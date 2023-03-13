Драка и "ограбление" таксистом директора балетной школы Todes попала на видео

Когда водитель увидел, в каком состоянии пассажиры, плюхнувшиеся на заднее сиденье автомобиля, он вежливо поинтересовался их самочувствием, но получил в ответ поток ненормативной лексики, оскорблений и попытку нападения, которую присёк с помощью газового баллончика.

Потасовка между таксистом, Богуславским и его сыном произошла на улице.

После происшествия таксист клиентов везти домой предсказуемо отказался и уехал.

Месть настигла его в пути.

Богуславский вызвал полицию и заявил — их с сыном залили перцем, забрали 16 тысяч рублей и уехали.

Водителу задержали и отправили на допрос, а машину отдали специалистам на осмотр. Видео чудовищного ограбления по версии Эдуарда запечатлел видеорегистратор, о котором труженик шоу-бизнеса не знал: