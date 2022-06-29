Как советские инженеры создали «мобильники» ещё в 1963 году

Эту спецсвязь использовало КГБ и партийные чиновники. Она была предшественницей современной сотовой связи.
В 1950-х годах в СССР решили совместить радиоволны и телефонную связь. Идею вынашивали ещё с 1930-х, но вплотную за это взялись спустя 20 лет. Первый прототип создал инженер Леонид Куприянович, мобильная система называлась ЛК-1 и её уже можно было носить с собой. Однако из-за технических недоработок его устройство отвергли и обратились к японскому опыту.
Один из членов КПСС побывал в стране восходящего солнца и с восторгом рассказывал, что их высшие чиновники могут связываться с руководством по телефону прямо из машины. Хрущёву это очень понравилось и он приказал немедленно начать разработку советского аналога.
За дело принялись инженеры из Воронежского НИИ. Как позже вспоминал конструктор Владимир Кузьмин:
«Чёткого технического задания (ТЗ) на разработку системы не было – надо было обеспечить связь «как в Японии».
Когда стали изучать японский вариант, выяснилось, что они применяют симплексную систему диспетчерской связи: радиоабонент соединялся с телеабонентом через оператора. Наши инженеры пошли дальше и создали систему с автоматическим набором номера и соединением через центральную радиостанцию. Сейчас для этого используются сотовые вышки, а тогда специально установили антенну на Котельнической набережной. Так появилась система «Алтай-1», её впервые испытали в 1963 году, для этого выделили 30 правительственных «Волг». По задумке создателей, связь должна была бесперебойно работать в пределах Москвы и обеспечивать одновременное общение множества абонентов. Так и получилось.
Внешне это был пульт на приборной панели с обычной телефонной трубкой. Приёмопередатчик и блок питания находились в багажнике. Гражданские системой пользоваться не могли - только высшие руководители государства, важные чиновники и спецслужбы.
В брежневские времена «Алтай» активно развивали, появились модификации «Алтай-3», «Алтай-3М».
В 1973 году ею пользовались 8 тысяч абонентов. Спустя 10 лет их было уже 30 тысяч в 135 городах СССР. К этому времени её использовали не только силовики, а и гражданские службы. «Алтай! устанавливали на машину «Скорой помощи», пожарные авто и транспорт коммунальщиков.
Во времена перестройки допуск к системе получили и частные лица. Но в итоге у системы был один минус, который перекрывал все её достоинства - она была привязана к автомобилю. А в это же время появились мобильные телефоны - громоздкие, неудобные, с отвратительной и дорогущей связью - но их можно было носить с собой. Это и обеспечило им решающей перевес. Вскоре весь мир стал использовать всем известные мобильники, а система «Алтай», которая была прорывной для своего времени, быстро ушла со сцены.
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АНТИФИШКИ
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