ЯRUS, "Россграм": смогут ли российские соцсети заменить Instagram?

На днях появилось сообщение, что сокурсник Дурова Александр Зобов создал аналог заблокированного Инстаграм. Ранее в России появилось отечественное приложение ЯRUS, которое объединяет в себе функции соцсети, видеохостинга, музыкального плеера и новостной ленты. Станут ли они новыми лидерами рынка соцсетей или через время о них забудут?
Запуск новой социальной сети "Россграм" запланирован на 28 марта нынешнего года, а для обычных посетителей "Россграм" станет доступен в начале апреля. На официальном сайте сообщается, что первыми аналог Инстаграма протестируют топ-блогеры и партнеры. Обещается, что в "Россграме" можно будет монетизировать свой контент за счет платного к нему доступа, реферальной программы, краудфандинга и других инструментов.
И пока "Россграм" только готовится к покорению рынка, другое отечественное приложение ЯRUS уже, можно сказать, имеет некоторый опыт. Оно появилось в Google Play и App Store ещё в 2020 году.
Главная его особенность, как сообщает основатель приложения Дмитрий Илюхин, - возможность настроить список своих предпочтений, т.е. создать свой "персональный ярус". В этой соцсети расширенная новостная лента, разделенная на три раздела «Все новости», «Тренды» и «Интересное». Там можно выбрать все, что интересует лично вас - федеральные или региональные СМИ, музыка, видео и т.д. В ленту не будут попадать новости и события из неинтересующих пользователя источников.
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Попытка объединить все известные соцсети в одном приложении заманчива, однако, что говорят об этом пользователи?
Инста-блогеры, ринувшиеся было в ЯRUS после блокировки Инстаграма, быстро разочаровались. Сеть малопопулярна, а потому монетизация в ней нулевая. К тому же, многих подписчиков заботит факт безопасности личной информации.
И хотя на фоне блокировки Фейсбука и Инстаграма у российских соцсетей появился шанс заявить о себе, многие пользователи настроены скептично. В конце концов, Clubhouse, которому предсказывали яркий успех, так и не сумел завоевать любовь подписчиков. А ведь у него была своя "фишка" - голосовое общение. Чего же ждать от кальки привычных соцсетей, не имеющих каких-то ярких особенностей?
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АНТИФИШКИ
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Понравилось17
Имхо, чем больше их заблокируют, тем здоровее будет нация.
+ сливы данных систематические!
Но, это видимо как водится, другое, да?
Ой, ошиблась на 100 лет...