетняя Наталья и девятилетний Савин) ушли в лес. Позже у них родились ещё двое - Дмитрий и Агафья.
Они питались подножным кормом, шили себе одежду из конопли, делали обувь из бересты. Дети подросли и стали охотиться - тогда иногда семья баловалась мясными блюдами. Но когда в 1961 году нагрянули летние заморозки, то все посевы были уничтожены и Акулина умера от голода.
Маленький домик Лыковых был случайно обнаружен геологами, которые летели над местностью на вертолёте. Они решили познакомиться с уникальной семьёй отшельников, чем немало напугали детей, которые никогда не видели чужих. Но они быстро привыкли, тем более, что старший в семье, Карп, принял гостей радушно и с неподдельным интересом слушал о разных научных достижениях, полётах на Луну. Особенно его поразил целлофан.
К несчастью, встреча с цивилизацией стала смертельной для семьи: Савин, Наталья и Дмитрий скончались от болезней, против которых у них не было иммунитета. Карп дожил до 1988 года и Агафья осталась совсем одна.
Сегодня ей 78 лет. Возраст у неё уже почтенный, но она отказывается уходить от своей земли и живёт как может. Ей помогают и местные власти, и волонтёры.
Источник:
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