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Огромный танкер впервые пересёк Атлантику с использованием автономной навигации

Огромный танкер впервые пересёк Атлантику с использованием автономной навигации

Автор:
09 июня 2022 17:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Автономное управление   Вот это ДА   автономно   интересно   морская навигация   навигация   разработки   система навигации   
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Prism Courage, коммерческий танкер водоизмещением 134 000 тонн, недавно вышел из порта в Мексиканском заливе и причалил в Южной Корее. Управление на протяжении более 10 000 км обеспечивала система искусственного интеллекта под названием HiNAS 2.0. Она разработана Avikus, дочерней компанией южнокорейского технологического гиганта Hyundai.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Автономное управление   Вот это ДА   автономно   интересно   морская навигация   навигация   разработки   система навигации   
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29k
АнтонПолднев 3 часа назад
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14k
Александр 2 часа назад
Раньше с помощью секстанта и компаса находили путь, а сейчас совсем отупели.
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−10
dong 2 часа назад
Автор,ошибка.Газовоз пересек Тихий океан,а не Атлантический.
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1k
Alexandr 3 часа назад
Х.йня. Это х.йня. Электроника + экипаж дороже просто экипаж. Такая технология должна обкатываться 20-30 лет. до внедрения.
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6k
Андрей Крылов 3 часа назад
Еапть копать! А как же я, в 13 лет мог, бл, по секстану определиться (обучающийсяв клубе юных моряков Евпатоии) в далёком 1985-том гожу +_-год, боьюсь соврать. И без всяких навигнаторов ходить по Черному морю От Сак до Джангуля? Что за бред? Как столетиями моряки пересекали океаны? Ине "промахивались"? Во времён отурытия компаса и мореходной астрономии как-о жидили суда и корабли через моря и океаны. И относительно редко с чем-от сталкивались и ошибались с точкой встречи. Атор. выпей яду!
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