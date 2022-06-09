Огромный танкер впервые пересёк Атлантику с использованием автономной навигации

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Prism Courage, коммерческий танкер водоизмещением 134 000 тонн, недавно вышел из порта в Мексиканском заливе и причалил в Южной Корее. Управление на протяжении более 10 000 км обеспечивала система искусственного интеллекта под названием HiNAS 2.0. Она разработана Avikus, дочерней компанией южнокорейского технологического гиганта Hyundai.
Компания Avikus объявила о том, что Prism Courage, танкер, предназначенный для перевозки природного газа, стал первым крупным судном, самостоятельно совершившим океанский переход на расстояние более 10 000 км.
Ключом к этому невероятному достижению стала HiNAS 2.0, система на базе искусственного интеллекта, способная анализировать различные виды показаний датчиков в режиме реального времени и реагировать на них быстро, эффективно и, самое главное, в соответствии с нормами морского права.
Ключом к этому невероятному достижению стала HiNAS 2.0, система на базе искусственного интеллекта, способная анализировать различные виды показаний датчиков в режиме реального времени и реагировать на них быстро, эффективно и, самое главное, в соответствии с нормами морского права.
Как и у самолётов, у кораблей есть очень продвинутые автопилоты, способные удерживать их на постоянном курсе, реагировать на путевые точки GPS и течения и даже доставлять их в гавань, если на борту больше нет экипажа или он не может это сделать. Однако автономно пройти десятки тысяч километров через Атлантику намного сложнее, чем перевести корабль на автопилот.
Помимо управления танкером в режиме реального времени, система Avikus HiNAS 2.0 способна выбирать оптимальные маршруты и оптимальные скорости для достижения пункта назначения, анализируя данные, собранные с помощью передовых датчиков. Она может компенсировать погоду и высоту волн и заставляет не подходить слишком близко к другим кораблям, чтобы избежать столкновений.
Помимо управления танкером в режиме реального времени, система Avikus HiNAS 2.0 способна выбирать оптимальные маршруты и оптимальные скорости для достижения пункта назначения, анализируя данные, собранные с помощью передовых датчиков. Она может компенсировать погоду и высоту волн и заставляет не подходить слишком близко к другим кораблям, чтобы избежать столкновений.
Танкер Prism Courage покинул Фрипорт, штат Техас, 1 мая 2022 года и прошёл через Панамский канал в Тихий океан. Затем он плыл 33 дня, чтобы прибыть на терминал СПГ Борён в Южной Корее.
Последняя часть рейса выполнялась системой HiNAS 2.0 с искусственным интеллектом, и её производительность контролировалась и оценивалась как американскими, так и южнокорейскими властями.
Данные показали, что система искусственного интеллекта обеспечила повышение эффективности использования топлива на 7 процентов и сокращение выбросов парниковых газов на 5 процентов. Кроме того, система точно распознавала расположение ближайших кораблей и маневрировала, чтобы избежать столкновения, около 100 раз.
«Автономная навигационная технология Avikus очень помогла в этом испытании на пересечение океана, особенно для сохранения навигационных маршрутов, автономного изменения направлений и избегания близлежащих кораблей, что повышало удобство работы экипажей судов», — сказал капитан Янг-хун Кох, капитан Prism Courage.
Капитан и экипаж Prism Courage следят за автономной навигационной системой
Компания Avikus, основанная в 2020 году, смогла создать мощную автономную навигационную систему всего за 2 года. Их последняя версия HiNAS была представлена ранее в этом году на выставке технологий CES 2022.
Компания планирует в ближайшем будущем пройти официальную сертификацию и вывести свой продукт на рынок.
Компания планирует в ближайшем будущем пройти официальную сертификацию и вывести свой продукт на рынок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Автономное управление Вот это ДА автономно интересно морская навигация навигация разработки система навигации
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