FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2516 постов • 514 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Как Дубай переходит на чистую энергию

Как Дубай переходит на чистую энергию

Автор:
14 марта 2023 08:37
Сообщество : Путешествия
Метки: Дубай   в мире   видео   путешествие   фото   чистая энергия   
304
3
1

К 2050 году все здания Дубая будут полностью работать на зеленой энергии.

Известно, что всего за один час наша планета получает от Солнца энергии больше, чем человечество тратит за год. Неудивительно, что многие страны сейчас активно переходят на солнечную энергию. ОАЭ также развивается в этом направлении.

Они похожи на головоломки, а еще довольно эффективны для регионов планеты, где много солнечных дней. Дубай стал одним из таких городов, который решил, что нужно пользоваться энергией солнца по максимуму.

Несколько лет назад правитель Дубая заговорил о том, что мегаполису необходимо перейти на чистую энергетику, тогда же появилась идея запустить первую солнечную электростанцию. Это предприятие назвали Solar Park, и сегодня оно выглядит грандиозно: огромная территория площадью в 77 кв. километров в получасе езды от Дубая. Проект не только выглядит впечатляюще, он еще и позволил снизить стоимость электроэнергии примерно в два раза, отчего произвел настоящий фурор в мировых СМИ несколько лет назад.

Однако солнечная электростанция — это не единственный способ перехода на зеленую энергию, которым пользуются в Эмиратах. О других способах, а также о сложностях, которые возникли в ходе обслуживания станции, рассказывает автор видеоролика ниже.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Дубай   в мире   видео   путешествие   фото   чистая энергия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
100k
parallax Час назад
Сказочники. Чистую энергию пока не придумали.
Лет через 30, эта "чистая" энергия обернётся тысячами тонн неперерабатываемых остатков отслуживших солнечных панелей и накопительных батарей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Aleks 5 минут назад
От наносов песка их кто чистит? Нанороботы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Хельги 10 минут назад
А где чистая энергия то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Андрей Иванов 21 минуту назад
Дубай живёт, пока в пустыне есть нефть. Ну и пока эта нефть нужна.
Ни город, ни солнечная электростанция - нерентабельны. Это - придурь, которую может себе позволить страна-бензоколонка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 минуту назад
вот ппц их чистить от пыли и песка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn Полчаса назад
В Дубае уже раньше запускали мудацкие проекты и не закрыли еще эти мудацкие проекты, так еще и новые мудацкие придумывают. Нашли они озера под землей на своей территории - а че, можно ей поливать песок и выращивать чё хош и давай бурить-дырявить. Озер то много и они все огромные. Крысата. И вот через 20 лет вода стала заканчиваться. Да , эти мутаки чистейшей питьевой водой поливали песок, а теперь чтобы даже умыться им надо или покупать воду или опреснять, что тоже гемор и дорого и некачественно. Панели? ню-ню, им бы ТП купить нашу плавучую аэс, но толи пиндосы не дают, толи их наипали-втюхали это гамно. Короче им не страшно - денег много, можно поиграться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

271297



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Идите и расскажите своим детям ... а они пусть расскажут своим
Идите и расскажите своим детям ... а они пусть расскажут своим
18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям любимых мультфильмов
18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям любимых мультфильмов
Набирающие популярность в сообществах
Ferrari SF90 Spider в глубоком тюнинге от Mansory: 1100 лошадок и новый облик
Ferrari SF90 Spider в глубоком тюнинге от Mansory: 1100 лошадок и новый облик
Автовсячина
Автовсячина
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Трудно не согласиться

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#машина#автомобили#Приколы#шоу бизнес#история#знаменитости#авто аварии#забавно
#Юмор#в мире#животные#картинки#дтп#подборка#аварии#СССР#познавательно#комментарии
#интересно#интересное#Прикол#новости#люди#Жизнь#дети#Фотографии#Еда#криминал
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) Брюс Уиллис впервые появился на людях после новостей о лобно-височной деменции Брюс Уиллис впервые появился на людях после новостей о лобно-височной деменции 7 чудес света: новые и античные 7 чудес света: новые и античные 14 людей, которые приехали в ОАЭ увидеть шейхов, а получили впечатления поинтереснее 14 людей, которые приехали в ОАЭ увидеть шейхов, а получили впечатления поинтереснее Как живётся в самом узком городе в мире Как живётся в самом узком городе в мире Самые красивые места Казани, которые стоит посетить Самые красивые места Казани, которые стоит посетить

На что жалуетесь?

Вернуться