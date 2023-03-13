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Драка и "ограбление" таксистом директора балетной школы Todes попала на видео

Драка и "ограбление" таксистом директора балетной школы Todes попала на видео

Автор:
13 марта 2023 21:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Todes   Богуславский   видеорегистратор   драка   такси   шоу-балет   
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Эдуард Богуславский вызвал машину после посиделок в одном из столичных заведений в Голенищевском переулке, где он был вместе с сыном. А дальше всё пошло по известному сценарию "Вези меня, мразь". Видео с регистратора в салоне авто опубликовал ТГ-канал MASH.

Когда водитель увидел, в каком состоянии пассажиры, плюхнувшиеся на заднее сиденье автомобиля, он вежливо поинтересовался их самочувствием, но получил в ответ поток ненормативной лексики, оскорблений и попытку нападения, которую присёк с помощью газового баллончика.

Потасовка между таксистом, Богуславским и его сыном произошла на улице.

После происшествия таксист клиентов везти домой предсказуемо отказался и уехал.

Месть настигла его в пути.

Богуславский вызвал полицию и заявил — их с сыном залили перцем, забрали 16 тысяч рублей и уехали.

Водителу задержали и отправили на допрос, а машину отдали специалистам на осмотр. Видео чудовищного ограбления по версии Эдуарда запечатлел видеорегистратор, о котором труженик шоу-бизнеса не знал:

Позже таксист прокомментировал конфликт, который произошел между ним и директором балета "Тодес".

"Там идет полная клевета. Я здесь не виноват. Они оба были пьяные, оплата была безналичная. А он в заявлении написал, что я его обокрал", — рассказал Алексей журналистам РЕН ТВ.

Также мужчина заявил, что никого не грабил.

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Метки: Todes   Богуславский   видеорегистратор   драка   такси   шоу-балет   
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16  комментариев
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9k
Владимир Час назад
Животное балетное, вместе с выблюдком! Таксист красавчик!
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7k
RIZ deadening 17 минут назад
Чего то я не понял , люди сели сами и спокойно, уточнили правильно ли заказали маршрут , про безналичную оплату уточнили . Для чего такие вопросы были ?
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13k
? ? ? 20 минут назад
что-то гложет меня мысль, что неспроста мужик в балете..
... и поведение - соответствующее..
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5k
Горожанин Полчаса назад
Ну, всё ясно. Водителя - в Остафьево отвести. Пассажиров - в Ипатьево.
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989
Tevet Полчаса назад
-папа я пойду в балетную школу
- это опасно сынок!
-почему!
- я тебе ноги переломаю!
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8k
Copycat 36 минут назад
все балетного расжаловать - пусть без работы сидит
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489
сергей ремизов 43 минуты назад
Пьяные, тупые мрази.
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6k
sedoisever Час назад
Водителю не оправдываться нужно, а встречное заявление писать.
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47k
Элек Мек Час назад
Богема,х.у.л.е.
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4k
Peter Griffin Час назад
Шалом,израэль!
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1k
greesevold Час назад
Элита, х*уле... Обидели, вишь...
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29k
albedo 2 часа назад
Какое счастье, что есть видеорегистраторы.
И не отвертеться теперь виновнику.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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