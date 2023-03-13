Драка и "ограбление" таксистом директора балетной школы Todes попала на видео

Эдуард Богуславский вызвал машину после посиделок в одном из столичных заведений в Голенищевском переулке, где он был вместе с сыном. А дальше всё пошло по известному сценарию "Вези меня, мразь". Видео с регистратора в салоне авто опубликовал ТГ-канал MASH.
Когда водитель увидел, в каком состоянии пассажиры, плюхнувшиеся на заднее сиденье автомобиля, он вежливо поинтересовался их самочувствием, но получил в ответ поток ненормативной лексики, оскорблений и попытку нападения, которую присёк с помощью газового баллончика.
Потасовка между таксистом, Богуславским и его сыном произошла на улице.
После происшествия таксист клиентов везти домой предсказуемо отказался и уехал.
Месть настигла его в пути.
Богуславский вызвал полицию и заявил — их с сыном залили перцем, забрали 16 тысяч рублей и уехали.
Водителу задержали и отправили на допрос, а машину отдали специалистам на осмотр. Видео чудовищного ограбления по версии Эдуарда запечатлел видеорегистратор, о котором труженик шоу-бизнеса не знал:
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Позже таксист прокомментировал конфликт, который произошел между ним и директором балета "Тодес".
"Там идет полная клевета. Я здесь не виноват. Они оба были пьяные, оплата была безналичная. А он в заявлении написал, что я его обокрал", — рассказал Алексей журналистам РЕН ТВ.
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Также мужчина заявил, что никого не грабил.
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И это
В наблеванной машине сутки никто не сядет
Заработку ноль
... и поведение - соответствующее..
- это опасно сынок!
-почему!
- я тебе ноги переломаю!
И не отвертеться теперь виновнику.