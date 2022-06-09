Огромный танкер впервые пересёк Атлантику с использованием автономной навигации

Как и у самолётов, у кораблей есть очень продвинутые автопилоты, способные удерживать их на постоянном курсе, реагировать на путевые точки GPS и течения и даже доставлять их в гавань, если на борту больше нет экипажа или он не может это сделать. Однако автономно пройти десятки тысяч километров через Атлантику намного сложнее, чем перевести корабль на автопилот.



Помимо управления танкером в режиме реального времени, система Avikus HiNAS 2.0 способна выбирать оптимальные маршруты и оптимальные скорости для достижения пункта назначения, анализируя данные, собранные с помощью передовых датчиков. Она может компенсировать погоду и высоту волн и заставляет не подходить слишком близко к другим кораблям, чтобы избежать столкновений.