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«Даже не верится, что это не сон»: слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею миллиард рублей

«Даже не верится, что это не сон»: слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею миллиард рублей

Автор:
14 марта 2023 15:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижний Новгород   александр земсков   билет   выигрыш   дотерея   миллиаод   слесарь   
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С этой суммы он заплатит 150 миллионов налогов.

Александр Земсков - простой труженик из Нижнего Новгорода. Работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования.

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Александр Земсков узнал о своей победе из шоу "Новогодний миллиард", которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой. Однако за выигрышем победитель обратился гораздо позже — первые несколько дней супруги не могли поверить в произошедшее, а после изучали информацию о порядке оформления крупного выигрыша. Спустя почти два месяца, в середине февраля, победитель приехал в лотерейный центр "Столото" в Москве для оформления выигрыша, предоставил выигрышный типографский билет и прошел требуемую по закону идентификацию.

В течение полугода ему переведут выигрыш и удержат 150 миллионов налога. Прямо как с олигарха.

Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр "Столото", все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что в миг стану миллиардером, тем более, что выиграю в лотерею, - поделился счастливый богач.

Хорошо, что выплата выигрыша будет в течение 180 дней – не хочется совершать импульсивных трат. Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки. Нижний — очень красивый зеленый город, поэтому переезжать мы никуда не собираемся. У нас самая лучшая страна, будем развиваться тут. Выигрыш нам в этом очень поможет.

Ну что же, теперь сможет завести целый автопарк. И штат водителей в придачу.

Источник:

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Метки: Нижний Новгород   александр земсков   билет   выигрыш   дотерея   миллиаод   слесарь   
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21  комментарий
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6k
Бу Час назад
дай бог ему здоровья и счастья.
деньги немалые
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6k
Leo Sun 13 минут назад
Выигрыш победитель планирует потратить на путешествия по российским курортам и помощь нуждающимся. «Конечно, близких тоже обеспечим всем необходимым», добавил он.

О том, что житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд руб. в лотерею, «Столото» сообщило еще 1 января, но имя победителя тогда не называлось. На новогодний тираж он купил конверт с пятью билетами, один из которых выиграл главный приз. Всего в лотерее разыграли более 2,5 млрд руб. Выигрышными оказались свыше 8 млн билетов, 75 участников получили по 1 млн руб.

отсюда: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6410176c9a7947651a1021f8https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6410176c9a7947651a1021f8
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5k
V2.Smirnov 13 минут назад
По закону - у нас налоги выплачивают устроители лотерей. Разве нет?
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5k
saliamnn 15 минут назад
Господи!Не уже ли кто-то верит в это.Найди персонаж с лицом слесаря....Обещать ему гонорар разовый в размере ящика снотворного проффесионального.А на рекламе и игре на чисто человеческом азарте-халяве сыграть.Вот и бабки потекли.
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6k
Leo Sun 16 минут назад
Если он не "свой" и действительно обычный человек, то очень рада за него. Желаю ему грамотно и разумно распорядиться своим выигрышем, и пусть эти деньги пойдут ему во благо.
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9k
Antonium Полчаса назад
Блин, почему все верят в это фуфло? Видно что реклама лохотрона и отмыв бабла.
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28
WebClickWebClick Полчаса назад
"Импульсивные траты", "увлекаюсь машинами" - какой-то странный слесарь.
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24
Игорь Петрович Полчаса назад
Зря обнародовался. Теперь отжималы да мошенники задолбят.
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52k
dima423 Полчаса назад
Я б купил торговый центрик лямов за 500 с доходом 5 лямов в мес) А с остальным уже можно поиграть в более рисковых инвестициях и потратить на дома, квартиры, машины, путешествия развлечения и тд))
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37k
Александр Полчаса назад
Я кажется нашел своего давно пропавшего брата! Это чудо!
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6k
Станислав 41 минуту назад
Реклама лохотрона.
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29k
Aqueronte 43 минуты назад
Повезло, рад за человека.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 45 минут назад
Слесарню бы свою организовал по последнему слову техники..
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 47 минут назад
теперь звонками из банков различных достанут его наверн.
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8k
Владимир 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
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5k
BenderRodriguez 55 минут назад
Хана слесарю. Отожмут у него эти деньги, так или иначе. Это если он их реально получил, не выступал в роли.
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2k
ChePaev 58 минут назад
как показывает история, такие деньги попадают к людям, не знающим толком что с ними делать, поэтому уходят они у них точно также легко как и пришли.
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0
[email protected] ChePaev Полчаса назад
Как показывает история, у нас такие деньги случайным людям не уходят.
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