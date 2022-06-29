Как советские инженеры создали «мобильники» ещё в 1963 году

В 1950-х годах в СССР решили совместить радиоволны и телефонную связь. Идею вынашивали ещё с 1930-х, но вплотную за это взялись спустя 20 лет. Первый прототип создал инженер Леонид Куприянович, мобильная система называлась ЛК-1 и её уже можно было носить с собой. Однако из-за технических недоработок его устройство отвергли и обратились к японскому опыту.

Один из членов КПСС побывал в стране восходящего солнца и с восторгом рассказывал, что их высшие чиновники могут связываться с руководством по телефону прямо из машины. Хрущёву это очень понравилось и он приказал немедленно начать разработку советского аналога.