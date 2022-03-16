ЯRUS, "Россграм": смогут ли российские соцсети заменить Instagram?

Инста-блогеры, ринувшиеся было в ЯRUS после блокировки Инстаграма, быстро разочаровались. Сеть малопопулярна, а потому монетизация в ней нулевая. К тому же, многих подписчиков заботит факт безопасности личной информации.

И хотя на фоне блокировки Фейсбука и Инстаграма у российских соцсетей появился шанс заявить о себе, многие пользователи настроены скептично. В конце концов, Clubhouse, которому предсказывали яркий успех, так и не сумел завоевать любовь подписчиков. А ведь у него была своя "фишка" - голосовое общение. Чего же ждать от кальки привычных соцсетей, не имеющих каких-то ярких особенностей?