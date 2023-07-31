«Ты зачем это делаешь?»: мужик чуть не разнёс пункт выдачи Wildberries из-за отказа в возврате товара за 150 рублей

В списке стрессоустойчивых профессий всегда были силовики, спасатели, сотрудники скорой помощи… Теперь к ним можно добавить работников пунктов выдачи заказов крупных маркетплейсов. Особенно - «Ягодок».

Что и доказала девушка в одном из ПВЗ: туда пришёл гражданин, чтобы вернуть пластиковую крышку от микроволновки стоимостью 150 рублей. Он обнаружил брак, но поздно - по правилам «Ягодок» сотрудница отказала ему в немедленном возврате и сказала сделать фото бракованной вещи, отправить её через личный кабинет и ждать когда придут деньги.

После этого мужчина взбесился, разбил злосчастную крышку, отпинал картонную коробку и с матюгами ушел из ПВЗ. По его словам, он заказывал у них «на десятки тысяч», но теперь не будет: