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ЯRUS, "Россграм": смогут ли российские соцсети заменить Instagram?

ЯRUS, "Россграм": смогут ли российские соцсети заменить Instagram? (5 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2022 08:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Instagram   Ynews   Россграм   Социальные сети   Ярус   дуров   интернет   разработки   
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На днях появилось сообщение, что сокурсник Дурова Александр Зобов создал аналог заблокированного Инстаграм. Ранее в России появилось отечественное приложение ЯRUS, которое объединяет в себе функции соцсети, видеохостинга, музыкального плеера и новостной ленты. Станут ли они новыми лидерами рынка соцсетей или через время о них забудут?

Запуск новой социальной сети "Россграм" запланирован на 28 марта нынешнего года, а для обычных посетителей "Россграм" станет доступен в начале апреля. На официальном сайте сообщается, что первыми аналог Инстаграма протестируют топ-блогеры и партнеры. Обещается, что в "Россграме" можно будет монетизировать свой контент за счет платного к нему доступа, реферальной программы, краудфандинга и других инструментов.


И пока "Россграм" только готовится к покорению рынка, другое отечественное приложение ЯRUS уже, можно сказать, имеет некоторый опыт. Оно появилось в Google Play и App Store ещё в 2020 году.


Главная его особенность, как сообщает основатель приложения Дмитрий Илюхин, - возможность настроить список своих предпочтений, т.е. создать свой "персональный ярус". В этой соцсети расширенная новостная лента, разделенная на три раздела «Все новости», «Тренды» и «Интересное». Там можно выбрать все, что интересует лично вас - федеральные или региональные СМИ, музыка, видео и т.д. В ленту не будут попадать новости и события из неинтересующих пользователя источников.


Попытка объединить все известные соцсети в одном приложении заманчива, однако, что говорят об этом пользователи?


Инста-блогеры, ринувшиеся было в ЯRUS после блокировки Инстаграма, быстро разочаровались. Сеть малопопулярна, а потому монетизация в ней нулевая. К тому же, многих подписчиков заботит факт безопасности личной информации.


И хотя на фоне блокировки Фейсбука и Инстаграма у российских соцсетей появился шанс заявить о себе, многие пользователи настроены скептично. В конце концов, Clubhouse, которому предсказывали яркий успех, так и не сумел завоевать любовь подписчиков. А ведь у него была своя "фишка" - голосовое общение. Чего же ждать от кальки привычных соцсетей, не имеющих каких-то ярких особенностей?


Источник:

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Метки: Instagram   Ynews   Россграм   Социальные сети   Ярус   дуров   интернет   разработки   
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21  комментарий
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5k
Mowgley Час назад
Само понятие "социальная сеть" уже давно извращено в угоду монетизации. Вместо общения по интересам везде видишь тупые кривляющиеся рожи, о которых не имеешь ни малейшего представления.
Имхо, чем больше их заблокируют, тем здоровее будет нация.
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6k
Sergey 15 минут назад
создайте соц с именем in100gramm, специально для бухариков и тунеядцев...успех 100%
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7k
mr.Poher 17 минут назад
"К тому же, многих подписчиков заботит факт безопасности личной информации." - вот это особенно смешно, на фоне того, как повели себя инсты, фубуки, ватсаппы и чего там ещё западное, что казалось и декларировалось как демократическое, а стало крайне тоталитарное.
+ сливы данных систематические!
Но, это видимо как водится, другое, да?
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393
sapsanbosh 18 минут назад
Ну почему бы и нет!? Своё надо создавать, развивать и поддерживать. Если как раньше будем, как говорил Задорнов : "заниматься западным ануслизингом", то ничего своего не создадим.
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75
All_Ex 24 минуты назад
не, ну было бы у нас население как у китая, может вкатило бы, а так что там смотреть себя и соседей..
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11k
Oleg Полчаса назад
я понимаю, если бы они назвали 100gramm, а это - россграмм ...
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374
Motorola Полчаса назад
Вроде так хотели избавиться от блогеров и инстасамок и тут же делаете им новые платформы ?
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277
<name> 44 минуты назад
ничего своего придумать не могу, одни лишь ответы Инсте, Голливуду и прочим. И все говно. А почему ? Одна из причин - лучшие специалисты давно уже уехали в ЕС или США работать.
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10k
Джон Уик 51 минуту назад
А зачем добавили « Грам»?
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1k
poбт 2 часа назад
ярус это всего лишь плохая копия яндексдзена и яндексновостей
тупо парсингом яндекса копируют карточки обертывая своим оформлением
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4k
Горожанин 2 часа назад
Предлагаю запустить сразу несколько конкурирующих платформ - Ястограм, Яполстаграм, Ягуголграм.
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37k
Александр 2 часа назад
Не надо нам этих гадюшников. Зачем плодить блогеров бесполезных. На заводы всех
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2k
Radugananebe 2 часа назад
На мой взгляд, не смогут. Люди будут ждать разблокировкт, входить с помощью обходных маневров, но в аналоги не пойдут.
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4k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Без инсты жизнь остановится,и земля налетит на небесную ось!
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Комментарий удален. Причина: флуд
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