Как Дубай переходит на чистую энергию

К 2050 году все здания Дубая будут полностью работать на зеленой энергии.
Известно, что всего за один час наша планета получает от Солнца энергии больше, чем человечество тратит за год. Неудивительно, что многие страны сейчас активно переходят на солнечную энергию. ОАЭ также развивается в этом направлении.
Они похожи на головоломки, а еще довольно эффективны для регионов планеты, где много солнечных дней. Дубай стал одним из таких городов, который решил, что нужно пользоваться энергией солнца по максимуму.
Несколько лет назад правитель Дубая заговорил о том, что мегаполису необходимо перейти на чистую энергетику, тогда же появилась идея запустить первую солнечную электростанцию. Это предприятие назвали Solar Park, и сегодня оно выглядит грандиозно: огромная территория площадью в 77 кв. километров в получасе езды от Дубая. Проект не только выглядит впечатляюще, он еще и позволил снизить стоимость электроэнергии примерно в два раза, отчего произвел настоящий фурор в мировых СМИ несколько лет назад.
Однако солнечная электростанция — это не единственный способ перехода на зеленую энергию, которым пользуются в Эмиратах. О других способах, а также о сложностях, которые возникли в ходе обслуживания станции, рассказывает автор видеоролика ниже.
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Лет через 30, эта "чистая" энергия обернётся тысячами тонн неперерабатываемых остатков отслуживших солнечных панелей и накопительных батарей.
Ни город, ни солнечная электростанция - нерентабельны. Это - придурь, которую может себе позволить страна-бензоколонка