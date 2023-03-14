Как Дубай переходит на чистую энергию

Известно, что всего за один час наша планета получает от Солнца энергии больше, чем человечество тратит за год. Неудивительно, что многие страны сейчас активно переходят на солнечную энергию. ОАЭ также развивается в этом направлении.

Они похожи на головоломки, а еще довольно эффективны для регионов планеты, где много солнечных дней. Дубай стал одним из таких городов, который решил, что нужно пользоваться энергией солнца по максимуму.