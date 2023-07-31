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«Ты зачем это делаешь?»: мужик чуть не разнёс пункт выдачи Wildberries из-за отказа в возврате товара за 150 рублей

«Ты зачем это делаешь?»: мужик чуть не разнёс пункт выдачи Wildberries из-за отказа в возврате товара за 150 рублей

Автор:
31 июля 2023 14:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Wildberries   Видео   брак   возврат   мужик   пункт выдачи   товар   
2018
3
1

Он включил «ярость Халка» и пошла жара.

В списке стрессоустойчивых профессий всегда были силовики, спасатели, сотрудники скорой помощи… Теперь к ним можно добавить работников пунктов выдачи заказов крупных маркетплейсов. Особенно - «Ягодок».

Что и доказала девушка в одном из ПВЗ: туда пришёл гражданин, чтобы вернуть пластиковую крышку от микроволновки стоимостью 150 рублей. Он обнаружил брак, но поздно - по правилам «Ягодок» сотрудница отказала ему в немедленном возврате и сказала сделать фото бракованной вещи, отправить её через личный кабинет и ждать когда придут деньги.

После этого мужчина взбесился, разбил злосчастную крышку, отпинал картонную коробку и с матюгами ушел из ПВЗ. По его словам, он заказывал у них «на десятки тысяч», но теперь не будет:

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Метки: Wildberries   Видео   брак   возврат   мужик   пункт выдачи   товар   
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21  комментарий
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18k
Роберт Шекли Час назад
А телефон-то кинуть очконул )))

Товар невозвратный, т.к. обратная доставка дороже. В случае брака вещь можно оставить себе
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2k
Сергей Викторович 20 минут назад
Потому что давно пора вводить в УК понятия "агрессия", "проявление агрессии", "агрессивное поведение". И давать за них реальные сроки. пусть даже и небольшие - несколько месяцев, чтобы люди научились вести себя по человечески, а не как зверье последнее.
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16k
_delphin_ Полчаса назад
Интересно, наши умнозадые депутаты озаботятся регулированием этих перепродавцов только когда кого-то убьют? это ведь так у них работает? Наперёд то думать не получается, надо деньги зарабатывать?
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34k
АнтонПолднев Полчаса назад
Я чёт не допонял второй комментарий. Чем она спровоцировала? И где там издёвки? Разговаривала абсолютно спокойно. Всё ему объяснила. Такое ощущение, что комментарий действительно он и писал.
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23k
sanchesS80 43 минуты назад
Ну в итоге он сломал свой товар и пустую коробку. Дальше сдержался. Ничего чего-то супер такого
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8k
Дмитрий 44 минуты назад
Вячеслав Анатольевич пришёл домой, ещё и комментарий написал...
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8k
Сфинктер Андропова 58 минут назад
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28k
Lehoia Час назад
Немного не в тему, но напомнило. Утро, часов 7. Заехал в макдак за завтраком. Передо мной стоит явно приезжий козлик лет 20-25 и пытается сделать заказ. Причем, кроме "гамбургер" и "чизбургер" он не знает ничего. Девушка ему пытается объяснить про утреннее меню, маффины и т.п, но безуспешно, чувак не отдупляет и начинает злиться. И вот, в какой-тот момент его терпение лопнуло и он начинает быковать, кидать в продавщицу, все, что под рукой и т.д. Какого же было его удивление, когда ему прилетел сзади рокошный лещ, а потом незнакомый дядя его выволок за шкирку на улицу и выкинул в снег). Воспоминание о фастфуде на всю жизнь). Жалко, в этом случае не нашелся такой Д'Артаньян.
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9k
МихА Час назад
При получении надо проверять... психованный баран.
При мне также футболку проверяли,,, вскрыли пакет а там б/у,,, подмышки потом воняют... Кто то тупо в раздевалке переоделся в новую а старую вернул как отказ.
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929
ruslan d 2 часа назад
Мужик конечно ипанько , но и WB контора та еще ...
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50k
Сергей 2 часа назад
1-0 в пользу бабы
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