«Даже не верится, что это не сон»: слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею миллиард рублей

С этой суммы он заплатит 150 миллионов налогов.
Александр Земсков - простой труженик из Нижнего Новгорода. Работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования.
Александр Земсков узнал о своей победе из шоу "Новогодний миллиард", которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой. Однако за выигрышем победитель обратился гораздо позже — первые несколько дней супруги не могли поверить в произошедшее, а после изучали информацию о порядке оформления крупного выигрыша. Спустя почти два месяца, в середине февраля, победитель приехал в лотерейный центр "Столото" в Москве для оформления выигрыша, предоставил выигрышный типографский билет и прошел требуемую по закону идентификацию.
В течение полугода ему переведут выигрыш и удержат 150 миллионов налога. Прямо как с олигарха.
Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр "Столото", все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что в миг стану миллиардером, тем более, что выиграю в лотерею, - поделился счастливый богач.
Хорошо, что выплата выигрыша будет в течение 180 дней – не хочется совершать импульсивных трат. Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки. Нижний — очень красивый зеленый город, поэтому переезжать мы никуда не собираемся. У нас самая лучшая страна, будем развиваться тут. Выигрыш нам в этом очень поможет.
Ну что же, теперь сможет завести целый автопарк. И штат водителей в придачу.
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деньги немалые
О том, что житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд руб. в лотерею, «Столото» сообщило еще 1 января, но имя победителя тогда не называлось. На новогодний тираж он купил конверт с пятью билетами, один из которых выиграл главный приз. Всего в лотерее разыграли более 2,5 млрд руб. Выигрышными оказались свыше 8 млн билетов, 75 участников получили по 1 млн руб.
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